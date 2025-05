The sims 4 (breve reseña y opinión)

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren bien, en esta ocasión les quiero hablar sobre un juego que hace poco se hizo free to play, ósea que podemos conseguirlo completamente gratis y se trata de The sims 4 así que si les gustan los juegos de simulación de la vida cotidiana no se lo pueden perder, también quiero aclarar que este artículo solo se basa en mi opinión y experiencia de juego así que espero sea de su agrado.

Los sims han sido una franquicia de juegos bastante popular a lo largo de los años, este juego fue desarrollado por Maxis y EA, se encuentra disponible para pc, play station 4 y xbox one, su fecha de estreno fue en el año 2014 pero a pesar de eso sigue recibiendo actualizaciones y contenido descargable que puede mejorar nuestra experiencia de juego, como su nombre lo indica es un juego de simulación en donde podremos crear nuestro personaje y elegir que tipo de vida queremos que tenga, en mi opinión es un juego donde podemos entretenernos mucho tiempo pero también puede resultar un poco repetitivo.Lo primero que debemos hacer al iniciar una partida es crear a nuestro sim, podemos elegir la apariencia de nuestro personaje e incluso su voz y su personalidad, tiene bastantes opciones de personalización que nos harán demostrar nuestra creatividad, e incluso, podemos crear toda una familia de sims si lo deseamos. Elegir la personalidad del sim será de suma importancia ya que podemos determinar las cosas que le gustan y le disgustan a nuestro sim, esto influirá en la partida ya que sus emociones dependerán de las actividades que realice, si pones a tu sim a escuchar música que le gusta o hacer una actividad agradable influirá positivamente en su estado de animo. Además también tenemos la opción de descargar sims de la galería en el modo online y subir los nuestros para que otras personas los descarguen por si quieres ahorrarte el paso de crear el tuyo.Una vez creado nuestro personaje debemos elegir la casa donde vivirá o construirle una, aquí también podemos ponernos creativos ya que si elegimos construirle una casa por nuestra cuenta se tendrá que construir desde cero, lo que significa que tendremos que elegir desde el tipo de suelo que tendrá la casa hasta el tejado y los muebles, puede ser bastante entretenido si te gusta decorar pero algo muy importante es que te dan una cantidad limitada de dinero para hacerlo, por lo que si quieres muebles muy lujosos tendrás que conseguir el dinero haciendo que tu sim trabaje.Una vez que haz creado a tu sim y tiene una casa donde vivir lo demás depende de ti y de tu estilo de juego, si tu sim es adolescente deberá ir a la escuela y si es adulto tendrá que conseguir un empleo, además de eso tendrás que satisfacer las necesidades de tu sim algunas de estas son: comer, darse un baño e interactuar con otros sims. Puedes hacer que tu sim sea un experto en los videojuegos o un gran artista pero todo depende de ti, además, la personalidad que le hayas dado a tu personaje influye mucho en su vida así que si elegiste un sim creativo preferirá actividades como pintar o tocar algún instrumento pero si tu personaje es friki te exigirá jugar videojuegos cada cierto tiempo. En este juego tu creatividad es el límite.El juego también cuenta con una modalidad en la que podemos jugar algunas escenas especificas así que si lo tuyo no es la personalización y quieres ahorrarte la parte de desarrollar a tu sim puede que esta modalidad te resulte más interesante.Los personajes tienen un diseño realista, además de que su apariencia puede cambiar a lo largo del juego, por ejemplo si le das de comer demasiado a tu sim o no lo pones a hacer ejercicio engordará, justo como en la vida real. Las interfaces de personalización pueden ser un poco complejas al inicio pero son bastante sencillas de utilizar lo que hace que el juego sea bastante simple.Respecto a la banda sonora del juego creo que tuvieron bastantes aciertos ya que el juego cuenta con varias canciones famosas que podemos escuchar en la radio pero en el idioma sim, lo que lo hace bastante divertido, aunque no tiene mucha variedad de canciones y algunas son un poco viejas, sería agradable que ampliarán la música con la que cuenta con canciones más actuales.Para concluir con el artículo quiero decir que es un juego que ofrece muchas posibilidades tanto de personalización como jugabilidad, pero también puede volverse un poco repetitivo ya que la rutina de ir a trabajar a diario y satisfacer las necesidades de tu sim puede volverse algo monótono, aunque siempre podemos cambiar nuestro estilo de juego y hacer que nuestro sim cambie de trabajo o realice actividades diferentes. Creo que el hacerlo free to play fue una buena decisión ya que cuenta con demasiados dlc que aumentaban mucho el costo del juego, así que si tienes mucho tiempo libre y te gustan los juegos de simulación recomiendo descargarlo, el juego por sí solo puede ser bastante entretenido así que no es necesario adquirir los dlc a menos que busques ampliar tu experiencia de juego y hacer las cosas más interesantes. Eso sería todo si llegaron hasta aquí les agradezco y espero el juego les haya parecido interesante.