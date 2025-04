The Inner World: reseña personal

The Inner World se define como una aventura gráfica 2D de point’n’click sin embargo… ¿Es solo eso?

A decir verdad, nunca me han gustado los point-and-click, me suelen resultar tediosos y a la mitad (como mucho) los dejo porque no puedo más. Sin embargo, varios colegas me recomendaron este y decidí darle una oportunidad ya que estamos de fiestas y tengo un poco más de tiempo, y ahora que lo he terminado me alegro de haberlo jugado.



Pequeña introducción:

El país en el que se desarrolla el juego se llama Asposia y tú eres un pequeño asposian llamado Robert. Robert es totalmente inocente y bueno lo que hace que el juego sea realmente divertido en la mayoría de las ocasiones (el pobre Robert no se entera de la mitad de las cosas que van sucediendo y tú te partes de risa).

El juego comienza con Robert y Conroy, el “padre adoptivo” de Robert, Conroy es uno de los 3 grandes monjes del viento. Estos monjes mantienen las fuentes del viento operativas, sin las cuales Asposia no sobrevivirá. La fuente que controla Conroy es la única funcional actualmente debido a las muchas desgracias que han ido ocurriendo en Asposia a lo largo de su historia. Robert se verá obligado a abandonar su hogar lo que desembocará en una aventura tras otra en la que irás conociendo a otros asposians y la propia Asposia. A su vez, descubrirás la verdad sobre todo lo que está ocurriendo en el país y sobre ti mismo. Todo esto acompañado de un humor inmejorable, que en mi opinión no podría estar mejor llevado.







(Foto de nuestro amigo Robert)





Hablemos de la jugabilidad:

Es un point and click como ya he dicho, es decir, solo vas a usar el ratón. La dificultad de los puzzles va variando, aunque si tienes buena imaginación no te costará mucho resolverlos. El juego, además, cuenta con un sistema de ayuda, es decir, que tiene pistas por si no eres capaz de resolver los enigmas. Yo si os soy sincero solo he utilizado una, es bastante intuitivo y trasteando un poco consigues pasártelos sin mucho problema.

Eso sí el juego te da como para unas 8 horas tirando a lo alto, vamos que te lo pasas en un par de días o en uno si te enganchas mucho.

Gráficos y banda sonora:

Magníficos ambos.

El juego está dibujado a mano y luego lo han digitalizado y es realmente impresionante, a mí me encanta la estética del juego.

La banda sonora es perfecta para la temática y la estética del juego. Lo mejor en mi opinión (y la de la mayoría de gente que ha jugado a este juego jaja) es la canción del viento.

Os dejo un link de YouTube por si queréis escuchar la banda sonora :) (https://www.youtube.com/watch?v=-r1yUPhCJ34&list=PL12b1PaxOF7wGEYNNXZnyFNNDIQmfmwNc).



Ahora voy a pasar a contaros los pros y los contras que he encontrado en The Inner World:

Pros:

La historia. La historia tiene un trasfondo precioso que podríamos aplicar a muchas cosas que han y están sucediendo en nuestro mundo, podría decirse que hace una pequeña crítica al ser humano y sus comportamientos. De esto nos podemos dar cuenta con el propio título del juego “The Inner World” que se traduce literalmente por “El viaje interior”, eso es lo que este juego te proporciona, un viaje interior. Te hace ver cosas que quizás no te habías parado a pensar antes o que no le des la importancia que de verdad merecen y todo esto acompañado de un personaje entrañable. No quiero contar mucho sobre la historia porque es un juego que da para que cada uno haga su propia interpretación (si lo habéis jugado me encantaría saber vuestra interpretación del final y el juego en sí).

Los personajes. En especial Robert, es un personaje al que le coges cariño en unos minutos con sus bobadas y ocurrencias que son realmente graciosas y a la vez entrañables. Es un personaje muy inocente al cual es imposible no cogerle cariño.







(Foto de Conroy, uno de los tres monjes del viento)



La estética. Los personajes y el mundo en sí son realmente bonitos y si piensas que los han dibujado a mano es incluso más impresionante.

Banda sonora. Todos sabemos que un juego en el cual la música es un asco pierde muchísimo, en este caso es totalmente lo contrario. La música hace que el juego gane bastante.

La dificultad de los puzzles va in crescendo, pero aun así nunca llega a ese punto en el que te cabrees con el juego porque es totalmente imposible jaja.

Cuenta con pistas, las cuales están genial si te quedas atascado.









Contras:

La duración del juego. Me habría gustado que durase un poco más. 8 horas de juego se queda en poco.

El idioma. Este juego solo está en inglés y en alemán (los subtítulos también). Esto no ha sido un gran problema para mí ya que siempre juego en inglés y estoy acostumbrado, pero puedo entender que a muchos sí les resulte más difícil así que por eso lo añado. Eso sí, si estabas dispuesto a darle una oportunidad al juego te recomiendo que lo sigas haciendo pues es un inglés muy básico y se entiende bastante bien.

Opinión final:

Me ha gustado muchísimo. Para una persona a la que no le gustan este tipo de juegos poder decir que he disfrutado tanto de esta historia es todo un logro. Artísticamente es precioso y un gusto de ver y escuchar lo cual hace que todo sea mucho más llevadero. Los personajes están muy bien definidos y es imposible no encariñarte con algunos de ellos. El humor… ¡oh el humor! Es fantástico, Robert es fantástico. Es un juego entrañable para pasar un buen rato en tu casa. Además, el juego está rebajado ahora en Steam y está en unos 6€ o si tienes Discord nitro lo puedes pillar gratis en la store que es lo que yo hice jaja.