Texas Maniac, videojuego de "La matanza de Texas".

Argumento:

Gráficos:





Controles:





Mecánicas:





Duración:



¿Da miedo? Es un juego de terror que da:



NCPs:





Por favor no voten el artículo por ser corto o largo, me gusta ir al grano sin rellenar y dar argumentos, no puedes poner argumentos donde no quedan, eso es relleno, si Gamehag te deja publicar esto sin saltarte el aviso de duración, es porque no necesita más.

Lo digo porque me borraron un artículo porque era muy corto, cuando no necesitaba nada más, solo iba al grano.

es un videojuego de terror y slasher creado por obviamente un gran fan de la película titulada en España "La matanza de Texas" o en latinoamérica "La masacre de Texas" ,mi película favorita de todos los tiempos, me encanta el slasher y sí, soy mujer. El creador del videojuego es Black Side y está lanzado para la plataforma Android, se lanzó el 15 de marzo de 2016 y tiene de clasificación PEGI 16, violencia fuerte, se puede encontrar en Play Store por 1,99 euros, ¿merece la pena comprarlo? Sí.El argumento es lo más flojo del videojuego, es muy simple y no tiene nada que ver con ninguna de las películas, somos una persona, no se sabe nada del protagonista, es muy indie el videojuego, y vagamos por las carreteras de Texas cuando nos quedamos sin gasolina y nos paramos en frente de la casa de los horrores, la casa de la familia de Leatherface, en su granja, el asesino de la motosierra con máscara hecha con pieles humanas. ¿Nuestro protagonista conseguirá sobrevivir al asesino?2.Los gráficos son muy decentes para ser un juego de móvil, pero no esperen graficazos como los de PUBG, son bastante sucios y eso hace que funcionen para meterte en la atmósfera de la película, ya que en la película original la cámara era muy vieja y eso caracterizaba a la película, ese ambiente sucio, y los gráficos en el videojuego lo consiguen muy bien.3.No hay nada que decir, son controles normales de los videojuegos de móvil, la palanca y para girar la cámara tan solo hay que deslizar el dedo por la pantalla, en algunas escenas de persecución durante el juego habrá un botón arriba a la derecha para correr.4.Lo más acertado bajo mi punto de vista, las mecánicas en este juego son muy variadas, depende de que punto del juego, las voy a nombrar, pero no diré en qué momentos ya que estaría haciendo spoilers. Las principales son correr y esconderte, tienes que encontrar pistas ocultas para algunos puzzles, encontrar llaves, reparar generadores, recolectar bombas para abrir puertas y por último recolectar ruedas de coche.5.Largo para ser un juego de móviles, si no buscas respuestas de absolutamente nada en Internet, te puede tomar como mínimo 3 horas, yo tardé 1 día entero, la duración es correcta para el precio del juego.6.Aútentico terror y mucho suspense durante todo el juego, no abusa en ningún momento de sustos baratos, tiene sustos pero sin abusar, o sea que perfecto, la atmósfera que tiene este juego es difícil de encontrar en otro videojuego de terror para móviles, da mucho MAL ROLLO.En especial la familia caníbal y el comedor con la mesa de carne humana, no es un spoiler, es de la película original y en todo momento del juego se sabe que son caníbales, no es un giro argumental.7.El punto débil del juego junto al argumento, son bastante mediocres y algunas veces pueden causar risa, pero cuando te intentan atacar dan aútentico terror.En mi opinión es un excelente videojuego para los amantes de la saga y del terror, es muy barato, solo cuesta 1,99 euros y lo puedes comprar en Play Store, no me arrepiento de haberlo comprado y es un juego que cuando quieras pasar miedo lo puedes rejugar sin problemas, se sigue disfrutando como la primera vez.A este juego le doy un 8,6/10, muy recomendable.