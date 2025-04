The Last Of Us -Opinion Personal

En este artículo veras la opinión de una persona aleatoria la cual explicara puntos, pros y contras y añadiendo un toque personal ;D.

Hay unos cuantos Spoilers ¡quedas avisado!

Hola aquí reportándose un gato blanco y básico con un artículo acerca de un juego el cual su secuela esta próxima a salir, The Last Of Us talvez el titulo te suene, tal vez no pero ¡Espera! no vayas a google aquí te explicare breve mente su envolvedora tramaUn septiembre de 2013, en Estados Unidos se desata una epidemia de infecciones por el anterior mencionado hongo Cordyceps el cual sus efectos hacen que la humanidad poco a poco se vaya extinguiendo, a esto el gobierno decide tomar precauciones las cuales hacen que la sociedad no este del todo contenta, a esto algunos grupos se desarrollan y se vuelven hostiles a la milicia, haciendo que además de los infectados hayan problemas sociales y políticos.Como todo juego claramente tiene que tener personajes pero estos tienen una psicología profunda pero algunas veces llega a ser predecible, en esta trama no hay muchos personajes pero hay los suficientes para que escojas uno como tu favorito aunque cuidado porque te los puede quitar en un abrir y cerrar de ojos :c.Nuestro personaje principal es un viejo el cual cree que la esperanza se fue por el caño tras perder a su hija Sarah la cual murió el día de la plaga y su cumpleaños, este personaje empieza con una actitud arrogante y muy egoísta que empieza una relación con Ellie viéndola como el objeto transportable para conseguir sus armas, pero poco a poco este ira viéndola como su hija perdida y veremos toda la psicología que hay detrás de él. Es buen peleador contra los infectados el enemigo principal del juego y tu podrás decidir lo que el haga, si ser silencioso o arriesgarte para la probabilidad de conseguir un "Game Over". Conduce varios tipos de armas a tu disposición y pude construir armas de cuerpo a cuerpo junto a algunas bombas.La compañera de desmadres de Joel la cual tristemente se sacrifica porque queda infectada al pasar por los tubos de la alcantarilla, este personaje es bastante carismático pero tiene su toque de seriedad, no sabemos nada de su pasado y solo la llegamos a conocer un poco es bastante arriesgada.Una chica ilegal de 14 años la cual cambia la historia de una manera impresionante que te quedas "Espera que", esta aparece después de que Joel y Tess tuvieran una charla con Marlene, esta al principio se supone que iba a ser una carga para entregar un armamento pero en el camino Joel y Tess se dan cuenta que Ellie está infectada por el hongo y esta les dice que es inmune, resulta ser cierto y Joel vive toda una aventura con ella yendo por todo Estados Unidos para después quedarse con ella, pero no te diré las razones para que cuando lo juegues digas ":0 anumah", Ellie viene de un orfanato militar y la única pista de su madre es una carta.Marlene es la líder del grupo “Luciérnagas” el cual está en contra del gobierno. Esta conoció en su momento a la madre de Ellie la cual actualmente hay poca información de esta. Ella encarga a Joel y Tess de llevar a Ellie y a cambio de unas armas robadas por un traficante llamado Robert, a lo que estos aceptan sin saber exactamente porque era tan importante escoltarla. Su personalidad es seria al saber lo que quiere, ya que al ser líder dudar no es una opción.Estos tienen 4 fases actualmente de cómo son que hacen y como ataca, vamos a verlas:Estos son los corredores los cuales llevan poco de ser infectados estos aún conservan sus sentidos a lo cual mantienen su normalidad pero aun así te comerán si te ven.Los acechadores llevan poco más de meses, estos a cambio de los corredores se mantienen escondidos, no te harán nada si estas bastante lejos pero al acercarte o matar a alguno de ellos te atacaran.Los chasqueadores son infectados los cuales perdieron la capacidad de ver ya que el hongo ha crecido en todo su cerebro, estos tienen de 1-5 años con la infección y se les dice chasqueadores porque producen sonido de chasquidos. Estos te podrás escuchar fácilmente y son bastante difíciles de matar así que el sigilo es lo mejor para enfrentarlos.Estos son conocidos como los Gordinflones ya que su cuerpo está lleno del hongo, tienen de 5- 15 años con la infección. Al atacarlos estos te lanzaran esporas y enfrentarlos cuerpo a cuerpo no es una opción.-Luciérnagas-Militares-Fedra-Cazadores-CaníbalesEste lo podremos encontrar en el edificio del capitolio al escapar de los militares, igualmente cuando Ellie le pide el rifle a David. Estas armas son de infantería que ocupan munición de pistola, aunque en el juego estos tienen sus propias municiones.Esta la conseguiremos al estar en el sótano de Bill, este al igual que las bombas, las dará para atacar.Este lo encontraremos mientras paseamos por la ciudad, después lo tendremos con Ellie en invierno. Este lo podremos ver en la secuela del juego en el “Gameplay Tráiler”.Este lo encontraremos cerca de la central hidroeléctrica de Tommy, y como se ve tiene una mira en la parte superior que se puede mejorar en la mesa de trabajo al igual que su perforación.Esta la encontraremos en el principio y será nuestra primera arma. Esta tiene una gran velocidad de disparo aunque esta hace poco daño.La encontraremos en un edificio de la ciudad al recorrerlo, esta es como un revolver típico tiene 6 balas y con dos puede matar al objetivo.Esta la encontraremos al pasar por las alcantarillas después de las trampas de sonido, al ser igual que una escopeta tiene sus mismas habilidades.Lo encontraremos de manera aleatoria o quitándolo de un bandido, este mide 60 cm y se usa para combates de cuerpo a cuerpo.Esta solo la podremos usar cuando manejamos a Ellie ya que en el mapa del juego esta nunca aparece. Marlene le dio esta navaja a Ellie por el motivo de los peligros en la ciudad.Para esta hay dos maneras de tenerla en nuestro inventario, podremos construir con un tubo y la parte superior de un martillo, o podremos encontrarla en el mapa. Esta la podremos usar para una batalla cuerpo a cuerpo y ganaremos fácilmente.Esta la fabricaremos con un trapo y alcohol, al lanzarla a nuestros enemigos esta estallara ya que prendimos el trapo y el alcohol se junta haciendo una explosión que quema a nuestros enemigos.Su apariencia es la de una lata con objetos filosos al exterior, pero esta al detectar al enemigo cerca se activa del mismo modo que una mina. Esta la encontraremos cuando estamos con Bill, y después nos dará la opción de construir más con una cuchilla y un explosivo.Estos a la vez de tener gráficos desarrollados, lo combina con lo tradicional, Estos desarrollan cada expresión del cuerpo humano haciendo que el jugador se identifique más. Como se sabe la remasterización de 2014 fue una gran ayuda, aunque el normal tenga muy buenos gráficos la remasterización es algo que te dejara sorprendido, por poco y pensé que era una película, sus cinemáticas tienen ese toque que te dice esto no es un juego tradicional, cada cuadro hace la diferencia, aunque claramente existen ciertos errores conocidos como “Bugs".Actualmente tenemos contenido descargable con un DLC llamado “Left Behind” y también se está desarrollando la secuela de The Last of Us “The Last of Us Part II”, y por lo poco que se sabe esta vez podremos manejar a Ellie, esta ha crecido y como se ve en el “Gameplay Trailer” tendremos más posibilidades de enfrentar a nuestros enemigos. También existe una serie de comics llamada “The Last of US: American Dreams” que relata el pasado de Ellie.La verdad creo que The Last of Us se merece el mérito que ha recibido ya que su historia es buena, sus gráficos también y sus personajes son profundos, no es con algo que te puedas identificar pero si te encariñas con ellos, aunque como todo juego tiene sus cosas malas aun así merece su puesto y con la secuela esperemos que esta reliquia ascienda de lugar ^^, Gracias por leer este articulo y espero que les haya gustado si quieren algún artículo de algún tema me lo pueden decir y hagamos de esta comunidad algo mejor :3, el gato blanco básico se despide dejando rastros de amor xd.