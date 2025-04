The escapists edicion TWD: escapa por tu vida

Sean bienvenidos a otro artículo más para la comunidad de gamehag, esta vez les traigo un artículo sobre el juego llamado “the escapists: the walking dead” anteriormente hice un artículo de the escapists, pero esta vez hablare sobre una edición diferente a la original, donde nos situaremos en el universo the walking dead, una serie muy conocida y que es muy interesante la implementación dentro del juego the escapists.

The escapists: the walking dead es un juego desarrollado por Mouldy Toof Studios junto a team17, fue lanzado el 30 de septiembre de 2015 y está disponible para Xbox, Ps4, Windows, Linux y obviamente lo podemos encontrar en la plataforma de steam.

Bien como ya sabemos the escapists trata básicamente de escapar de diferentes prisiones que tenemos a lo largo del juego, pero esta vez the escapists: the walking dead, será diferente a lo que hemos visto en el otro juego, ¿suena interesante no? Bueno así es, esta vez utilizaremos el personaje de rick grimes el famoso protagonista de la serie original, donde al iniciar en el juego nos encontraremos dentro del hospital “Harrison Memorial Hospital” toda la historia del juego está basada en los comics, para los amantes de la serie y los que no la conocen, no se preocupen porque iremos entendido la historia poco a poco vamos avanzando en la misma.







Nuestro personaje rick grimes es un oficial de policía, el cual sufrió una herida de bala en el brazo lo que hizo que quedara en coma por varios años, al despertar en el hospital se da cuenta que todo está destruido, el ambiente es muy tétrico y espeluznante, a medida que vamos recorriendo los pasillos del hospital, nos encontramos con una habitación llena de muertos vivientes así que rápidamente tendremos que escapar siguiendo una flecha verde que nos indicara a donde debemos ir, una vez salgamos del hospital estaremos a fuera y debemos cavar un hoyo ya que las rejillas nos impiden pasar al otro lado, el primer nivel lo podemos tomar como una breve introducción al juego y un pequeño manejo de los controles, así será como luego pasaremos al segundo nivel.







Al igual que en The Escapists en la edición de The walking dead tenemos que realizar tareas que en esta ocasión, sirven para mejorar nuestra fuerza, velocidad o inteligencia y estar atentos de que los zombies se mantengan alejado de la zona, es fundamental que no nos saltemos estas tareas ya que si eso ocurre, el medidor de amenaza zombi asciende y los caminantes entran en el refugio para acabar con todo superviviente que esté en el interior. Las labores que realicemos serán desde leer libros para mejorar la inteligencia y poder construir mejores objetos, recolectar comida de muerto, hasta hacer reuniones con los demás supervivientes para ganar su confianza y asegurarnos de cuántos siguen con vida.

A veces es un poco complicado concentrarse en un objetivo principal, ya que la libertad para centrarse en avanzar en cada misión no es demasiado amplia y siempre tenemos que estar realizando las diversas tareas que nos pongan para evitar la entrada de zombis al refugió. Pero claro, todas estas tareas tienen una ventaja y es que también llevan a un mayor desarrollo del personaje que hace que nos sea más fácil sobrevivir a los ataques y avanzar en la historia.







Luego de haber escapado del hospital, nos encontraremos con los demás sobrevivientes y Rick regresara con su familia, pero ocurre un trágico accidente el cual es que Carl el hijo de Rick recibe un disparo por otis, ya que lo confundió con algún animal o caminante, rápidamente todos llegan a la Granja familiar de Greene donde Herschel un anciano con conocimiento en medicina, le pide a Rick buscar algunos medicamentos y equipo quirúrgico para salvar a Carl, desde ese punto comenzamos a explorar toda la granja y a las zonas aleñadas de la misma, encontraremos muchos caminantes y también objetos que nos ayudaran.

Como dije anteriormente, tendremos que estar atentos a las tareas diarias que debemos hacer ya que si no la realizamos los zombies serán más propensos a entrar al refugio y acabar con todos, una vez hayamos conseguimos los objetos para salvar a Carl, nuestro objetivo será entrar al granero donde se esconde un terrible secreto, el cual es que hay muchos zombies encerrados, ya que Herschel pensaba que podría curarlos de nuevo, evidentemente no fue de esa manera, así que rick y los demás sobrevivientes deben prepárese para luchar contra ellos, una vez entran eliminan los zombies encontraran una llave para utilizarla e irse de la granja.







En el tercer nivel luego de escapar de la granja de Herschel, Rick y su grupo de sobrevivientes se dirijan a la instalación correccional de Meriweather, donde será una gran prisión que nos constara gran trabajo mantenernos con vida, así que debemos estar atentos a todo las tareas para que no entren los zombies, el objetivo principal será reactivar un generador de electricidad, para ello debemos buscar la forma de llegar, este nivel será más largo que los anteriores jugados, así que tendremos que tener mucha concentración y realizar las misiones para luego pasar de nivel.







Quedan dos niveles más en el juego, donde habrá acción y mucha diversión, pero esto no los contare, los dejare para que ustedes mismo si tienen la oportunidad de probar el juego, lo disfruten y pasen un momento divertido.

Bien algo que hay que reconocer del juego es que se mantiene la mecánica de crafteo, como en the escapists que podíamos utilizar objetos para hacer herramientas, de igual manera lo podemos hacer en esta edición algo muy interesante y que nos ayudara bastante a lo largo de la historia, algo diferente que cambia en esta edición es el inventario, que lo tendremos en la parte baja de la pantalla y será de uso rápido para ayudarnos en el combate.







En conclusión podemos decir que esta entrega the escapists, no es muy relevante en ciertos aspectos, ya que tal vez las rutinas se pueden volver algo molestas y dan ese recuerdo a la edición original the escapists, pero la idea de desarrollar una entrega que combine la historia de una serie de zombies, es fascinante, la música es muy buena, el ambiente de apocalipsis está bien diseñado y da ese toque de horror, la mecánicas son casi totalmente parecidas a las del juego original, una que otra tiene alguna diferencia, el diseñado de las animaciones y de los mapas es muy bueno para los fanáticos de los juegos pixelados con ese toque retro, sin más que decir lo recomiendo ya que he tenido una buena experiencia jugando este hermoso juego