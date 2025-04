TF2 premium, ¿vale la pena?

Ahora puedes intercambiar objetos con quien quieras, antes solamente podías recibir las invitaciones pero no enviarlas.

Como en todo juego gratis famoso, en éste también existe una especie de tienda. Si alguna vez jugaste al TF2 y nunca oíste hablar del premium o no sabes para qué sirve, entonces este es tu artículo.El juego es un shooter en primera persona, dividido por equipos. Es uno de los pocos juegos gratis lanzados por Valve, programador original y empresa que levantó Steam. Manteniendo un estilo cartoon, éste juego no sólo se caracteriza por ser diferente al resto en cuanto a eso, sino por ser de los primeros en desarrollar una economía interna (Mercado de Steam) e incluso por ser de los más jugados en su plataforma, ¡Desde 2007!Como no voy a pararme a explicar cada detalle del juego, iré al grano. Seguro que muchos conocen el "premium", una especie de membresía que puedes pagar para siempre o por X tiempo, y que luego puede renovarse. Valve fue inteligente, y decidió usar este sistema en su juego F2P, pero sin que llegara a afectarlo de una manera descomunal como para convertirlo P2W. En sí es un buen método el que usó, pues permite que todos puedan jugar en los servidores sin miedo a que se les caiga o les echen, o algo peor.Implantando, reitero, este método, lograron crear un DLC de pago que solo se podía conseguir al comprar un objeto de la tienda Mann Co. Si no tienes mucho dinero, te recomiendo comprarte el item más barato que veas, que normalmente suele rondar por no más de $1, aunque si puedes permitirte algo mejor existen varias armas/accesorios para tu main que no superan los $5. Una vez finalizada la compra, te daban tu item más una gorra de Mann Co, además de que se iniciaría la descarga del DLC. Éste, para el que no lo supe, incluye ciertos privilegios como:Por mucho que cueste admitirlo, tarde o temprano llegará el momento de tener no solo el capricho, pero la obligación de obtener esto para poder seguir. Quizás no sea por la mayoría de cosas ya mencionadas, pero siempre hay un punto en el que la mochila se acaba llenando, o que simplemente queremos poder intercambiar más allá de nuestros amigos. Yo mismo acabo de llegar a ese punto, mi mochila ya no da más, por lo que si quiero poder obtener más objetos y de calidad voy a tener que conseguirme el premium, ya que los items que poseo son necesarios y/o tienen un gran valor para mi.Hay un factor que hace que cualquiera quiera conseguirlo. Una especie de enfermedad o virus, que hace que directamente queramos ir a por ello. En efecto, me refiero al vicio de los cosmetics. Los cosmetics son los sombreros o accesorios que podemos equipar a una clase, y que hace que éste sea como más "único" y personal, ya que sería como un avatar. Para poder conseguirlos, se puede o conseguir logros, o comprarlo por el mercado o intercambiándolo con otros jugadores. Y hacedme caso, no creo que alguien quiera gastar su dinero en algo que puedes conseguir gratis. Por este motivo el sistema económico de Steam pudo fluir bien: la gente compra, intercambia, vende, compra, y así todo el rato. Es, por este motivo, por el que TF2 pudo mantenerse hasta nuestros días como gratis. A diferencia de otros juegos que meten publicidad o te cobran para algo, en éste te permite hacer trueques por básicamente casi todo el planeta.