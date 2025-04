The Escapist 2 - Hora de Fugarse

Aquí estoy de vuelta, trayéndoles un juego que no solo me brindo muchas horas de diversión, sino también, horas en cooperativo. Me refiero a The Escapist 2.

La forma en la que organizare el artículo es: Introducción, mecánicas y jugabilidad, Puntos positivos, Puntos negativos, Opinión y cierre.

(Antes de empezar me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y poder votarlo bien, se los agradecería muchísimo ^^).

The Escapist 2

Introducción:

The Escapist 2 se nos presenta como la segunda parte de The Escapist (Valga la redundancia) un juego que nos presentó una idea algo interesante, Presos, Cárceles y Fugas. Para empezar, lo clasificaría con géneros como Simulador-Estrategia, ya que seremos presos y deberemos buscar como Escapar de la cárcel con lo que obtendremos de esta, esto implica crear objetos, hacer trueques, aprenderte zonas seguras Y Todo esto, entre medio de cumplir con las tareas marcadas en cada una de estas cárceles.





No está de más decir, que el juego trae su propio tutorial y que obviamente, no hablare sobre como Huir de la cárcel (Por qué perdería toda la gracia) y me enfocare más en las mecánicas que este juego nos presenta.

Mecánicas Y Jugabilidad:

The Escapist 2 mejoro muchísimo en comparación a su primera entrega, no solo en gráficos, si no en el apartado jugable.

Para empezar, tenemos que seleccionar una de las cárceles que hay, las cuales pueden dividirse en “Fáciles, Medias y Difíciles” y Nos presentaran las formas de escape que tendremos para esa cárcel en concreta. (El juego te pondrá un limitante, así que por ejemplo, para acceder a las presiones de dificultad media, tienes que superar las fáciles y tal).

Una vez dentro de la cárcel, de las cosas más importantes a tener en cuenta son las Actividades diaria, cada una varía según la cárcel en la que nos encontremos, pero todas tienen una serie de cosas predeterminadas a hacer (Horario de Comidas, Trabajos, Pase de lista, etc). Estas Actividades son importantes, ya que si no cumples con ellas pueden subirte tu nivel de Sospecha y Estrellas, Por consecuencia, aumentaran la seguridad y los policías te vigilaran más hasta llegar al punto de Golpearte por sospechar de ti.







Una vez que entres a la zona indicada, se te marcara como hecha la actividad y puedes irte a hacer otras cosas mientras tanto (Algo importante a recalcar es el horario de descanso, en el que puedes hacer con más tranquilidad las cosas que te propongas sin tener el impedimento de las actividades).

Es en este momento, en el que se pone interesante el juego. Nos muestran ciertas características y crafteos que tendremos que tener en cuenta para nuestra Fuga.







Explicare cada una de ellas lo más resumido posible:

Fuerza: Junto con el Intelecto, quizás lo más importante, esta representa el daño que podemos provocar con nuestros golpes y se sube en los gimnasios. (Nos puede servir a la hora de golpear guardias o presos)

Junto con el Intelecto, quizás lo más importante, esta representa el daño que podemos provocar con nuestros golpes y se sube en los gimnasios. (Nos puede servir a la hora de golpear guardias o presos) Intelecto: La característica más importante de todas, esta determina la cantidad de objetos que puedas craftear, se puede subir mediante la biblioteca más cercana.

La característica más importante de todas, esta determina la cantidad de objetos que puedas craftear, se puede subir mediante la biblioteca más cercana. Energía: Es lo que se necesita para realizar cada actividad (Como hacer ejercicio, atacar a alguien, etc)

Es lo que se necesita para realizar cada actividad (Como hacer ejercicio, atacar a alguien, etc) Dinero: El cual se puede conseguir o bien trabajando, o haciendo recados a los presos, esta te puede servir únicamente para trueque. (En algunas cárceles es muy importante, porque los presos tendrán objetos que no encontraras en algunos casos).





La cantidad de inteligencia necesaria para realizar ciertos crafteos estará puesta en distintas pestañas pasando de 30 a 70 en crafteos más complicados.

Este es uno de los puntos fuertes de The Escapist 2, ya que en el uno tenías que tener una guía al lado o memorizarte todos los crafteos (En este juego te colocan cada pestaña y los objetos necesarios para crear lo que buscas).

Pero hablando de objetos, tenemos que hablar de lo importante que es guardar lo que necesites así que, hablare sobre el compartimiento secreto en tu respectivo escritorio.







Los objetos ilegales tienen un recuadro rojo y tras cada pase de lista te dirán que presos tendrán una inspección (Si te encuentran algo ilegal en el escritorio, te lo quitaran y te llevaran al reformatorio).

Pero los policías no pueden encontrar nada en tu comportamiento secreto, así que puedes estar seguro colocando los objetos ahí.

Pero es importante que sepas que no puedes andar por ahí con los objetos ilegales encima sin impedimento alguno.







En ciertas cárceles, te encontraras con detectores de contrabando, y si llevas algún objeto ilegal te subirán la sospecha al límite, lo que provocara que te disparen si estas al aire libre y te ataquen los policías hasta dejarte K.O (Ten cuidado con eso).

Pero si bien estas cárceles son metódicas y tienes que tomarte tu tiempo para aprenderte el mapa, ubicar zonas de Fuga, etc. Hay otro tipo de cárcel que presentara más tensión y serán más rápidas.







En concepto, te pondrán en una zona con el objetivo de llevarte a otra cárcel y tú tienes una cierta cantidad de tiempo para encontrar una forma de escapar. Sin duda, uno de los mejores añadidos del juego, al ponértelo entre medio de las cárceles normales, te da un soplo de aire fresco que resulta agradable.

Puntos Positivos:

La realidad está presente cuando hablamos de la mejora que tiene en comparación a la primera entrega y si lo vemos de esta forma, trae la misma esencia, su buen humor y con muchas cárceles además de diferentes fugas posibles.

Otro punto a favor es el cooperativo, del cual no hable mucho ya que quería centrarme en las mecánicas que nos presenta el juego, si bien son las mismas, hay que aclarar que se vuelve muy divertido jugando con otra persona (Además de que hay posibles fugas y ciertos logros que consigues solo en cooperativo).









Puntos Negativos:

Antes hable del cooperativo como un punto fuerte del juego, pero aquí les traigo una pequeño pero importante dato a tener en cuenta.

El juego cambia drásticamente, desde el punto en el que empiezas a hablar con un amigo, se van comentando lo que hacen en todo momento, planean juntos la huida, etc. En comparación a estar callado todas las horas que te puede tomar salir de la prisión. (En mi caso, una vez que probé el Coop, no pude volver a single player porque me aburría muchísimo).

El problema está en, que hay muy poca gente jugando actualmente este juego, en todo el tiempo que he jugado, no he visto más de 30 personas en línea, así que, lo más recomendable es tener un amigo, que se planteen comprar el juego y jugar juntos. ^^









Opinión y cierre:

Si bien The Escapist 2 me trajo muchas horas de diversión, tengo que ser realista y decir que fue más por el Coop que por lo que me ofrecía en single player, así que sin amigos y con tan pocos usuarios en línea, siento que no merece mucho la pena a menos de que seas un usuario al cual le gusta este tipo de juego, si es el caso, lo recomiendo muchísimo. ^^

Dicho esto, espero que hayan disfrutado el artículo, me he dejado ciertas cosas sin explicar aunque me hubiera gustado hacerlo pero, no debo olvidar que hay un límite de caracteres para hacer el artículo jajaja, espero que les haya gustado.

Que tengan un buen día y que puedan jugar mucho.

Se despide Tzuricu ^^