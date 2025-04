Thimbleweed Park (TheLeguend1001)

Thimbleweed Park es una aventura gráfica lanzada el año 2017, nos muestra la historia de dos agentes Federales del gobierno estadounidense que llegan a un pequeño y misterioso pueblo para intentar hallar al responsable de un violento asesinato a sangre fría, sin embargo, durante su investigación se irán topando con otros misterios e historias que inundan el pequeño pueblo.



Este juego se puede encontrar en la tienda de Steam por $179.99 pesos mexicanos (unos 9 dolares gringos), en GoG por 9.70 dolares gringos y en la tienda de Epic Games por 9.99 dolares gringos, aunque en esta última este juego fue regalado hace un par de semanas.



PD: Por si no lo sabían, Epic Games regala juegos, cambia de juego cada 15 días, es decir, durante 15 días regala un juego, pasando ese tiempo regala otro, les recomiendo estar atentos ya que cada cierto tiempo llega a regalar buenos juegos.

Dificultad

Lo primero con lo que nos topamos al iniciar el juego es elegir el modo de dificultad que mejor nos venga, siendo las opciones "Modo casual" o "Modo dificil".

El primero, modo casual, como lo dice el mismo juego, es para aquellos que no han jugado muchas aventuras gráficas y no estan acostumbrados a ellas aún o por si prefieres pasarlo de manera rápida y disfrutar del mundo exterior como cualquier persona con vida social (más o menos esto dan a entender los del juego, me resulta gracioso).

El segundo, modo dificil, es para aquellos adictos a este tipo de juego o simplemente para aquellos que quieren pasar todos los puzzles y no tienen nada mejor que hacer con su vida que estar jugando (como yo :´u).

Así que, si lo juegas, detente 30 segundos y piensa, ¿cual se adapta mejor a mí?, aunque bueno, si estas aquí lo más seguro es que sea la segunda, así que suerte con esa dificultad :´v (No se ofendan, es desmadre <3).







Tutorial

Seguido de elegir la dificultad, nos llevan hacia una habitación de hotel, donde iniciamos una especie de tutorial, en este nos damos cuenta de que el juego va prácticamente de seleccionar una acción y seguido seleccionar un objeto, es decir, selecciono Coger y despues selecciono a (aquí iría un chiste pesado pero luego me rechazan el artículo por poner eso así que bueh :´u) una libreta o un vaso, otro ejemplo sería: Abrir - Puerta.

También hay otro tipo de acciones, como por ejemplo, Dar, con esta primero seleccionamos "Dar", después un objeto y seguido un personaje al cual le daremos el objeto seleccionado.

Espero haya quedado claro.







Interacción con personajes

Primeramente decir que, hasta donde llegue en el juego, se puede interactuar con cualquier personaje, incluso con el vagabundo del pueblo, así que tenemos muchas preguntas que hacer. Para interactuar con un personaje basta hacer click sobre la acción "Hablar" y después dar click sobre el personaje con quien queramos hablar, o simplemente hacemos click sobre el personaje, el juego automaticamente pone la acción de "Hablar", esto nos ahorra un par de segundos, como si no pudieramos ser más flojos.

Al hacer click en los personajes se nos desplegara un abanico de frases, preguntas o palabras que podremos seleccionar para decirle al personaje con el que estemos hablando, la mayoría de estas irán orientadas al caso por el que llegaron estos agentes al pueblo, el asesinato de un desconocido hombre Europeo.

Al seleccionar la opción, como era de preveerse, nos darán una respuesta que bien puede ser de utilidad o solo será relleno que no vale la pena recordar (o ¿quizá si?).







Selección de personajes e inventario

El juego cuenta con una opción que nos deja cambiar de un personaje a otro, claro que esto dependerá del rumbo que tome la trama, es decir, no podremos seleccionar al personaje que nosotros queramos y ya, nos desbloqueará el personaje que se usará para avanazar en la historia, aunque hasta ahora el de la mujer y el hombre (los Federales) han estado casi todo el tiempo disponibles ya que con ellos se desarrolla la mayoría de la trama.

Por otro lado tenemos el inventario, en este se irán agregando todas las cosas que cojamos, esto regularmente con la misma opción de "Coger" que nos da el juego, podemos recoger muchas cosas, algunas que creo que no tienen ninguna función (o quizá más adelante la tenga) como por ejemplo, motas de polvo, si, bolitas de polvo que hay en el suelo. En mi caso recojo una cada vez que la veo, no vaya a ser que la ocupe en un futuro :´v







Pistatron

En caso de quedarnos atorados en alguna parte y no saber que hacer, podemos marcar al 4468 (Creo) en alguno de los telefonos que hay dentro del juego (la policia mujer tiene uno) para contactar con el Pistatron3000 (nombre tan original :´v) y pedir ayuda a un tipo de maquina que nos ayudaría de manera muy sarcastica y nos dará pistas dependiendo en que queramos ayuda, es decir, nos desplegara una lista de los objetivos que tenemos pendientes en ese momento y ahí escogeremos uno, a su vez nos desplegara más opciones con ayuda especificas que queramos pedir, como encontrar tal cosa, como sacar algo de un lugar, etc, así no nos atoramos en el juego y podemos seguir con esta aventura.







Notas extras, opinión general y un poco más

Tenía más contenido pero he decidido no ponerlo ya que sentí que era más relleno que nada, además de que podría tomarse como spoiler (Iba a hablar sobre los dos primeros capitulos, los cuales ya pasa) así que bueno, aquí lo dejo, no sin antes darles un poco de detalles que me agradaron y mi experiencia hasta ahorita.

Algo que me agradó mucho y que me encanta cada que lo veo ya sea en un libro, serie, pelicula o juego, es el hecho de romper la cuarta pared, ya que de vez en vez vemos un par de personajes decir algo sobre el juego (ósea, insinuando que saben que estan dentro de un juego) o diciendo algo referente al que esta jugando, de hecho, el mero Pistatron 3000 es una muestra del rompimiento de la cuarta pared (o al menos así lo veo) ya que a este se tiene que acceder desde un telefono dentro del juego y sin un telefono no podemos acceder a él, así que para mí esto mismo es una muestra del rompiendo de la cuarta pared que este juego maneja.

En general el juego me parece muy entretenido, ya que dentro de sí mezcla el suspenso de este pueblo que parece esconder secretos, comedia con las respuestas inteligentes y sarcasticas de algunos personajes o del mismo juego y seguramente le proporcionara a quien quiera varias horas de divertido juego, así que si se te paso descargarlo gratis con Epic Games y te interesó este juego, puedes ahorrar para una tarjeta de 10 Dolares aquí en Gamehag, pedirla y dentro de una semana ya podrás comprar este entretenido juego desde la tienda de Steam (Que creo es de las mejores opciones).



Bueno, sin más, espero les haya gustado y me gustaría que me dijeran si debí poner lo que tenía que decir sobre los dos capitulos o esta bien que ya no los haya puesto.