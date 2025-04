INTRODUCCIÓN



La Trifuerza vuelve a brillar con fuerza en Nintendo 3ds, solicitando los servicios de un valeroso héroe, The Legend of Zelda: a Link Between Wolrds, es el destinado a hacernos cumplir la leyenda una vez más, rescatar a la princesa y devolver a nuestra tierra a la normalidad. El esquema “zeldero” se repite, esta vez re imaginando al clásico “A Link to the past”, aquel video juego de Super Nintendo que, si lo recuerdas, es porque ya tienes cierta edad, casi tanta como la de esta fantástica serie. Dicho esto, comencemos.

Historia

Eiji Aonuma y su equipo, decidieron retomar el espíritu que levanto aquel título, probablemente el más puro de todos los lanzados hasta la fecha. Dio lugar a mecánicas que, a partir de entonces, se perpetuarían en el tiempo, juego tras juego.

Una de las más importantes será la de movernos entre dimensiones. Aquí, por su puesto, recuperada con Hyrule, nuestro reino y su oscura replica Lorule. Los mapas son exactamente idénticos a los de 1991, pero únicamente en su forma, ya que en el contenido nos encontramos ante algo completamente desconocido.

Objetos desconocidos, nuevas mazmorras y una trama diseñada desde cero. Yuga es el villano de esta entrega y amenaza, no solo con secuestrar a Zelda, sino con también resucitar al mismísimo Ganon, es claro que tendremos que detenerlo, pero para ello tendremos que dominar la nueva e ingeniosa técnica que los desarrolladores Nipones han inventado, exacto, me refiero a la posibilidad de hacer que Link se fusione con las paredes, todo ello sin olvidar, claro está, los ingredientes principales de la saga, exploración, combates y muchos puzles nos esperan en un recorrido de unas 12 horas de duración, sin tener en cuenta los extras.







DURACIÓN Y CONTENIDO

No, no es el Zelda más largo, pero sí uno de los más fieles a la formula Zeldera original, no obstante, eso no quiere decir que no innove y de forma bastante arriesgada, el motivo: El poder superar las mazmorras en el orden que se nos apetezca, solo deberemos adquirir los objetos apropiados.

Esos objetos los encontraremos en la tienda de Rovio, el cual nos prestará o venderá casi todo lo que necesitemos, eso sí, por bastantes Rupias. Esto supone un gran avance a la serie y lo mejor es que funciona a la perfección, rompiendo las convenciones establecidas.

Hay cosas que nunca cambian, como los controles, heredero de la sencillez y eficacia propia de los Zeldas más antiguos. Es un título muy accesible, ideal tanto para primerizos como para auténticos amantes de la saga, siendo una de las razones su dificultad, la cual no es muy elevada, los puzles que no nos harán atascarnos demasiado y menos gracias a las “gafas de las pistas”, en realidad son las tareas accesorias las que podrían hacernos sudar, por ejemplo:

Encontrando los 100 Mai-mai perdidos.

Hallando cuevas escondidas.

Disfrutando de los tan divertidos minijuegos (Créeme, uno que otro te hará sudar)

• Beneficios Ingame



Los incondicionales de la serie se maravillarán por la cantidad de guiños introducidos, mientras que los nuevos vivirán un auténtico descubrimiento, una buena forma de entrar en esta legendaria saga. De hecho, se aprovecha bastante la pantalla táctil para que no exista ningún tipo de obstáculo entre videojuego y usuario, así podemos tener controlado el mapa en todo momento, colocar Check points para no perdernos y asignar botones a los objetos de una forma muy amena, si es cierto que la interacción táctil no es muy elevada, pero no hacía falta mucho más.

La introducción de muchos puntos de guardado, la posibilidad de movernos entre mundos hallando portales y el sistema de teletransporte con escoba voladora incluida, eliminan cualquier frustración al recorrer un mundo completamente diseñado en tres dimensione. Aunque el mapa será parecido al estrenado en Súper Nintendo hace décadas, el resto se ha imaginado con nuevos modelados, texturas y animaciones. La fluidez es exquisita y el acabado (el que se puede esperar de cualquier producción hecha por Nintendo).



Si me permiten la sugerencia, activen el efecto 3D al máximo, porque merece la pena a pesar de su discreto aspecto, la solidez visual embriaga casi tanto como la sonora, la personalidad impregna a cada efecto, a cada partitura, dando lugar a un título redondo y completamente recomendable.





• Curiosidades



Uno de las tantas cosas que puede aportar esta entrega, es sin duda su tan flexible y cómoda cámara, pero qué si les dijera que el hacerlo es mas complejo de lo que parece.

Como pueden ver en la imagen posterior, el juego, si cambiamos de perspectiva se ve inclinado, esto se debe a que si lo jugáramos, literalmente viéndolo desde arriba, no podríamos apreciar muchas de las cosas que hacemos. Gracias a este especifico grado de inclinación podemos apreciar gran parte de la cara de Link, las tan conocidas rupias y un sinfín de objetos más.



-Koryugi