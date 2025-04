Hoy os voy a hablar sobre The legend of Dragoon, un juego que en mi opinión es el mejor JRPG de playstation one, en el que destaca en TODOS los puntos que debe de tener este género.







The legend of Dragoon empieza con una cinemática impresionante y con voces en español, así es, nada más empezar el juego nos muestra su calidad dándonos voces en español para sumergirnos más en ese mundo.

Tras ese vídeo, vemos que Dart, el protagonista, vuelve a su pueblo tras años de viaje en una búsqueda personal y se encuentra el lugar totalmente destrozado, vecinos suyos muertos por todos lados y, para colmo, han secuestrado a su amiga de la infancia, Shana.

Dart descubre que su amiga ha sido llevada a una prisión, y sin pensárselo dos veces, se encamina hacia donde se encuentra recluida, con el único objetivo de rescatarla sana y salva.







Al llegar a la prisión, Dart ayuda a un preso llamado Lavitz y se alía con él, tras un arduo viaje por la laberíntica prisión, juntos consiguen liberar a Shana y fugarse sanos y salvos.

Tras la fuga, deciden ir al país de Lavitz y hablar con el rey sobre la situación que hay entre las naciones actualmente.

A partir de aquí, el juego es un “no parar” de aventuras únicas, tales como: yendo de un lado a otro por todo el mundo, descubriendo secretos, enfrentándonos contra imperios, conociendo a personajes carismáticos (que son una barbaridad), adquiriendo armas y técnicas únicas, el poder de los dragoons, etc… Un sinfín de cosas por hacer en este enorme juego.







La Historia en el juego es soberbia, porque sinceramente, no tiene nombre algo tan perfecto. Es larga, nos identificaremos con algunos o todos de los siete personajes que se nos unirán en el grupo, lloraremos en algunas ocasiones, reiremos en otras y nos estresaremos por algunos acontecimientos, no puedo decir más que perfección.

Los combates son también únicos, de tal manera que, no te cansarás en ningún momento de ellos, debido a que tendremos que ir interactuando con cada ataque que realicemos. Dicha interacción consiste en pulsar el botón en el momento adecuado, que será cada vez que los dos cuadrados de colores se junten.

Como al mismo tiempo, en ocasiones podremos defendernos de ataques si pulsamos el botón en el momento preciso. Estos ataques son representados por Técnicas, cada técnica está compuesta por un número de golpes llegando a poder realizar un combo. Estas artes como los personajes, van subiendo de nivel y aumentando sus habilidades, dotando algunas técnicas de más ataques, fuerza, puntos de Dragoon, etc…







El sistema de Dragoon nos permitirá transformarnos en guerreros draconianos, al más puro estilo de caballeros del zodiaco, y, ofreciéndonos la capacidad de realizar ataques poderosos como espectaculares, de la misma manera, que un combate normal pulsando el botón en el momento adecuado.

También tendremos una gran cantidad de enemigos que derrotar durante toda la historia, cada uno con sus puntos débiles que tendremos que ir descubriendo mediante el ensayo y error. Asimismo, nos enfrentaremos a criaturas realmente espectaculares, como pueden ser: Dragones ancestrales, Serpientes gigantes, etc... Un buen número de contrincantes.

Los escenarios son auténticas obras de arte, vas a quedar encandilado con cada uno de los ambientes que irás viendo durante la travesía, cada lugar es único en cuanto a imaginación se refiere.











Como es costumbre en estos géneros, durante todo nuestro periplo tendremos la oportunidad de realizar un buen número de misiones secundarias, que alargarán notablemente las horas en este gran juego.

Respecto a la banda sonora, ¿qué queréis que os diga? Otra perfección, cada melodía representa un escenario diferente, tipos de batallas, personajes, etc… Son todas increíbles ofreciéndonos a introducirnos más si cabe en la historia.

Los gráficos os van a parecer anticuados, hasta a algunos os costará darle una oportunidad por el aspecto que ofrece, pero en cuanto llevéis jugando diez minutos, os aseguro que en ese momento os daréis cuenta de que los gráficos son lo de menos al tener algo tan perfecto en vuestras manos.





Conclusión:

The legend of Dragoon, es un videojuego del género JRPG hecho y derecho, hoy en día ya no hacen juegos con esta calidad y cuando lo probéis estaréis de acuerdo conmigo con que es verdad, pues a día de hoy ya no tenemos tantas joyas de este género.







Para todos los amantes de este género, os obligo a probarlo porque es un sacrilegio no haber jugado a esta obra de arte llamada The legend of Dragoon.

Gracias y un saludo a todos los de Gamehag.

Todas las imágenes han sido tomadas de “fotos Google”.