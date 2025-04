The Escapist 2 – La Conclusión Final + DLC

Hace un tiempo di mis impresiones iniciales con respecto a The Escapist 2, (un juego que va sobre escapar de cárceles de múltiples maneras con un sistema de crafteos, dinero, misiones y niveles de Seguridad), y ya teniendo unas 72 horas totales, habiendo completado todos los logros y tras jugar en todas las prisiones, me dispongo a dar la opinión definitiva y enseñarles sobre todo, si merece la pena comprarlo o no…

Introducción:

Para refrescar la memoria, les hablare de que va The Escapist 2 y cuáles son sus bases para empezar a jugar. Como dije anteriormente, va sobre escapar de prisiones pero curiosamente, tiene un sistema de crafteos que va ligado a la inteligencia de nuestro personaje, esta puede ser subida leyendo libros y nos permitirá hacer crafteos más elaborados que servirán para escapar.

Sin embargo, la idea fundamental que te brinda el juego es… “Explora cada rincón de la prisión y busca tú mismo una forma de escapar”, esto puede sonar bastante bien y se vuelve aún más complicado con el tiempo ya que, cada prisión cuenta con una serie de rutinas que debes cumplir para que los guardias no ponga la mira sobre ti y no te veas perjudicado a la hora de planear la huida. (Pero… ¿lo hace realmente bien?).





Teoría llevada a la Práctica:

Al contar con un sistema de Rutinas, Crafteos (que conlleva a una búsqueda de objetos), subidas de Estadísticas y mapas realmente grandes en algunas ocasiones, hace que la experiencia al inicio pueda ser frustrante pero muy divertida cuando ya lo controlas, puedes pasarte varios días intentando escapar de la primera misión, pero cuando juegues a la segunda ya conocerás el 95% de las mecánicas del juego y es ahí… cuando todo empieza a fallar.

La rutina del jugador siempre suele ser la misma: Iniciar Partida, Explorar la Prisión en busca de salidas y conseguir dinero para obtener pistas sobre Salidas disponibles, luego continua con la recogida de objetos y la subida de estadísticas para craftear y esperar a que sea de noche para poder escapar de la prisión… y repetir ese proceso en cada una de las prisiones del juego... una y otra y otra vez.

La única diferencia fundamental es qué, hay 3 niveles de dificultad (Fácil, Normal y Difícil) y estas afectan a la movilidad del jugador (Colocando puertas que detectan los objetos ilegales que tengas, haciéndote ir de un lado a otro con tal de no llamar la atención de los guardias). Pero entonces, ¿merece la pena Jugarlo?





Multijugador:

Para responder a la pregunta de si ¿Merece la pena jugarlo?, tengo que empezar a hablar del Multijugador y de cómo es hoy en día, un arma de Doble Filo para este juego.

The Escapist 2 cuenta con un sistema multijugador en el que también, se aplican ciertas huidas únicas para realizar con tus amigos, estas suelen ser huidas elaboradas que consisten en la búsqueda de objetos para completar ciertos mecanismos y poder escapar con tus amistades de formas poco convencionales. (Huir en naves Espaciales, Utilizar un Elefante para destruir la Pared, Arreglar un Trineo del mismísimo santa y escapar Volando, etc). Que desde un inicio puede ser alentador para probar una experiencia distinta pero… sin duda, supera con creces al modo Single Player, hasta un punto en el que te hacen pensar que el multijugador es la única manera de disfrutar del juego y te hará desear no volver a jugar solo nunca más.

La razón por la que esto sucede es que, The Escapist 2 presenta una serie de mecánicas simples de aprender pero repetitivas hasta el cansancio y cuando juegas con un amigo normalmente, se dividen las tareas y hacen todo el proceso más calmado y entretenido.





Problemas Comunes:

Sin dudas, considero a The Escapist 2 un gran juego para jugar con amistades pero si buscas jugarlo por tu cuenta y solo, no te lo podría recomendar porque a las primeras horas de juego ya conocerás todas sus mecánicas y solo te restaría repetirlas durante todas las prisiones… Completamente Solo y sin escuchar a nadie que te pueda distraer y hacer que el momento sea pasajero, por lo qué, daré una serie de puntos en los que hay que fijarse antes de comprar el juego:

Multijugador: El modo Single Player está bien, pero si juegas con algún amigo, la experiencia se hará tan divertida que al volver al modo Single, sentirás un vacío que no se rellenara para el resto del juego, por lo qué, depende de ti si querer jugarte todo el juego solo y luego probar el multi, o de forma directa, empezar a jugar con amistades y pasar buenas tardes escapando de prisiones. (Atención: uno de los grandes problemas es que tampoco se generan buenos servidores, por lo que, habrá Lag en muchas partidas).

El modo Single Player está bien, pero si juegas con algún amigo, la experiencia se hará tan divertida que al volver al modo Single, sentirás un vacío que no se rellenara para el resto del juego, por lo qué, depende de ti si querer jugarte todo el juego solo y luego probar el multi, o de forma directa, empezar a jugar con amistades y pasar buenas tardes escapando de prisiones. (Atención: uno de los grandes problemas es que tampoco se generan buenos servidores, por lo que, habrá en muchas partidas). Tiempos: Cada Prisión cuenta con sus respectivos horarios y en tiempos reales equivalen a 1 minuto por Hora de juego, por lo qué, un día puede tardarte alrededor de 24 minutos. Esto no es necesariamente malo al inicio pero si increíblemente frustrante con la experiencia. (Lo que suele pasar es que estando a nada de que se haga de noche, te haga falta un objeto para poder escapar de la prisión y no lo encuentres, tengas que esperar al día siguiente y esperar otros 24 minutos para volver a intentar el escape, sin la oportunidad de adelantar el reloj).

Cada Prisión cuenta con sus respectivos horarios y en tiempos reales equivalen a 1 minuto por Hora de juego, por lo qué, un día puede tardarte alrededor de 24 minutos. Esto no es necesariamente malo al inicio pero si increíblemente frustrante con la experiencia. (Lo que suele pasar es que estando a nada de que se haga de noche, te haga falta un objeto para poder escapar de la prisión y no lo encuentres, tengas que esperar al día siguiente y esperar otros 24 minutos para volver a intentar el escape, sin la oportunidad de adelantar el reloj). Errores de Traducción: Quizás llegamos a la parte que más le puede molestar a uno, ya que en algunas ocasiones por un error de traducción puedes andar horas y horas buscando por la prisión, un objeto que no necesitas, para terminar buscando por google el objeto en cuestión y darte cuenta de que la traducción está mal y que el objeto que necesitabas para completar el escape era completamente distinto al que marcaba el juego.

Quizás llegamos a la parte que más le puede molestar a uno, ya que en algunas ocasiones por un error de traducción puedes andar horas y horas buscando por la prisión, un objeto que no necesitas, para terminar buscando por google el objeto en cuestión y darte cuenta de que la traducción está mal y que el objeto que necesitabas para completar el escape era completamente distinto al que marcaba el juego. Objetos Perdidos: El mayor problema en algunas prisiones es que te pidan un objeto que no puedas encontrar o que tenga una probabilidad extremadamente baja y tengas que recurrir al uso de misiones para poder encontrarlo por casualidad y quedártelo, haciendo que en algunos casos (De manera literal, puedas verte atrapado durante 9 horas buscando un objeto en concreto, que tiene una probabilidad extremadamente baja de Salir).

¿Merecen la pena sus Dlc?

The Escapist 2 Cuenta hasta la fecha con 4 Dlc que pueden venir incluidos en la versión “GOTY” o a través del Season Pass. Estos suelen tener temáticas únicas y alargan un poco la experiencia del juego pero suelen caer en el mismo problema de antes. Las primeras horas de juego si es que te toma mucho, te enteras de cómo va la prisión y sus rutinas, además de buscar las salidas disponibles y el resto solo te queda buscar los objetos necesarios para escapar, pero una vez que completas la primera huida, puedes volver a jugar a completar las siguientes, lo que le da cierto toque de rejugabilidad.

Los DLC son:

Wicked Ward : Va relacionado con Halloween y toda su temática gira en torno a monstruos que sin lugar a dudas, llegan a generar ese ambiente tétrico que busca.

: Va relacionado con Halloween y toda su temática gira en torno a monstruos que sin lugar a dudas, llegan a generar ese ambiente tétrico que busca. Big Top Breakout : Nos coloca como presos que sirven para realizar actividades en un Circo, y si bien es cuanto menos curiosos, sus escapes van relacionados con el mismo, desde Cañones hasta el uso de Animales para escapar, que hacen la experiencia entretenida.

: Nos coloca como presos que sirven para realizar actividades en un Circo, y si bien es cuanto menos curiosos, sus escapes van relacionados con el mismo, desde Cañones hasta el uso de Animales para escapar, que hacen la experiencia entretenida. Dungeons And Duct Tape : Una de las mejores Cárceles en todo el juego y con la mejor ambientación y desarrollo… “ Calabozos ”. Un entorno medieval en el que traen nuevos Crafteos y huidas bastante elaboradas, además de tener varios pisos para explorar que lo vuelven uno de los mejores mapas de todo el juego .

: Una de las mejores Cárceles en todo el juego y con la mejor ambientación y desarrollo… “ ”. Un entorno medieval en el que traen nuevos Crafteos y huidas bastante elaboradas, además de tener varios pisos para explorar que lo vuelven . The Glorious Regime: El único Dlc que no viene incluido en la Season Pass (Por lo qué, se recomienda comprar la Goty para no hacer varias compras). Estamos hablando de una Cárcel casi que totalitaria, ya que debes seguir las órdenes del “Glorioso Lider” y buscar una manera de escapar que puede llegar a ser entretenida pero sin poder superar a los demás DLC.

El mayor problema que les veo es que, a pesar de ser cárceles grandes, te los puedes terminar en un par de horas, por lo que, de manera individual no merecen la pena pero si lo hacen, al conseguirlos todos gracias a la versión GOTY.





Logros:

El tema de los logros llega a ser bastante fundamental en este tipo de juegos, ya que no solo sirven como metas personales sino como un avance en el 100% del juego, pero sí que es verdad que hay algunos totalmente inservibles y que solo buscan hacerte perder tiempo y que el juego gane unas cuantas horas más de juego… que no juegas. (Pasarte 72 horas en Aislamiento y 72 horas duchándote, golpear a 100 Presos, cumplir una cuota en todos los trabajos del juego, etc). Son Logros que no te suelen dar una recompensa y no sientes un Feedback en ese aspecto, pero puede ayudarte a realizar distintas tareas y no sentir la repetición constante de las cárceles.





Opinión y Cierre:

The Escapist 2 va cambiando la experiencia con el tiempo y falla a la hora de darte una Diversión constante y/o Progresiva, pero si hay algo que hace bien, es la relación que tienen los mapas y su multijugador Cooperativo. Es un juego que se puede disfrutar en gran escala si lo juegas con amistades pero, solo hasta ahí. (Ya qué, no hay muchas personas jugando y necesitas tener amigos a los que realmente le interesen este tipo de juegos porque si no, lo acabaras dejando con el tiempo y por cosas así, uno no podría recomendarlo a pesar de que tiene bastante potencial).

Para finalizar, espero que les haya gustado el artículo, que vean si pueden darle una oportunidad a este juego y que pasen un muy lindo Día.

