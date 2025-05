The Sims Social

Lo sé, hay muchos artículos de este increíble juego, pero quería algo diferente con ellos ¿sabían que hay algunos juegos de los Sims eliminados? La respuesta es si y uno de ellos estaba en la página social de Facebook en el año 2011 que tristemente en la actualidad ya no existe si quieren saber mas sobre este curioso juego quédate que te explicare el contenido del juego y porque razón lo eliminaron de la plataforma.



"El artículo esta 100% hecha por mí, no tiene nada de plagio o spam y si no me creen con gusto busquen en páginas o videos y verán que nada de eso se parece al artículo que lo redacte con mis propias palabras."



Ficha técnica:



Desarrollador: PlayFish

Distribuidor: Electronic Arts

Género: simulación social/simulador de citas

Serie: Sims

Plataformas: Microsoft Windows

Lanzamiento: 09/08/2011

Cierre: 14/06/2013

Dato: el regalo se recibe una vez por semana en mi opinión si es justo por obvias razones.









Como sabrán loses unos de los juegos más populares del mundo desde su primer juegolanzado en el año 2000, durante estos años esta saga de videojuegos ha evolucionado entregándonos cosas nuevas lo cual ningún otro juego social lo tiene. Hoy vamos a hablar uno de sus juegos gratuitos que fue muy popular por poco tiempo, así es hablo dees un simulador social lanzado para la red social de Facebook o para la página oficial de PlayFish (actualmente la página esta eliminada) en donde los usuarios de la red podían interactuar con sus amigos o conocer nuevas personas y formar un lazo de amistad o de amor.Lastimosamente en el año 2013anuncio en su página de Facebook que el juego iba a ser eliminado de la plataforma para siempre porque la empresa PlayFish quebró lo cual no tuvieron más opción que cerrar todos los juegos de esta pequeña empresa.Lo primero que tenemos que hacer es unpuede ser un hombre o una mujer dependiendo de tus gustos, luego podemos ponerle ropa, accesorios, el color del cabello o el tono de piel. Después de personalizar a tu avatar toca ponerle un nombre y la personalidad puede ser una persona tranquila o fiestero luego de ponerle la personalidad aparecerála protagonista del juego lo cual te enseñará las cosas básicas del juego como la moneda virtual o como hacer amigos ella estará en tu lista de amigos etiquetada como tu mejor amiga y puedes visitarla cuantas veces quieras para limpiarle la casa ¿muy buena amiga no? Aparte de eso cada vez que cumples las tareas diarias en la casa de Bella te dará un pequeño regalo lo cual puede ser ropa, bebidas energizantes o monedas del juego, peroSolo puedes recibir el regalo en la casa de Bella no con tus amigos de Facebook recuerdo que una vez la empresa tenia problemas con los jugadores de porque no recibían los regalos con sus amigos y solo con Bella que eso seria injusto, pero no, los desarrolladores dijeron que solo con Bella se recibe el regalo por ser la protagonista además si fuera con cualquier persona tendrías cosas rápidamente y a ellos se les acabaría la mercancía.Luego de recibir el tutorial de Bella podemos decorar nuestra casa, visitar a nuestros amigos o visitar la tienda, lo más importante del juego es hacer misiones porque cada misión que completes te dan monedas o diamantes con eso puedes comprar ropa, muebles o energizantes. Hay tres tipos de moneda en este juego el primero es la moneda plateada es fácil de conseguirlo cada vez que completes una misión o juegas con tu avatar te dan cierta cantidad de monedas, la segunda moneda es la moneda Sims dorada lo cual es un poco difícil de conseguir lo puedes conseguir haciendo algunas misiones, subiendo de nivel o lo más fácil complarlas con dinero. Por último, la tercera moneda son los diamantes lo cual es el logo del juego es más o menos fácil de conseguir, se consiguen subiendo de nivel o hablando con tus amigos con eso puedes comprar objetos limitados en la tienda.En la tienda como lo he dicho antes se puede comprar muebles para la casa, pero también sirve para regalar cosas a tus amigos, aunque cuesta con dinero real, también podemos decorar el jardín o tener una mascota y cuidarlo lo malo es que si no cuidas a la mascota puede irse de tu casa, cada vez que pase eso tienes dos opciones comprar una nueva mascota o que vuelve a la casa si escoge la opción de adoptar una nueva mascota tristemente tu primera mascota no regresara a tu casa se quedara con otra persona que si lo quieren cuidar. Otro dato del juego es que nuestro avatar tiene cierta cantidad de energía significa que cada vez que nuestro personaje haga una actividad en la casa o con tus amigos poco a poco se cansara lo más recomendable es tomar energizantes o dejarlo dormir por 30 minutos, mientras duerme puedes hacer otra cosa.Al final tenemos los lazos del juego como lo he dicho antes podemos jugar con nuestros amigos de Facebook o con otras personas aparte de eso podemos jugar con el avatar de nuestro amigo/a por ejemplo podemos cocinarle algo, dar los cincos o hablar de algún tema que nos guste como la ciencia ficción, no solo podemos jugar con ellos también podemos interactuar mas con ellos como dar un abrazo o dar un beso para eso tenemos que tener algún tipo de lazo con esa persona pueden ser mejores amigos o pueden ser pareja lo malo es que si empiezan a llevarse mal en el juego automáticamente rompe el lazo pero no se preocupen que pueden volver con esa persona cuantas veces quieran pero eso sí, dar segundas oportunidades a veces no es bueno y no hablo del juego. Otro dato curioso puedes tener hijos en el juego o adoptarlos básicamente los dos tienen el mismo niño/a en el juego, pero en diferentes plataformas.Lo mas triste del juego es que no esta disponible actualmente debido a problemas de trabajo conesta pequeña empresa de videojuegos se encargaba de crear juegos para Facebook en los años 2010 lo cual era muy popular en esos tiempos que hiso llamar la atención decompro la empresa y se encargo de los juegos de PlayFish lo cual fue un error total porque en vez de mejorar el juego o agregar cosas distintas lo único que hacia era agregar ropa nueva o cualquier cosa dependiendo del juego lo cual poco a poco los usuarios de Facebook dejaron de jugar esos juegos por ser tan repetitivo y en este caso fueEn una publicación de Facebook EA anuncio que Pet Society cerraría definitivamente el 17 de junio del año 2013 lo cual tanta gente no le gusto que dejaron de jugar literalmente todos los juegos de PlayFish dejándolo en banca rota, EA al enterarse del todo el odio de los jugadores decidio cerrar todos sus juegos definitivamente el 14 de junio del 2013, en eso estay entre otros juegos creado por esta empresa.¿Quién diría que por un solo juego afecta el resto de los juegos? Suena algo raro o exagerado, pero eso pasa fue triste que quitaran The Sims Social en la página solo por un poco de hate, pero bueno en mi opinión EA se merecía todo ese odio porque debió a ver cambiado algo en el juego para que no sea tan repetitivo, pero bueno así son las cosas al menos losesta gratis enmuchas gracias por leer mi artículo buenas tardes, día o noche.