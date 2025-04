Terraria – Los jefes más complicados (En mi opinión).

Terraria

es un videojuego muy conocido por ser un mundo abierto con una gran capacidad de exploración, algo similar a Minecraft, pero con una gran peculiaridad, y es la increíble diferencia en parte a la cantidad de jefes que cada uno posee, además del hecho que en

Terraria

es necesario vencerlos para avanzar en el juego, es decir, saltártelos o es muy complicado o imposible en cierto punto, ya que algunos son obligatorios para que sucedan cambios en el mundo o que sucedan ciertos acontecimientos, ya sea la muralla de carne, que es necesaria para pasar al

hardmode

. A diferencia de Minecraft, que puedes saltarte absolutamente todo e ir directamente a pelear con el jefe final

con una armadura de cuero.



Viendo la gran variedad de jefes, podemos destacar a los más complicados no tanto en base a su poder, sino basándonos en cuales son los objetos que tenemos disposición en esa etapa del juego, además, todo será basado en mi experiencia del modo experto, ya que en este modo todos los jefes cuentan con considerablemente mucha más vida, además de nuevos ataques, mayor velocidad, e incluso más formas.





(El Duque Fishron en su nueva forma del Hardmode, es mucho más rápido y tiene la capacidad de teletransportarse y hacerse invisible en un breve periodo de tiempo, menos mal que a este punto esta al toque de la muerte)

Moon Lord: Claramente si de jefes extremadamente complicados se trata este no puede faltar, su dificultad llega a todos los sentidos, la batalla es extremadamente intensa, su vida es algo nunca visto antes en el juego, tomando en cuenta lo que le quitamos con las armas que tenemos en ese punto (Lo más mortífero contra él serían las armas de los pilares, dependiendo claro de la clase que seas). Francamente nunca he vencido a este jefe sin la enfermera, ya que el daño que este hace es demasiado, muy seguido, y difícil de esquivar, además de lo difícil que es invocarlo, ya que solo aparece cada vez que haces el evento lunar (que mínimo te toma 20 minutos en completar), y desaparece una vez mueres. Claro que puede ser invocado, pero solo con los materiales de los pilares, y realmente son muy limitados.



Muralla de carne: En modo experto es uno de los jefes que más me cuestan, no tanto por el daño que nos hace, sino por el daño que le hacemos, ya que las armas que poseemos en ese punto del juego son bastante débiles, por lo que tendremos que recorrer prácticamente todo el infierno atacándole, lo que hace la batalla muy larga, pero intensa. El arma más mortífera contra el diría yo que es el desintegrador fenix, pero si algo podemos agradecer es que invocarlo no podría ser más sencillo, pues los demonios vudú abundan en el infierno en ese punto del juego, sin embargo, hacer la plataforma de pelea es lo que veo más molesto en el juego, ya que morirás múltiples veces por los enemigos infernales super pesados de allí.



Esqueletrón: Es igualmente uno de los que más me cuestan, sin embargo, con mucha movilidad no será un problema además de hacer un daño insignificante con sus brazos (pero ser golpeado por su cabeza si bajara considerablemente tu salud), sin embargo, ser tocado con su ataque giratorio será prácticamente una derrota, ya que la salud bajara de un momento a otro casi en su totalidad (sobrevivir a eso es tener mucha suerte), y a pesar de su baja velocidad, es el único ataque que directamente te persigue. Lo más duro es que morir con este jefe y querer volver a invocarlo es necesario esperar a la siguiente noche para hacerlo, cosa que resulta molesta si quieres avanzar en el juego (además que, si en medio de la batalla amanece, se hará invencible, veloz y no parará de hacer ese molesto ataque giratorio, haciéndolo tan difícil como el guardián de la mazmorra, y claramente imposible). En su segunda forma (al destruir sus brazos) empezara a lanzar calaveras en dirección a nosotros, es bastante fácil de esquivar, sin embargo, hacerlo mientras hace su ataque giratorio es realmente complicado.



El golem: Lo más duro de este jefe es el simple hecho de tener que combatirlo en el templo de la selva, ya que solo se invoca por medio del altar que es imposible de cambiar de lugar sino hasta derrotarlo y dropear el picoserrucho, por lo que mientras combates contra él, seguirán apareciendo enemigos del templo, cosa que obviamente molesta mucho en la pelea. La arena de pelea al ser muy cerrada (y sin orificios) las bolas de fuego que rebotan en las paredes serán un verdadero problema, además de la gran vida y formas que el jefe posee. En base al equipo que usar contra este jefe se recomienda usar el mismo que hayas usado contra plantera, ya que la diferencia en poder no es mucha, solo que este jefe se combate en un lugar mucho más cerrado, lo que lo hace en mi opinión ligeramente más complicado que plantera. Recomiendo el uso del minitiburon en esta batalla, a pesar de ser bastante débil a ese punto del juego, no encuentro un arma más efectiva que esa.



En conclusión, todos los jefes en este juego poseen cierta dificultad, sin embargo, con la debida estrategia estos serán pan comido, es por ello que estos jefes que he nombrado los considero los más difíciles, por el simple hecho de que, a pesar de tener una efectiva estrategia, son bastante complicados. La dificultad que ofrece el modo experto no es nada a comparación de las que añaden ciertos mods, en especial el Calamity, que añade incluso un nuevo modo de juego, en la que la muralla de carne es una total pesadilla para mí, sin embargo, lo he conseguido completar del todo. Es un mod con tanto contenido y extensión que estoy seguro que haría un artículo muy interesante. Sin más que decir, me despido, un saludo.





(Contenido del Calamity mod)