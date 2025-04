The Legend Of Zelda (Mini-Reseña)

The legend of zelda ocarina time conocido por ser el juego donde puedes explorar variedades de mazmorras en busca de la libertad de Hyrule tras una nueva amenaza que asecha a todo el castillo y el palacio del tiempo.En esta ocasión serás Link el personaje principal quien su misión será liberar al castillo de las manos de Ganondorf el rey de la tribu de los Gerudo's.



PD: He tomado sólo pocas capturas del juego por un error extraño que me lanza el emulador porfavor pido comprensión y disculpas sin más nada que decir comencémos el artículo :)

En esta ocasión serás el viajero del tiempo llamado Link quien una noche tiene pesadillas de forma muy recurrente con Ganondorf el rey malvado de la tribú los Gerudo's , este personaje cuyos deseos oscuros es conseguir la trifuerza para que se le concediése su capricho de volverse el más poderoso de todo Hyrule. La trifuerza es conocido por ser un objeto con una historia significativa donde se narra que sus creadores fueron 3 Diosas llamadas Din, Nayru y Farore responsables de darles el nombre a cada uno de los 3 triángulos en representación de sus antecesores (Poder, Fuerza y Valor). Tu deber será convertirte en el viajero del tiempo para explorar los templos y de este modo despertar a los sabios quiénes serían los únicos detener a ganondorf y su deseo de obtener la trifuerza a toda costa para sus planes oscuros, en la historia del juego ganondorf secuestra a la princesa Zelda ya que conocía que dentro de ella habitaba una de estas fuerzas necesarias para que la trifuerza funcionára.Al empezar el juego será llamado por el gran arbol Dekú quien te contará la historia de la trifuerza y mucho de los planes malignos de ganondorf por ser el nuevo rey de todo el castillo Hyrule, para estas primeras misiones deberás conseguir almenos 2 items de suma importancia (Espada y Escudo) y adentrarte dentro de la boca de este arbol sábio y eliminar Gohma la araña ponerdora de huevos. Una vez eliminado a Gohma, el gran arbol te obsequiará un elemento esmeralda el cual te servirá para colocarlo en el tiempo y hablar con los sábios luego de que esta pieza se te otorga la vida del gran arbol Deku acaba.Como mencioné en la parte de arriba la trifuerza es nombrada como una reliquia dentro del juego capaz de cumplir el deseo de cualquier mortal, a pesar de que ganondorf lo desea para planes maléficos este objeto fué creado por las 3 Diosas Din, Nayrú y Farore para tener un antecesor de buenas intenciones y lleve a la tierra a la completa prosperidad siendo esta la tierra una visión clara. Din la diosa del poder fué la responsable de darle forma a la tierra y todo su relieve según la historia del juego , Farore fue encargada de traer ó formar cualquier forma de vida criaturas mágicas de razas variadas (Navi el acompañante de link es un claro ejemplo de ello) por esto Farore fué nombrada la diosa del valor y por último tendríamos a Nayru encargada de crear todo tipo de leyes naturales para que los habitantes pudieran convivir en armonía , esta fué nombrada como la diosa de la sabiduría.Como viajero del tiempo deberás cruzar por variedad de mazmorras para vencer a muchos jefes quienes te otorgarían piezas del tiempo para el templo sagrado denomidas piedras espirituales , con estas a tu disposición podrás viajar en el futuro para poder contactar con tus sábios del tiempo y pedirles ayuda a cada uno de ellos. La ventaja de ser link grande es que podrás portar armas de mayor peso y que requiera de una mejor condición física y destreza como lo es el mega martillo, arco , poderes de posión ó trajes de resistencia al calor entre otras. Estas piedras espirituales son conocidas como la esmeralda Kokiri, el rubí del Goron y el zafiro de los Zoras. Recordémos que en la historia la princesa Zelda es secuestrada por Ganondorf pero cuando Link es ya adulto ella logra hacer algunos escapes sin que ganon lo note y vá darle pistas a en las diferentes mazmorras con una identidad totalmente desconocida por el cual éste se hace llamar Sheik quien en realidad vendría siendo la princesa disfrazada.Para ser honesto este juego tiene una interesante trama por lo que yo les invito a que lo descarguen en su clásico emulador de nintendo 64, consola que fué retirada del mercado por lo obsoleto que era pero sin embargo todavía se puede seguir jugando mediante el Project64. Al ser una consola vieja sólo podíamos experimentar las dimensiones en 2D y 3D con la posibilidad de interactuar con cualquier tipo de objetos y una mecánica de ambientación perfecta para aquéllos tiempos , pues este consola apenas era poca competencia para la sony y por esto perdió mucha fama al ver que muchos usuarios migraban a otras plataformas. ¿Lo recomendaría jugarlo? y la respuesta es sí, te asegurará unas buenas horas de vicio si eres de las personas que les gustan las historias .En cuanto a los controles no tengo queja alguna considero que la jugabilidad de este juego es completamente cómoda a mi parecer y no requiere de un grán nivel como jugador para llegar a niveles tan lejanos. Tenemos los clásicos controles principales como el Joystick la cual vendría siendo la palanca de movimiento, las cruzetas que aunque se usa poco en mucho de los juegos fué creada en caso de emergencia si se llagaba a romper, las flechas amarillas (Up, Down, left y right) las cuales nos permitirían ingresar a los items de link dentro del juego (Ocarina, bombas, resortera ó boomerang) Letra "A" para rodar por el suelo y letra "B" para para atacar . y de último los botones superiores L1 > R1 los que nos servirían de mucha ayuda al momento de cambiar tu campo de visión mientras exploras cualquier mapa , letra "z" normalmente la usaba para que la hada navi hiciése un auto apuntado del enemigo esa era su pequeña función. Si no te gusta jugar con mando de n64 sencillamente puedes jugar con el teclado de tu computadora <3 .Este juego me regaló horas de diversión a pesar de que no contaba con un modo multijugador siento que fué uno de los juegos más completos y con la mejor historia, para los que no lo saben todavía los desarrolladores de este juegazo son nintendo EAD y serían los mismo responsables en aportarnos los mismo juegos que súper mario bros en una colaboración especial para el público. Este juego trajo mucha nostalgia con el final feliz y más adelante los desarrolladores decidieron crear unas nuevas historias de The legend ocarina of time para múltiples plataformas como lo era Gamecube nintendo DS Wii entre otros. Con suerte pude jugarlo de niño y parcialmente fué lanzdo para el año 1998 casi en la misma era donde empezaron muchos juegos famosos como Agent 007 , Donkey kong, Perfect Dark entre otros y bueno para irme despidiendo siento que aún el artículo se quedó un poco corto porque este tiene una historia muy extensa y me llevaría todo un día completo redactarlos para ustedes. Saqué lo más relevante de la historia para que lo disfruten y he implementado un giff en conjunto a un video que les estaré dejando abajito. Gracias por leer y estaré aceptando cualquier tipo de críticas constructivas para seguir mejorando.