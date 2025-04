The Sims 5 - ¿Qué espero?

Los Sims 5 se están acercando rápidamente, lo que pudimos ver en los últimos días de enero de este año. Todavía no sabemos cuándo será el estreno y con qué nos sorprenderán los creadores. Sin embargo, hay sospechas de que la quinta parte de los sims se ha preparado durante varios meses o años y que se encuentra entre la docena de juegos que EA lanzará en 2021. Sin embargo, a todos les gusta la especulación y las ideas sobre los próximos títulos, incluido yo mismo, por lo que este artículo expresare mis expectativas a la quinta parte de la saga Los Sims.

Modo onlineEl tema de Simsach en línea surgió incluso durante una entrevista en la que Andrew Wilson (CEO de la compañía) dijo que "todavía está pensando en Los Sims para la nueva generación". Allí mencionó la introducción de interacciones inter-sociales, de manera similar a The Sims Online. En cuanto a mi actitud sobre el modo multijugador en Los Sims, esta es una buena idea, aunque preferiría que los elementos de un solo jugador aún permanezcan en el juego. Como muchos otros juegos, aunque no todos. Podemos elegir el juego más multijugador, pero si alguien no quiere usarlo, tiene la opción de un jugador. En cuanto a la mecánica en línea en Los Sims 5, si apareciera, lo vería de la siguiente manera: cada jugador tiene su propia familia y hogar. Nadie puede controlar a sus Sims, porque eventualmente no tendría sentido.Sin embargo, los Sims de diferentes jugadores pueden visitarse, crear eventos e intercambiar elementos entre ellos. El juego también podría incluir obras sin una madriguera de conejo, como el hospital de Los Sims 4: Bienvenido al trabajo. Luego, una parte limitada de los Sims de los jugadores podría trabajar como médico, mientras que el resto solo visita el hospital en caso de enfermedad o parto. Los pacientes que serán controlados por los jugadores podrían calificar el trabajo realizado por otro Sim, en función del cual será promovido. Creo que la mecánica presentada no suena mal y podría verse así, con algunas correcciones.Alrededores Viendo fanmade relacionado con los trailers de Los Sims 5 que han existido durante varios años, me inspiré y decidí plantear el tema del medio ambiente en la quinta parte del famoso simulador de vida. En muchos de los "trailers" vistos, vi los conceptos de la ciudad, que estarían en la siguiente parte del juego. Había suburbios modernos y el centro de la ciudad lleno de rascacielos. Las instalaciones públicas se ubicaron alrededor del área, también presentadas en un estilo algo futurista. La apariencia de la vegetación y la ubicación en el océano daban la impresión de que esta área estaba ubicada en algún archipiélago insular. Ahora el concepto viene de mi lado: en Los Sims 5 solo podría haber un vecindario, una gran ciudad que se vería similar al trailer. Se dividiría en distritos, pero mucho más grande y funcionaría de manera ligeramente diferente a los de Los Sims 4.

Solo unas pocas partes de la ciudad estarían disponibles en el juego base. El resto sería cuestionable, ligeramente atenuado y no disponible en absoluto. Con cada adición, en lugar de agregar nuevos entornos como en las ediciones anteriores del juego, se desbloqueará un nuevo distrito en la ciudad. Supongamos que si se lanzara el complemento Sims 4: Bienvenido al trabajo, una ciudad con una gran cantidad de centros comerciales se desbloquearía en la ciudad. A su vez, la extensión al estilo de Los Sims 4: Urban Life desbloqueará el centro de la ciudad, que es una gran cantidad de bloques de pisos y rascacielos. Por supuesto, el mundo estaría medio abierto, que es menos abierto en comparación con Los Sims 3, pero un poco más accesible que el entorno de Los Sims 4. Podrías moverte libremente por los distritos de la ciudad, y la pantalla de carga requeriría mudarte a otro distrito.En cuanto a mi idea para el desarrollo del juego, es principalmente la introducción de una mecánica de embarazo ligeramente más desarrollada. Los Sims no podían dar a luz a un niño en casa, se necesitaría un viaje al hospital. Un cambio pequeño, pero un poco más realista.Una de las ideas más importantes del juego, o más bien su desarrollo, es la introducción del transporte público. Aparecerían ferrocarriles Maglev, autobuses y taxis. Los primeros dos medios de transporte llegarían a un distrito específico a una hora específica y se irían, por ejemplo, después de 30 minutos de simulación. Se pueden llamar taxis a pedido. Al entrar en cada uno de estos medios de transporte, nuestros ojos verían una vista de la ciudad desde arriba, donde podríamos elegir el distrito al que queremos llegar. Supongamos que para que el transporte público sea útil, los Sims que viajan entre barrios a pie perderían mucha energía.Otro cambio que muchos jugadores esperan básicamente es la discapacidad. Harían que el juego sea más difícil para los jugadores, pero para no estropear demasiado la diversión del juego, aunque creo que incluso es un buen paso hacia el desarrollo del juego, puedes desactivar la opción de discapacidad Sims en la configuración. Por ejemplo, los Sims discapacitados podrían tener paresia de extremidades, lo que requeriría que se muevan en sillas de ruedas, y la cantidad de interacciones que podrían realizar sería limitada. También habría una incapacidad para hablar. Luego puede ingresar al juego en lenguaje de señas, que los Sims pueden aprender, y en ocasiones especiales que aumentan la necesidad de compañía para las personas que no hablan, por ejemplo, estar en un grupo de amigos de los Sims, por lo que el nivel de la compañía necesita incluso aumentar un poco. En el juego también puedes entrar en la falta de vista. Los Sims no podían interactuar mucho, como cocinar, porque al final puede ser difícil para ellos. Corrían mucho más despacio para no tropezar con ningún obstáculo. Pueden caer sobre paredes y otros objetos, y luego caerse. Las interacciones, como encender el televisor, durarían mucho más que otros Sims debido a la necesidad de sentir el control remoto y el botón de encendido de la computadora.Las adicciones son el último cambio propuesto que me viene a la mente. Aparecería una nueva pestaña "Adicciones" en la interfaz Sim donde aparecerían varias barras. Los Sims que han estado en la computadora durante más de 4 horas sin interrupción desbloquearían la barra de dependencia de la computadora, que habría estado creciendo lentamente desde entonces. Se dividiría en 3 segmentos: el primero se logra inmediatamente después de desbloquear la adicción, es decir, la adicción leve. Se pueden detener fácilmente y la barra de dependencia de la computadora se puede bloquear nuevamente cuando Sim no pasa 72 horas seguidas con este equipo. Los sims adictos a la computadora tendrán estados de ánimo "inquietos" para sentarse y querrán usarlo durante al menos unos minutos cada 4-5 horas sims, si es posible. Sin embargo, puede detenerlos e interrumpir la interacción con la computadora, incluso cuando está sentado. El segundo grado de adicción simplemente se llamaría "adicción". Luego, el capricho de los Sims ya tiene un segundo grado y causa un estado "incómodo", querrán sentarse en la computadora con mucha más frecuencia que los Sims con adicción leve y por mucho más tiempo, y no siempre será posible detenerlos cuando lleguen al equipo, pero antes de eso lo harán, siempre será posible. Para detener esta adicción a tu computadora, debes asegurarte de que Sim no se siente frente a la computadora durante toda la semana de Sims.El último grado de adicción es una adicción grave. Los Sims tienen un tercer grado de capricho, lo que provoca un estado "malicioso" cuando no se sientan en la computadora, lo que quieren hacer prácticamente siempre, si es posible y no se pueden quitar del equipo cuando se sientan en ella. Pueden pasar incluso todo el día de los sims frente a la computadora. Para detener el tercer grado de adicción, debes enviar a Sim a un psiquiatra durante media semana de sims. Del mismo modo, otras adicciones funcionarán, como la adicción a la comida, mirar televisión o incluso limpiar. La opción de adicción también podría desactivarse en la configuración del juego.Eso es básicamente lo que me gustaría ver en los próximos The Sims 5. Creo que muchos jugadores disfrutarían al menos la mayoría de estos cambios porque creo que son realmente interesantes y podría revertir la mecánica del juego 180 grados.