The Stanley Parable - Analisis

Hola trabajadores, hoy les vengo a relatar la historia de Stanley (2013) Por favor, dejen a un lado sus labores y lean este artículo de principio a fin, tiempo estimado de lectura: Menos de 10 minutos. Gracias y que la puerta no los golpee al salir.

La Parábola de Stanley es un juego en primera persona sobre... todo, y nada. Con el motor Source y una modificación de Portal 2, este juego oculta muchos finales, eventos al azar alocados, y unos huevos de pascua (Easter Eggs) bien ocultos con referencias a otros juegos. “Juegas como Stanley, y no juegas como Stanley. Mueres, y no mueres. El juego termina, el juego nunca termina” Disfruta de los disparates narrados por un señor ingles mientras guías al protagonista a su fin, o a su libertad.

HISTORIA:

“Esta es la historia de un hombre llamado Stanley.

Stanley trabaja en una gran compañía como el empleado n°427. El trabajo del empleado 427 era simple, se sentaba en su escritorio enfrente de un ordenador y presionaba botones en un teclado. Las ordenes salían en la pantalla y le indicaban que botones debía presionarlos, por cuanto tiempo debía mantenerlos pulsado, y en qué orden. Esto era lo que el empleado 427 hacia cada día, cada año, y aunque algunos lo consideran insoportable, Stanley le gustaba presionar los botones que salían, como si fuese creado para ese trabajo. Y Stanley, era feliz.

Entonces, un día, algo peculiar paso, algo que cambiaria para siempre a Stanley, algo que él no podía entender. Estaba sentado en su escritorio, cuando las órdenes dejaron de aparecer. No había nadie en su oficina, no había alguien que pudiera decirle que pasó. En todos estos años no había pasado esto, está completa insolación.

Algo raro estaba pasando. Aturdido, confundido, Stanley fue incapaz de moverse de su puesto. Pero entonces cobro el sentido, y empezó a caminar fuera de su oficina...”

JUGABILIDAD:

El juego es una aventura en primera persona. Podemos movernos de un lugar a otro en la oficina e ir abriendo puertas o pulsando botones con un simple clic. No, no podemos saltar, pero si agacharnos. Podemos guardar en puntos específicos del juego para volver a recrearlos una y otra vez sin tener que comenzar desde el principio. En caso de que queramos volver a comenzar la partida, abrimos el menú de pausa y seleccionamos la segunda opción, o simplemente volvemos al menú.

El Narrador nos guiara en todo momento. Podemos obedecerle, o no. En cualquier caso, el final que obtendremos dependerá de nuestras acciones mientras nos movemos por la oficina. Cuando llegamos a las dos puertas, podemos tomar la de la izquierda, o la puerta de la derecha. En este momento nuestras decisiones tomaran efecto. El Narrador siempre nos dirá lo que hagamos, como si se tratase de una aventura grafica narrada. Mira a tu alrededor y busca lugares por los que puedas navegar. Algunos contendrán secretos, otras cosas raras, y uno de ellos llevara a los finales distintos. Recuerda grabar en el punto en donde tengas una decisión, así puedes volver atrás fácilmente. Ten en cuenta que el juego se reiniciara en algunas ocasiones, así que no te sorprendas si llegas a un final solo para volver a jugar la partida, en este juego puedes jugar los finales que quieras las veces que quieras.

Finales:

Puede que no te des cuenta de que estés navegando hacia uno de los finales del juego, si es que es tu primera vez. Pero no te preocupes, tus acciones no las castiga el narrador, solo te dice en un tono sarcástico lo que has hecho al desobedecerle. Puedes experimentar libremente, y si guardas con frecuencia puedes conseguir otro final más rápido. Hay un total de 13 finales, algunos de ellos pueden ser experimentados usando la consola del programador. Estos son:

El final Verdadero: Simplemente obedece al narrador en todo. Una vez que hayas llegado al final, toma la decisión correcta, y obtendrás el final. Un poco sinsentido el final del juego pero así lo hicieron.







El final Auto-destructivo: Obedece al narrador al principio pero al tomar la decisión toma la incorrecta. El narrador se reirá de ti hasta el final. Qué grosero.

El final Demente: Cuando tengas que subir unas escaleras hasta la oficina de tu jefe, baja las escaleras hasta la “salida”. Cosas raras pasaran, y quedaras atascado infinitamente en un bucle.







El final del Museo: Puedes seguir al narrador hasta que te diga que entres a una sala con dos puertas, pero a la izquierda puedes escapar. Este final es un “detrás de las escenas” de La Parábola de Stanley, con un display de todos los elementos del juego actual, la beta y alpha del juego, artwork, escenarios diferentes, etc.







El final de Confusión: Cruza la puerta de la derecha en las dos puertas, continua por un pasillo largo hasta que cruzes la puerta de la izquierda al final. Veras un ascensor, úsalo y accederás a este final. Es uno de mis favoritos ya que el narrador deja de ser hostil con las acciones y contradicciones del jugador que controla a Stanley y se vuelve un tanto confuso para él. El juego se reiniciara varias veces, cuando en realidad accederás a múltiples mapas, todos con cambios en la oficina.







El final de Caída/Pies fríos: Si cruzas la puerta de la derecha y llegas al final, veras una plataforma móvil. Puedes tirarte a tu muerte, o engañar a la maquina y quedarte atascado fuera de la plataforma. Todo para probar que no estás en control del narrador. Aunque no servirá de nada.







El final Familiar: Siguiendo los pasos anteriores, veras una plataforma. Úsala para llegar al otro lado. Cuando entres a un cuarto oscuro, se iluminara y puedes agarrar un teléfono para llamar a la mujer de Stanley.







El final de Contradicción Narrativa: Igual que el final familiar, solo que esta vez tendrás que desenchufar el teléfono. Al hacerlo, minutos después se cargara este final y tendrás que obedecer los pasos del narrador. Pero no podrás hacer nada realmente ya que el narrador dijo que sos una persona real que controla a Stanley y sus decisiones no tomaran lugar. Así que nada, el narrador pierde y tú volverás a casa (el juego se reiniciara). Asegúrate de haber tomado primero la puerta de la izquierda y luego la puerta de la derecha en este final.







El final Feliz/Suicida: Si tomas este final tienes que usar la plataforma móvil. Cuando estés en lo alto, tírate al puente debajo tuyo y sigue hasta que tengas que cruzar por una puerta roja/azul. Hazle caso al narrador y pasa por la puerta roja. Entraras en una habitación con luces bonitas. Puedes quedarte ahí y relajarte o volver a la realidad y frustrar al narrador. Para eso, cruza la puerta, sube las escaleras y arrójate a tu muerte. Sentimientos afuera.

El final del Desarrollador: Sigue los pasos anteriores pero cruza la puerta azul tres veces. Disfruta jugando otros juegos populares hasta que el narrador este harto de vos o vos reinicies, lo que ocurra primero. Hay un final secreto en el minijuego que crea el narrador, pero tendrás que invertirle... cuatro horas. Mejor que guardes a menudo y te pongas a escuchar música, esto se pondrá intolerable.







El final de Escape: Cuando llegues a la oficina de tu jefe, apenas entres a la oficina, retrocede hasta que se cierren las puertas. Retrocede hasta tu oficina y veras que una puerta se abre. ¿Habrás encontrado la salida? El narrador no lo sabe, ya que te ha perdido gracias a un error de juego. Aprovecha y escapa.







El final Cliché: En la primer habitación de tu lugar de trabajo, intenta subir a una silla agachándote. Cruza la ventana que para tu sorpresa está abierta y te quedaras atascado en una habitación blanca. Tendrás que reiniciar una vez hayas disfrutado de este lugar.

El final del Cobarde: Solo cierra la puerta de tu oficina. No creo que esto sea exactamente un final sino un monologo más del narrador. Pero algo es algo, ¿no crees?





¿Has encontrado todos los secretos en los finales distintos? Si es así me quito el sombrero ante ti. Ya debes haber explorado todo lo que el juego puede ofrecer. Si no lo hiciste todavía pero este dispuesto intenta entonces jugar un poco con la consola del programador. Mira por la oficina, observa los papeles, experimenta con las puertas/botones, y graba partidas con frecuencia para explorar varias habitaciones en pocos segundos. Habrá un par de logros que puedes hacer también (si estas en Steam). No olvides visitar el final del Museo para ver el contenido adicional que ofrece La Parábola de Stanley. Por último, aunque el juego se trate de una historia absurda, presta atención a lo que dice el narrador. Haz lo opuesto, obedécele y después desobedécele. Veras que sorpresas te aguardan.







EVALUACION: 10/10

Me he dado cuenta enseguida que esto era un disparate, al menos cuando hacia lo que yo quería. Mis decisiones resultaron ir para bien o para mal. Pero lo que importa es que en esta aventura el jugador tiene la total libertad para hacer lo que se le cante. Recién cuando llega a un final, se da cuenta de que tiene que seguir un camino ya fijado por el juego. En fin, The Stanley Parable resulto ser un viaje hacia... bueno, resulta difícil describirlo con palabras. Si quieres de verdad saberlo, te toca explorarlo por tu cuenta. No te frustres por este juego, es una pavada. Experimenta y ríete de los resultados.





Gracias por llegar al final.