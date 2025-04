The Binding of Isaac - Reseña y Opinion

En este artículo hablaremos de The Binding of Isaac

Primero, veamos el origen del juego, el día que se creó y un poco de lo que va. The Binding of Issac es un juegos de Dungeons Accion RPG con una vista desde arriba del personaje. Fue lanzado el 28 de Febrero de 2011 y fue desarrollado por Edmund McMillen y Himsl Florian. En cada “nivel” debes ir pasando por diferentes salas creadas aleatoria mente con enemigos dentro. Al final de estas, habrá un Jefe Final, el cual debes derrotar para avanzar.







Vamos a empezar hablando del juego original, The Binding of Isaac. Este juego es el comienzo de la historia. Esta se trata de una madre y su hijo Isaac. La madre era una seguidora muy religiosa. Vivían felices y contentos hasta que un día, la madre, oyó una voz proveniente del cielo que le dijo que le sacara todas las pertenencias a su hijo Isaac ya que estaba poseído, la madre, claramente obedeció. Paso el tiempo, y la madre volvió a oír la voz y le dijo que aún estaba poseído. Esta vez, le dijo que encerrara a su hijo en su habitación, la madre, obviamente obedeció. Hasta que un día, escucho que la voz le dijo que su hijo aún estaba maldito, que debía sacrificarlo. Entonces, la madre agarro un cuchillo carnicero y fue hacia la habitación de Isaac. Durante ese momento, Isaac, logro cerrar su puerta y pensar en un método de escapatoria. Al momento de que su madre cursara la puerta, el vio una escotilla bajo la alfombra y rápidamente ingreso en ella. Cada pantalla de carga de nivel, él se encuentra tirado en el suelo llorando y viendo los pensamientos donde él había sufrido bullying.

Aquí estaba lleno de sus otros hermanos deformados y con intentos de asesinato de su madre también. Justo cuando Isaac entra a la escotilla escondida, la pantalla del juego se aleja y hace ver que solo era una historia dibujada de Isaac. Luego de ahí, aparece el menú principal.







La jugabilidad, es básicamente perfecta. Te mueves con las letras WASD y disparas con las flechas, dependiendo de cuál presiones, será donde el personaje dispare sus lágrimas. Hay cientos de enemigos por los que debes cruzar antes de llegar al jefe final. Este es, obviamente, más fuerte y hace mucho más daño que el resto de enemigos en el nivel.

Lo bueno de esto, es que no es siempre el mismo jefe en el mismo nivel, sino, que este varía y cambia entre 2 o 3 enemigos diferentes acordes a la dificultad del nivel en el que estés.







Lo bueno de este juego, es que ninguna de las partidas será igual a la anterior. Básicamente, porque en cada partida tocaran diferentes enemigos, diferentes jefes y diferentes objetos los cuales puedes usar. Por ejemplo, las píldoras o los objetos que te añaden una habilidad extra o te suman nivel en una determinada habilidad.

Contamos con una pequeña tienda, la cual debemos abrir con una llave. Aquí, podremos comprar vida o diferentes objetos para ser más fuertes. Pero también, hay una sala “de regalo”, la cual se abre con la llave y te da como regalo un objeto aplicable. A veces, tienes que elegir en cual entrar, ya que puedes llegar a tener una sola llave y 2 lugares para entrar.







La siguiente entrega o expansión de esta saga, fue el juego The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb. Esta se basa, al igual que todas, en el mismo concepto que el juego original. Agrega mas de 100 objetos nuevos, desafios, un nuevo final y muchos secretos ocultos.







La siguiente expansión, se llamó The Binding of Isaac: Rebirth. En esta, hicieron un cambio de gráficas, de un estilo Flash a un estilo 16bits pero manteniendo los diseños originales del juego. Además, de eso, agregaron nuevo objetos y nuevas habitaciones.

A mucha gente, este estilo de graficas no le gusto, ya que perdía la esencia del juego original. Por eso, tuvieron que hacer la siguiente expansión de la cual ya hablaremos.







La siguiente expansión se llamó The Binding of Isaac: Afterbirth. Esta, soluciono el “error” que tuvieron en la anterior de modificar mucho los gráficos. Aquí se conservó la idea de dejar el juego con un estilo pixel art, pero con la esencia del juego original y con colores más apagados.

Este salió como juego en Xbox y Wii U.







Y por último, pero no menos importante, salió The Binding of Isaac: Afterbirth +. Es un DLC para las expansiones Rebirth y Afterbirth, así que debes tener ambas para usar esta otra. Se agregaron nuevos objetos, nuevos enemigos, nuevas habitaciones y nuevos desafíos, un poco más de lo mismo.







Pero bueno, aquí vamos a dejar este artículo. Tal vez es simplemente un renombramiento de los DLC del juego, pero creo que fue un tema interesante para hablarlo, además de que es uno de mis juegos favoritos. En 2018 se presentó una nueva expansión, que aún no ha salido, así que hay que esperar un tiempito más para poder verla y jugarla.

En nota del juego, le doy un 10/10. Se nota que me encanta este juego xd.

Link de Steam: https://store.steampowered.com/app/113200/The_Binding_of_Isaac/

Y un gameplay del juego:

Ahora sí, espero les haya gustado el articulo!!