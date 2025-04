The World Ends With You DS (opinión personal)

The World Ends With You, muerte, deseos, resurrección y perdida, un juego con una gran historia y un sistema algo peculiar, unos de mis juegos favoritos. Esta es la segunda vez que publico aquí, y al ver los comentarios positivos de mi primer artículo me animaron a seguir publicando mas, espero lo disfruten. The World Ends With You, es un juego que se le podría decir es un RPG debido a el modo en que se juega, pero no tan abierto como se gustaría que fueran los juegos de dicho genero, este juego va más hacia su trama, que para no dar spoilers muy grandes, trata de que luego de morir, entras a un juego que se compone de 7 días, donde tú, junto a otra persona, crean un pacto para completar misiones, enfrentarse a enemigos llamados ruidos, y luchar contra jefes que pondrán dichas misiones, siendo estas cada día más complicadas, con el objetivo de que al final de los 7 días, si aun sigues con vida se te concederá cualquier deseo que quieras o necesites cumplir.El diseño en este juego es bastante llamativo, no solo estamos en medio de una ciudad de Japón, con todas las personas caminando a nuestro alrededor, también nos encontramos con un modo de narrar la historia bastante interesante, a modo de un comic, lo que nos facilitara la inmersión dentro de la trama, y el entendimiento de la misma. En cuanto a los diferentes personajes y enemigos que nos podremos encontrar, podremos notar que existen una gran cantidad de enemigos o ruidos, cada uno con un diseño único, a lo que se le asemejaría a un tatuaje.En cuanto a la música, nos encontraremos con una gran banda sonora llena de música trance y tecno muy pegadizas, que no podremos sacar de nuestra cabeza, ni dejar de tararear, o por lo menos a mi me sucedía eso, y no podía dejar de escucharlas.Hablando del combate, este es bastante dinámico, ya que está dividido en dos partes que ocurren al mismo tiempo, mientras abajo en la parte táctil lucharemos con nuestro personaje principal, utilizando lo que serian fichas, (cada una con diseños únicos, poderes asombrosos, y múltiples maneras de evolución o combinaciones entre ellas), esquivando los ataques enemigos y procurando no morir, también deberemos estar pendiente de la pantalla superior de la consola, donde combatiremos con nuestro compañero utilizando las flechas de dirección, creando combos de ataques que pueden llegar a ser bastantes complicados.

Ahora para finalizar, pero no siendo menos importante, hablare del sistema de progresión de nivel y evolución del juego, algo bastante peculiar otros RPG, primero nos encontraremos con lo típico, después de cada combate ganaremos experiencia, pero no solo eso, nuestras fichas también ganaran experiencia, y según como ganen experiencia evolucionaran de manera diferente, ya que hay tres formas de que estas evolucionen y cambien sus poderes, llegando a tener posibilidades infinitas, según cuanta paciencia tengamos.

La experiencia de estas fichas se conoce como PP, y existen tres tipos de esta experiencia, pero antes para determinar cómo evolucionara cada ficha, debemos saber cuál es el PP dominante, normalmente el que tenga igual o más del 50% de experiencia en la ficha.

Estos PP se pueden diferenciar y ganar de diferente manera:



* PP Azul (combate): Este se gana normalmente combatiendo.



* PP Rojo (multijugador): Este se gana con cada conexión que se realice con otros jugadores.



* PP Verde (Inactividad): Este se gana dejando de jugar durante un tiempo, teniendo como limite 7 días en tiempo real mientras la consola este apagada.



Tomando en cuenta que el PP rojo y el verde son mas valiosos, según como subamos nuestros pines estos evolucionaran de manera diferente y adquirirán poderes y mejoras diferentes, dando un toque de rejugabilidad.



Ahora que les he dado una breve introducción a este juego, los invito a jugarlo, ya que no se lo pueden perder, lo recomiendo bastante, y los invito a dejarme comentarios que puedan ayudarme a mejorar para el próximo articulo, en caso que este sea aceptado.