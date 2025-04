The escapists: escapa si puedes

Sean bienvenidos a otro artículo más, esta vez hablare sobre un título muy interesante, algo que no vemos a menudo y podríamos llamar un simulador de cárcel, este es “The escapists” si te gustan los juegos pixelados pero bien estructurados al momento de jugar, además de sentir adrenalina para realizar objetivos a escondidas, pues no hay más que decir relájate y comencemos.

The escapists es un juego desarrollado por Mouldy Toof Studios y posee un motor gráfico llamado Unity, fue lanzado el dia 20 de agosto de 2014 y se encuentra en diversas consolas y plataformas como: Android, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Windows y por supuesto en steam.

La primera impresión que tendremos de este juego tal vez no sea buena, seguramente por sus gráficos o su interfaz tan simple al momento de entrar por primera vez, pero la verdad es todo lo contrario, en este juego no existe un protagonista central, ya que podemos seleccionar el personaje que más nos guste, luego de escoger nuestro prisionero y ponerle el nombre que queramos al iniciar una partida comenzaremos en la prisión de center perks la cual es una prisión de baja seguridad y será fácil escapar, pero claro para ello tendremos que realizar tareas a otros prisioneros para conseguir dinero, robar objetos de otras celdas y fabricar objetos de manera casera.







Como decía anteriormente, para escapar tenemos que realizar diversas tareas, así que les explicare como va todo esto, al momento de comenzar en la prisión, apareceremos en nuestra celda, la cual tiene una cama, baño y un cajón para guardar nuestras cosas, dentro de la prisión existen horarios para comer, ejercitarse y trabajar en alguna área de la prisión, por supuesto cada cierta hora hay que reunirse en el centro de la prisión para que los oficiales revisen si todos los prisioneros se encuentran presentes, si estas en otro lugar de la prisión mientras se está haciendo el registro, automáticamente todos los oficiales comenzaran a buscarte, una vez te encuentren te golpearan y te quitaran todos tus objetos, esto cambia cuando no asistes a comer o a las rutinas de ejercicio, lo que hará que se incremente la sospecha de que estas intentando escapar, veremos que el indicador subirá su porcentaje lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es memorizar los horarios y jugar en contra del tiempo.







A medida que avancemos en el juego recolectaremos muchos objetos, cada uno nos servirá para escapar o dárselos a prisioneros que los necesiten a cambio de dinero, algo que debemos tener en cuenta es que los objetos legales estará su nombre en color verde y los ilegales estarán en color rojo, los oficiales suelen revisar las celdas cada cierto tiempo, así que si encuentran en tu celda alguno objeto no permitido en la cárcel, automáticamente lo perderás y te llevaran a una celda solitaria, donde permanecerás un día(claro lo del día no es literalmente, ya que el tiempo pasara rápido, pero según el texto dirá que fue un día.) por supuesto podemos esconder estos objetos, la manera para hacerlo es guardándolos en el sistema de ventilación de nuestra celda, pero claro para ello debemos realizar una tarea algo peligrosa, también podemos guardarlos en el inodoro, pero pueden encontrarlos de igual manera, así que lo mejor sería conseguir un destornillador, ya sea comprándolo a algún otro prisionero o buscando alguna otra herramienta, una vez quitemos las rejillas, podemos utilizar nuestro cajón para subirnos encima y entrar al sistema de ventilación y ahí podremos dejar nuestros objetos, lo más recomendable es hacerlo por la noche y crear una rejilla falsa para así quitarla y ponerla cuando lo necesitemos, así los oficiales no se darán cuenta.







En la parte derecha de la pantalla encontraremos algunos iconos, como el de guardar la partida, esta se guardara después de haber pasado un día, es algo que debemos tener en cuenta si necesitamos cargar la partida desde un cierto punto ya que tal vez no sepamos esto al inicio y nos puede afectar si cometemos algún error en el futuro, así que es algo importante que nos puede salvar a veces, luego un martillo este nos mostrara todos los crafteos que aprendamos en el avance del juego, también podemos conseguir planos que nos mostraran como construir ciertos objetos, pero lo primordial será tener algo de creatividad e ir probando ciertas combinaciones para descubrir algunos crafteos, si no logramos obtener lo que queremos, está la opción de comprar herramientas a otros ladrones, luego tenemos una lista esta nos enseñara los favores que tenemos pendientes por completar y que necesitamos para realizarlos, por ultimo un icono de un prisionero aquí podemos visualizar las estadísticas, vestimenta y arma de nuestro personaje, más arriba veremos varios cuadros el cual es nuestro inventario aquí observaremos los objetos que tenemos a la mano.









Bien ahora hablemos sobre los favores, tu no serás el único prisionero que necesita dinero y herramientas, así que habrán otros encarcelados que te mandaran hacer favor a cambio de dinero, estos pueden ser desde golpear a alguien y quitarle algo, golpear a algún policía por venganza, conseguir algún objeto de interés para el ladrón o simplemente distraer a los oficiales en alguna hora específica, con estos favores podremos ir recolectando dinero para comprar a contrabandistas objetos que necesitemos, bien pero como sabremos quienes poseen objetos y quienes no, fácil simplemente nos acercaremos y habrá un icono de una bolsa amarilla arriba de su cabeza luego ellos nos mostraran su mercancía y el precio, si tenemos el dinero lo obtendremos fácilmente.

Pero no están solo eso, además de ganar dinero iremos ganando reputación con los prisioneros, así de esta manera podemos tenerlos de secuaces para que nos ayuden a golpear a algún oficial u otro prisionero, también de que si alguno de ellos vende objetos ilegales, el costo se reducirá por la cierta reputación que tengamos no obstante si tenemos una mala reputación con alguna, este nos golpeara cuando nos vea y además le dirá a la policía todo lo sospechoso que hagas, si este vende objetos ilegales, el precio será más alto.







Algo que nos ayudara mucho también son los trabajos los cuales tenemos de limpiador, lavandero, jardinero, bodeguero y muchos más que podemos realizar en la prisión para ello debemos acércanos a una tabla, que nos indicara los trabajos disponibles, casi siempre suelen estar ocupados por otros prisioneros, pero si quieres obtener ese puesto de trabajo lo que puedes hacer es justo en el momento que sea la hora de ir a trabajar, sabotear su trabajo, ya sea entreteniéndolo o golpeándolo para que pierda reputación y sea despedido, en estos trabajos podemos sacar objetos ilegales para craftear herramientas, para eso necesitamos una bolsa que es especial para no ser detectada por el detector de metales, además de también ganar dinero con estos trabajos, así que serán importante para el tiempo que estemos en la cárcel.









La jugabilidad es sencilla solo necesitamos utilizar el mouse y las teclas básicas de movimientos en este caso “AWSD”, nos basaremos en el clic izquierdo y el derecho para realizar la mayoría de movimientos, como recoger y soltar objetos, así que la jugabilidad es algo sencilla de aprender, sus gráficos son sencillos pero no están mal hechos, los detalles son pocos, pero para ser algo sencillo, el ambiente es muy bueno y las animaciones son básicas.









Algo que nos puede ayudar mucho a escapar, es que podemos cambiarnos la vestimenta ya sea robando de la lavandería un traje de policía o crafteandolo, pero de igual manera de las dos formas será algo complicado, además que para esto se debe tener en cuenta en que momento utilizarlo, se recomienda hacerlo si tu plan de escape lleva incluido camuflarse con los oficiales ya que será algo rápido y no sospecharan tanto de ti.

Nuestro personaje tendrá dos estadísticas, la cual será la de inteligencia y la de fuerza estas dos la podemos subir yendo a las rutinas diarias, podemos entrar al gimnasio donde entrenaremos la fuerza y la velocidad, esto nos ayudara al momento de luchar con alguien o de escaparnos de algún oficial, pero claro para esto debemos ir seguidamente o perderemos lo entrenado, la inteligencia la podemos aumentar si vamos a la biblioteca y leemos unos cuantos libros, también se recomienda ir seguido ya que a veces para craftear ciertos objetos necesitaremos unos cuantos puntos de inteligencia, así que es importante que mantengamos nuestro intelecto a buen nivel para ayudarnos a escapar de la prisión.







Buen en fin, para escapar de una prisión tenemos que principalmente observar todo lo que hay en esta, tener en cuenta los más mínimos detalles y siempre hacer todo con cautela, ya que si somos descubiertos por los oficiales recibiéremos unos buenos golpes y perderemos nuestros objetos que llevemos encima, también debemos fijarnos donde están posicionadas las cámaras de seguridad, como también el recorrido que hacen los guardias por ello debemos estar atento a los horarios de la comida, entrenamiento y labor dentro de la cárcel, una de las cosas más importantes es la reputación con los demás reos, para que estos te puedan ayudar ya sea monetariamente o con objetos que necesitemos escapar, una vez hayamos analizado por completo la prisión en donde nos encontramos, podemos comenzar a ver la mejor manera de escapar sin ser descubiertos por los oficiales.

así poco a poco podremos ir recolectando las herramientas que necesitemos, una vez tengamos nuestro plan listo, solo faltara ponerlo en práctica así que sucederán dos cosas, la primera es que fallemos y nos descubran, haciendo que nos quiten todas nuestras cosas y la segunda opción la cual es la más satisfactoria es que logremos escapar sin dejar rastro.







En conclusión The escapists es un título sencillo pero muy entretenido, sentir la adrenalina que te descubran por intentar

escapar de una prisión es algo maravilloso, la música es algo muy buena, da un buen ambiente al momento de jugar, sus gráficos no son los mejores, pero te encantaran, hay muchos crafteos como también mapas, cada vez subirá la dificultad y nos pondrán a prueba así que será algo que te encantara y al final te enviciaras en este brutal juego, yo lo he jugado así que lo recomiendo de una manera increíble.