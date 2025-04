The Darkness II - Reseña personal (b_s)

The Darkness II es uno de los juegos que podrían tocarte en el cofre de recolectar 3000 Gemas y es el que, al parecer, ha tocado a más jugadores en este cofre. Para los que no pudieron abrirlo o no les tocó y lo quieren, en Gamehag lo tenemos por 599 gemas y en Steam por 29'99 euros, pero por las rebajas navideñas lo tenemos con un 80% de descuento a 5'99 euros.The Darkness II es el segundo de su saga basada en unos cómics de 1996. Personalmente no conozco estos cómics ni he jugado a su predecesor, pero este juego tal y como lo tenemos en Gamehag merece la pena adquirirlo.Esta reseña la haré desde mi experiencia de unas 40 horas aproximadas con todos los logros desbloqueados (50 en total).Para empezar os pondré en el contexto de esta entrega shooter con elementos de RPG.Encarnando a Jackie Estacado, miembro de un clan mafioso, nos encontramos en un restaurante (en la primera misión) donde entran enemigos del clan rival e intentan acabar con nosotros, pero por suerte somos el anfitrión de una fuerza sobrenatural llamada"The Darkness" o "La Oscuridad" (de ahi el nombre del juego xD) que junto con diversas armas los mataremos.A parte, nuestro personaje intenta superar la muerte de su novia de la infancia Jenny Romano (bajo la vemos junto a Jackie), la cual muere a manos de su padre adoptivo (el de Jackie) y quiere salvarle del infierno, ya que The Darkness la tiene prisionera. Cabe decir que Estacado quiere suprimir este "don" suyo del lado oscuro (y no... no es un sith xD), pero a lo largo del juego debe utilizarlo una y otra vez para sobrevivir, pero en las sombras, en la luz quedaremos cegados por lo que podremos destruirlas para avanzar (no todas, es como en Hitman).Por supuesto, quién conoce The Darkness desde la primera edición o desde los cómics, juega desde una perspectiva diferente. Ya sabe lo que está pasando. O lo que debería estar ocurriendo.En mi opinión, la historia me resultó divertida y entretenida, además de que tiene un buen ritmo de progreso, no se hace pesada para nada. Los personajes no son muy complejos pero están bien desarrollados, y el estilo del juego es el adecuado, aunque seguramente no sea del agrado de todos, pero tiene su encanto (a esto me refiero que los colores están con la saturación muy alta como veis con el rojo, abajo).La jugabilidad en general es buena, controlamos los movimientos con teclado y ratón y en 1ª persona pero para que te sea realmente cómodo jugar, necesitas un ratón con botones laterales para las funciones de La Oscuridad. Probablemente puedas jugar con un mando, pero lo desconozco. Y respecto al manejo de armas, es aceptable y la munición escasea, obliga al jugador a utilizar The Darkness (se representa como unos brazos serpenteantes con cabezas que muerden, cogen y lanzan a los adversarios, bajo tenéis como se ve en el juego)para librarse de los enemigos o comerse su corazón.El juego tiene puntos de control que están razonablemente distribuidos. Y puedes jugar en 4 tipos de dificultad, que aumentan considerablemente. Una vez que hayas completado una dificultad, puedes continuar conservándose los talentos previamente desbloqueados y pudiendo encontrar los objetos ocultos que no conseguiste anteriormente. También hay un modo multijugador "Bloodrachen", pero no lo he probado todavía.Tenemos un árbol de habilidades en el que desbloquearemos habilidades tipo Skyrim (en la mayoría son distintas formas de matar enemigos) con los puntos que ganemos.Algo que tiene especialmente épico y un tanto gore ( a parte de la abundante cantidad de sangre que se esparce por el escenario y la violencia del juego ) es el modo de restablecer la salud, ya que arranca el corazón de los oponentes y se los come a mordiscos.Respecto a gráficos está bien. El ser tan surrealista, creo que es intencional. Ya que utiliza una especie de técnica de sombreado de celdas, pero no tan llamativa como en Borderlands. Esto, junto al estilo cómico que lo acompaña queda realmente bien.Y por último, la banda sonora del juego es aceptable, no tengo queja alguna. Más el doblaje en español que es decente cumplen mis requisitos en este aspecto técnico.En conclusión, el juego es un conjunto de violencia, sangre, matanza, mafiosos y oscuridad. Pero representa una historia que va mas allá de matar gente, tiene momentos trágicos, y el final me dejó muy satisfecho y con ganas de repetirlo aumentando la dificultad. Mi valoración es de un 8 sobre 10, ya que el juego superó con creces mis bajas expectativas.Un saludo y espero que os haya gustado esta reseña en las vísperas de año nuevo. Aprovecho en felicitaros las fiestas y que sigan jugando a maravillas audiovisuales como esta.Feliz Navidad y nos vemos en el siguiente artículo! b_s se despide!