The leyend of zelda: A link to the past es un videojuego lanzado para la consola “SNES(Super Nintendo Entretainment System)”, es la tercera entrega de la saga zelda y el primero que jugué yo, publicada en 1991 por Nintendo de la mano de Shigueru Miyamoto convirtiéndose en una de las mejores aventuras de link en 2D.







Historia: La trama empieza cuando la princesa Zelda cautiva en el castillo de Hyrule manda a través de un sueño un mensaje para nuestro héroe link que no duda en ir, justo en el camino se encuentra en el camino con su abuelo que también trato de rescatar a Zelda pero no lo logro luego de lograr rescatarla, esta le cuenta a link que, el hechicero que la encerró solo es un esbirro de Ganon, quien ha tomado control de la trifuerza en el mundo dorado, y el cual ahora es el mundo oscuro, ganon comando al hechicero a que desapareciera a las descendientes de los 7 sabios de hyrule, quienes mantienen el sello entre ambos mundos intacto, esto con el fin de que, al desaparecer las 7 doncellas, el pueda cruzar a la dimensión de hyrule, y dominarla, ahora, la tarea de link sera conseguir la espada maestra y detener este plan, cosa que, como podrán imaginarse, se acabara complicando y link, acabara visitando el mundo oscuro, ahora con la misión de detener a ganon y liberar a las 7 doncellas.







Jugabilidad: Lo primero que uno puede notar es que el juego es en 2D y como en todos los juegos de la saga Zelda podemos conseguir mejoras y nuevos movimientos, contamos con una cantidad bastante grande de objetos, no solo los que conseguimos en los dungeon o las clásicas bombas o arco y flecha, si no que aparte tenemos un montón regadas por el mundo, como símbolos que te pueden dar un movimiento especial, o frascos que sirven para guardar pociones o hadas.







Pasando a todo lo que es el mapeado de este juego encontamos bosques, montañas, pueblos donde viven gente que te ira dando misiones y una que otra pista y sin olvidar que este juego tiene 2 mapas el mundo donde vive Link y el mundo oscuro que es una versión de hyrule mas tenebrosa y con enemigos mas difíciles de enfrentar y algo muy interesante es que cuando entras por primera ves Link se convertirá en un conejito rosa.







Hablando de los jefes de este juego y en la mazmorra en donde Habitan están muy bien diseñados por que cunplen con su función de mantener al jugador tratando de desifrar sus puzzels y en algunos casos ser un completo dolor de cabeza y mayor mente los jefes son grandes con debilidades como la magia o lugares de su cuerpo que debes a tacar y eso lo iras viendo con el paso de los intentos y se sentirá muy bien cuando logres terminar una mazmorra ya que en total son 14 mazmorras y cada una con su jefe único.

La música por su parte es excelente, ya en este no solo el tema principal resalta, si no que tiene muchas tonadas que se volverían clásicas en la saga, ya sea por tu tono épico, misterioso, o relajado, también, aunque en este todavía no podían permitir ruido para los personajes y así simular que tenían voz, los objetos y animaciones si que presentaban, como cuando corres, o blandes tu espada.

Como conclusión final diré que el juego me dejó un muy buen sabor de boca, es desafiante y gratificante a la par que divertido, su historia es bastante sencilla sintiendo que pudiera dar para más, tal vez no lo fue por la época en la que salió, aún así tiene un trasfondo interesante. Me encantó el montón de secretos que esconde que hace que se salga de su linealidad, y lo agradable que resulta su universo, aunque de manera personal me resulta un poco pesado explorar su mundo más que nada al principio. Es un gran clásico sin duda que debería ser probado por todo fan de los videojuegos.