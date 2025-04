The Evil Within (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo que deberán de probarlo en sus casas de noche y con las luces apagadas (No piensen mal por favor xD), Si mi amigo les traigo un juego del genero Terror en el cual lo conocen como “The Evil Within” un pedazo de juego que disfrutaras y te defecaras encima del susto (Primero modales mis panas jeje). Espero les guste el artículo.



ADVERTENCIA: Si no toleras la violencia no recomiendo ver las imágenes del articulo, ya que contienen mucha sangre.

The Evil Within un juego del genero Terror y aventura en el cual visualizaremos a nuestro personaje principal en tercera persona, estrenado ya hace unos cuantos años exactamente en octubre del año 2014 y disponibles para las consolas Playstation 3 y 4, Xbox One y 360, y por supuesto para PC. Un juego donde utilizaremos a un detective llamado Sebastián en el cual el ira a resolver un caso bastante extraño que estaba pasando en una especie de hospital donde veremos montones de asesinatos, pero no se sabe exactamente como ha pasado todo este caos. Viviremos una experiencia horripilante en ese lugar, encontraremos criaturas raras que nos querrán matar, para evitarlo podremos utilizar los puños, armas o el sigilo para evitarlos, tengan en cuenta que no solo estaremos en un hospital iremos a varios lugares mientras avancemos los capítulos en el juego. (El juego posee secuela).

Nota: Es como un mundo distorsionado, es muy raro el juego al principio no entenderás mucho al igual que yo jeje.



Se podría decir que el juego es como un Outlast fusionado con Resident evil jaja, te lo digo por el sigilo y porque veremos criaturas raras parecidas a los Zombis y nos querrán comer y otras criaturas que nos quieren destrozar. Así que el juego logra que te asustes en todo momento y que no te deje darte ni un respiro. Lo bueno del juego es que a veces te encontraras compañeros o personas que son partes de la historian para que no te sientas solo, ¿por lo menos verdad? Jaja.



Todo comienza muy normal como todo debe ser con nuestros compañeros, en el cual van directamente a un hospital a resolver un caso de asesinatos, pero lo que no saben es que al llegar todo parecía solitario y realmente muy extraño, ya que había muchos coches de policías pero ni uno estaba, todo estaba muy solo. Al entrar al hospital nosotros usando a Sebastián y un compañero policial veremos montones de pacientes y enfermeros totalmente muertos excepto uno que estaba medio desmallado, de inmediatamente el compañero lo atendió para ayudarle mientras nosotros revisaríamos las cámaras de seguridad a ver qué había pasado exactamente, Cuando vemos que un grupo de policías estaban disparándole a una “persona” al parecer, pero no lograban matarlo ya que esa persona era muy extraña se teletransportaba atrás de cada policía y los mataba, al ver esto sebastian muy confundido no entendía nada ( Al igual que yo xD), de repentinamente sale esa persona sale atrás de nosotros y nos hace daños y Sebastián se desmalla. Al despertar toda esta pesadilla del juego comenzara estaremos colgados de cabeza y deberemos interactuar para salir de ese lugar.

Lo lugares que estaremos en el juego son horribles demasiados violentos, imagínate tú que ya casi comenzando estamos con un carnicero que está destrozando a un cuerpo y alrededor de nosotros están cuerpos colgados y mucha sangre (Como vez en la imagen de arriba), Totalmente una locura este juego. Pero tranquilo amigos que no solo habrá lugares así, también habrán lugares más tranquilos, como un bosque por ejemplo y otros lugares muy extraños.





Durante el juego mientras avancemos iremos encontrando notas o documentales que nos darán información tanto que nos puede servir de ayuda o información de la historia, también encontraremos notas opcionales que no son tan necesarias.



No solamente el peligro del juego serán las criaturas raras, sino también las trampas que te encontraras, como por ejemplo: trampa para osos, trampa de alambre de púas, trampas de espinas y hasta bombas. Claro pero también encontraras Ítems para curarte y no te mueras todo el tiempo por falta de vida.

Por otro lado podremos usar variedad de armas para evitar nuestra muerte contra nuestros enemigos. Se preguntaría que armas, pues mis amigos las armas disponibles que conseguiremos son: Revolver, escopeta, cuchillo, granada, rifle, etc.



Gráficos: El juego posee unos gráficos bastante decentes y remasterizados para PS4 y Xbox one. Yo diría que están muy bien hechos tanto los detalles de la nitidez, el brillo, color y diseños de los personajes, por otro lado la sangre y lo reflejos que se ven chulísimos. Realmente no soy tan exigente a la hora de definir los gráficos de los juegos para mi están excelentes. 10/10.

Espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, recuerden probar este juego si son fans del terror y si no lo son no importa deberían también de probarlos a ver si les da unos buenos sustos, que de vez en cuando no es malo asustarse y divertirse un poco. Buenos sin más que decir les mando un abrazo.

Les dejo por último el tráiler de este juegazo: