THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT - Review

Review de The Awesome Adventures of Captain Spirit, la encantadora "demo" preparación para Life Is Strange 2.fue un fantástico intento dede superar aen su propio estilo de juego de aventura, con una IP original, algo que Telltale nunca ha hecho realmente. Siguió la historia de Max, una veterana de la fotografía que descubre que tiene la habilidad de rebobinar el tiempo, y su ex mejor amiga Chloe.Ahora que la serie precuela Before The Storm ha sido terminada y antes de la llegada de Life Is Strange 2, Dontnod tiene este pequeño capítulo gratuito que sirve como preparación para la secuela, de una manera que posiblemente no esperabas.The Awesome Adventures of Captain Spirit sigue a Chris, un chico que ha tenido unos años bastante duros y que utiliza la imaginación para escapar del mundo. Se imagina a sí mismo como un superhéroe psíquico espacial llamado Captain Spirit, viviendo aventuras salvajes en su casa en el árbol, en la sala de calderas o simplemente en la nieve. No voy a spoilear nada más que eso, pero basta con decir; preparate para pasarlo mal.Captain Spirit es una pequeña aventura realmente genial que tiene que ver con la exploración y, hasta cierto punto, la rejugabilidad. Si lo deseas, el juego puede durar sólo unos minutos, ya que una vez que ocurre un evento en particular (a elección del jugador) el juego está listo, pero hay una serie de objetivos y mucho que descubrir antes de hacerlo. Hay un buen número de opciones, y aparentemente las decisiones tomadas tendrán consecuencias en Life Is Strange 2. Algunos incluso tienen consecuencias en el episodio, como tomarte demasiado tiempo cuando tu padre te pide que vayas a verlo.Aunque el área de juego es bastante pequeña, ya que se limita a la casa de un solo piso de Chris y al jardín cubierto de nieve que la rodea, es increíble la cantidad de detalles en los que Dontnod se ha metido, he jugado dos veces y todavía estoy bastante seguro de que me he perdido un montón de cosas, ya sea algo para que Chris comente o alguna pista vital. Es realmente impresionante, especialmente cuando descubres algunos de los momentos más contemplativos. No hay spoilers.En términos de juego, aparte de las opciones y las cosas aleatorias por encontrar, incluyendo pistas que apuntan a los eventos de Life Is Strange 2, los principales objetivos en Captain Spirit son los objetivos que toman la forma de rompecabezas tradicionales de aventura. Explorar, encontrar un elemento, utilizarlo en alguna parte o en algo (el juego hace esto automáticamente por lo menos), conseguir una nueva área, etc. Algunos en realidad son un poco difíciles. Me llevó años encontrar el último trozo del uniforme del Captain Spirit, por ejemplo. Aparte del "uso" general, también hay acciones especiales de "Héroe" para que Chris las lleve a cabo, las cuales pueden ser bastante.... interesantes.

VEREDÍCTO:





Si The Awesome Adventures of Captain Spirit costara un poco de dinero, aún así lo recomendaría. El hecho de que sea totalmente gratuito significa que es un juego obligatorio, incluso si no tienes planes de jugar Life Is Strange 2, o si lo estás considerando, juega esto ahora. Cualquier objeción menor que pueda tener, como algunos puntos interactivos que no son obvios, desaparece cuando recuerdo que es gratis.



Captain Spirit es un fragmento corto pero encantador de la vida de un niño maravilloso. La increíble atención al detalle que Dontnod ha puesto en cada parte del episodio te hará volver hasta que encuentres todos los secretos, pruebes todas las opciones y consigas todos los objetivos. Puede pasar a la historia como una de las mejores demos originales jamás realizadas. Juégalo.