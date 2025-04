Teorías de Juegos

Primero una introducción, es simple, como el titulo dice estaré hablando sobre teorías que se han hecho en la red sobre algunos videojuegos, pero que al jugarlos al final no hace nada más que generarte algunas preguntas como:¿De dónde salieron estos personajes?, ¿Este personaje no se parece a (personaje de otro juego)? O ¿tiene una similitud este juego con otro juego hecho por la misma compañía? Y otras preguntas que te puedas hacer, esta, bien no es una teoría del todo, son teorías viables que al escucharlas te empiezan a surgir las preguntas de si es cierto o no.

Nintendo es un Mundo Pos-Apocalíptico.





Bien empezamos con un grande, Nintendo.

Navegando por la internet encontré teorías interesantes sobre el universo Nintendo, teorías que en su mayoría no tienen lógica, ni te hacen pensar o que en su mayoría son errores o bugs que la gente encontró por casualidad y al ser el internet tan… Internet… se crearon miles de teorías sin sentido que quizás si pueda tener sentido para cierto grupo de gente, pero en fin, la teoría principal se basa en que la mayoría, si no es que todos, los universos de Nintendo están unidos de alguna forma y están en un mundo Pos-Apocalíptico.

Empezaremos hablando sobre el juego de Kirby, es obvio que muchos debieron de haberlo notado pero en el level 5 “shiver star” es nada más y nada menos que “la tierra”, es obvio, puede verse los continentes, bien, tenemos que asumir que Kirby es un extraterrestre puesto que “visita” la tierra, además de que ayuda a Samus en “Kirby Dream Land 3”.

En “shiver star” el planeta también debe y concuerda con el de los “pikmin” le pusieron nombres distintos ya que al haberse destruido la tierra no habían documentos para decirle cual era su nombre y cada especie lo llamo como quiso, la lógica tras esto es que de hecho ellos están allí pero al ser tan pequeños es imposible poder verlos, en los mundos de Donkey Kong, Mario y Yoshi puede verse fácilmente los mundos apocalípticos, otra teoría que forma parte de esta es que: Mario tenia a DK como mascota originalmente, pero Mario al maltratarlo demasiado se volvieron enemigos y para su venganza este DK raptaba a la princesa/mujer, llamada Pauline, con el tiempo, cada uno se fue por su lado y simplemente no se le dio más importancia a esa rivalidad, en el caso de Yoshi es un gran compañero de Mario y además de eso dentro del propio mundo es una mascota.

Donde nace la mayoría de las teorías es cuando se une Pokemon, los humanos vivieron el convergencia con ellos y al convivir tanto tiempo con ellos, era lógico que muchos Pokemones interactuaran igual que los humanos, debido al evento que se lleva a cabo en Pokemon X, Y, Z. (no spoilearé), estos terminan transformándose en animales que puedes ver en Animal Croosing… Dicho de este modo, puede explicarse que los personajes de Star Fox, son los sucesores de los Pokemon una Generación o Sociedad independiente de los Humanos que quisieron salir al espacio y entre todo eso, se libraba una guerra que podrían explicarse como los eventos de Kid Icarus, haciendo que otros juegos como splatoon dejen de ser algo tan simple como una guerra de colores si no algo un poco más oscuro como experimentos que dio resultado de hombres mitad pulpos por la guerra que se llevaba a cabo, todo seria parte de un plan de entrenamiento para la misma guerra, en resumen los Pokemon, no se extinguieron, algunos se escondieron o están formando parte de la guerra, Mario y compañía decidieron ir a un nivel inferior que estaba conectado a través de tuberías, debería de ser un lugar creado por seguridad…

Todo en ese mundo sería muy peligroso, caótico y cambiante, exactamente como el mundo de Link de Legend Of Zelda, existe otra coincidencia mas y es que en Súper Smash Bros Braw, vendría siendo una especie de Evento realizado para calmar a los habitantes y evitar otra posible gran guerra, todos se reúnen en un mismo lugar, para luchar entre ellos, de este modo podemos conectar y explicar otras teorías que ya habían sido expresadas antes, el porqué podemos ver objetos de unos juegos, en juegos de otros, escenas parecidas a otros juegos y explicaría la inteligencia de todos los que vienen siendo animales dentro de estos mundos, esta teoría, aun puede seguir evolucionando, más que esto, es probable que aparezcan nuevas y más convincentes teorías, de cualquier modo, es una teoría interesante que vale la pena prestarle atención, o no?

Teoría Five Nights at Freddy’s







Es hermoso leer todas las teorías que se tienen sobre los video juegos y ver cuántas historias posibles, historias fantásticas, estúpidas, locas, que parezcan hechas por un drogadicto, ect.

Pero cómo es posible hacer todas estas teorías?, pues es fácil, el juego debe generar dudas, puede ser el juego más inocente del mundo, pero si hay escenas ocultas, o algo que pueda ser reflejado a la realidad, listo, ya hay material con que trabajar, ahora hablaré sobre un juegos que tiene más teorías que un libro de Física y Matemáticas juntos, FNAF.

Para esta existen varias teorías, y la gran mayoría son ideas que pensándolo lógicamente, hago énfasis en “LOGICAMENTE”, ya que hay que pensar mucho sobre dichas teorías y debes saber muchas cosas del juego, es decir, tienes que haber pasado todo FNAF y no pasar por alto cada detalle.

La mayoría de las teorías rondan acerca de un personaje del cual no sabernos mucho y es el chico del teléfono, ese que te ayuda al principio en el tutorial, se sabe que el chico muerte asesinado, sin ideas de por quién o que, en ese punto se crean muchas teorías sobre que paso y el creador aunque respondiendo preguntas, disfruta más de ver a los usuarios ver crear y matarse encontrando la respuesta, lo concreto las teorías van desde que se puso dentro de “chica” uno de los animatrónicos, otros que está en forma de fantasma en la cocina y no puede saberse si fue asesinado por solo Freddy, Foxy, o todos juntos como en un futbol americano, solo que en vez de jugadores, robots con múltiples formas de matar.

Pero la teoría más llamativa y la que mejor me gusto es la que está basado en un asesinato real.

Específicamente en un asesinato realizado por Nathan Dunlap de 19 Años.

Puedes ver más detalles del asesinato aquí:

https://en.wikipedia.org/wiki/1993_Aurora_shooting

Aunque resumiré lo relacionado al juego, en caso tal, Nathan no le gusto el horario de trabajo que el gerente le impuso y por acciones hostiles, fue despedido por dicho gerente y él como persona criada en las calles con una mentalidad en las drogas y en el camino del mal, simplemente prosiguió en esconderse en un cubículo del baño de la tienda y al ser las 9 pm salió del baño con una pistola y disparo a 5 personas en total, estas personas solo eran empleados de la tienda sin ninguna conexión con Nathan, dichas victimas rondaban las edades de 20,19 e incluso una de las asesinadas tenía solo 17 años, esta se arrodillo y suplicó por su vida pero no sirvió para nada, también fue asesinada, por cierto, uno de los asesinados fue el gerente en turno, pero no es el mismo gerente por el que había tomado enojos. En fin, el sujeto fue capturado y en espera de ser asesinado, pero por temas raciales, la sesión está en espera.

Volviendo a FNAT, las víctimas son 5, el numero mas importante en el juego, tenemos a 5 animatrónicos principales, son 5 noches que debes sobrevivir, son 5 componentes en la familia Afton y la tienda donde se llevo a cabo el asesinato de Nathan fue en una pizzería con animatrónicos y si… eran 5.

Algunos dicen que los lugares en donde se encuentran los animatrónicos en el juego era donde se encontraban las personas asesinadas en el caso de Nathan, todo esto hace parecer que Scott (el creador del juego), tomara la idea de este suceso para realizar este juego, el punto de toda esta teoría vendría siendo que el protagonista es decir tu y yo, somos Nathan y tenemos que tratar de sobrevivir a lo que sería una pesadilla que ocurre con frecuencia, es solo están allí sentado, tratando de no ser capturado y mirar al mundo solo a través de las cámaras, que por cierto estas sirvieron para atrapar a Nathan.





Call Of Dutty, el escolta escoltado







Vamos con una teoría muy simple, pero que te da que pensar y te baja los humos en cuanto a “sentirte como héroe” en este juego.

La teoría no puede ser más simple, en el juego, no eres el héroe, no eres quien salva a las demás personas, etc., eres de hecho el escolta. Si te fijas en el juego siempre estas rodeado de pelotones o alguna persona que sirve como guía, normalmente van diciéndote por donde ir y diciéndote que en cierta dirección no es y debes ir por tal camino, incluso no te dan una libertad tan grande para moverte por el mapa, todo con el propósito de que estés con el pelotón, que estés en grupo con todos y ellos se supone que deben protegerte, aunque esto último no lo hacen tan bien, puesto que buena puntería no tienen xD, ahora esta teoría se respalda con el hecho de que si lo piensas todas las historias pueden proseguir sin ti, todas las misiones pueden terminar del mismo modo si otro personaje hiciera lo que tu estás haciendo, es decir, no eres necesario, el juego se basa en hacerte pensar que eres el héroe, que sin ti, nada bueno podría pasar, pero no es así, más que eso, eres el miembro con menos experiencia de la misión, no sabes que hacer, no sabes donde estas parado y solo tienes en la mente dos objetivos, disparar a todo lo que te dispare y moverte hacia donde se mueve el pelotón, no hay mas y si te fijas muchas de las personas en tu equipo que mueren, son gracias a que estaban contigo cuando tu no podías moverte por falta de balas o bombas, etc., el hecho es que tu eres casi un ancla cuando eres tan inexperto.



El Bucle de Zelda







Esta teoría nos indica que The legend Zelda es el mismo juego pero lo único que cambia, es la historia, esta teoría salió a la luz cuando no se sabía en definitiva el orden en el que estaba creado el juego, es decir, no podíamos decir ya a este punto donde comenzaba Zelda y cual era una secuela o la historia final, es como contarte la misma historia pero de diferente enfoque.

Esta teoría a estado perdiendo fuerza ya que los últimos juegos nos indican otra cosa, pero aun hay personas que siguen reforzando y tratando de dejar con vida esta teoría, más que una teoría los propios creadores admitieron que se descontrolaron en cuando al seguimiento de la historia desde el principio y ya ni ellos mismos sabían que Zelda seguía del otro, por esto confirmaron la teoría anterior de que es la misma historia otros enfoques y es una historia muy interesante y personalmente me gusta.

De Todos modos para aclarar las dudas, se origino una especie de línea temporal que empieza con:

Skyward sword, luego minish cap, luego Foor Swords y por ultimo The Ocarina of Time que el punto de inicio a todas las realidades alternativas que hay, ninguna por encima de otra, todas validas.



La Carta y la Maleta de Silent Hill.







Este es una teoría muy interesante y algo ya conocida, para poder entenderlo mejor, debemos ponernos en la piel del protagonista, al darle a nueva partida, lo primero que aparece eres tú en el baño mirándote al espejo aturdido por una carta de tu mujer diciéndote que está en Silent Hill esperándote, al salir se escucha la voz de tu mujer diciéndote que prometiste llevarla pero nunca lo hiciste, sabes que murió hace 3 años pero te intriga saber quien envió la carta y aunque habla de más cosas, con ese principio fue suficiente para que las personas estallaran en ideas y teorías y entre ellas nació la probabilidad de siempre estuvo contigo sin darte cuenta, estaba dentro de ese maletero, aseguraban que al abrir el maletero, verías el cuerpo de tu esposa.

Todo puede explicarse al ver que uno de los finales alternativos el personaje principal esta con su esposa en cama donde se puede ver que está a punto de morir, todo es una ilusión por supuesto, pero tras morir él se suicida tirándose al lago, pero lo que no entiendo es porque si sabía que había muerto de una enfermedad, ¿porque se mato tan repentinamente?, la respuesta es que ella no murió por una enfermedad, él la mato por compasión para no verla sufrir, tras eso el prosigue en cargarla en sus brazos, pero lo que no se ve es donde la deja, esto es la base de esta teoría, tal vez el la puso en el maletero y la llevo a Silent Hill y por la tristeza y la misma ciudad este fue convencido de que en realidad seguía viva y estaba allí y olvido por completo que se encontraba en la maleta y al recordar todo al final y recordar que su esposa seguía allí, decidió suicidarse con la frase final de juego que dice: “ahora podemos estar juntos”.





Bloodborne Sangre







Ahora vengo con algo más oscuro y un poco retorcido hasta asqueroso, esta es una teoría rebuscada y un poco asquerosa que se trata de el origen de la sangre de Bloodborne, los que juegan a este juego sabrán que todo gira en torno a la sangre, habitantes con sangre infectada, beber sangre por placer incluso los viales curativos son sangre, la teoría nos dice que toda la sangre que vemos a lo largo del juego es Menstrual, si, menstrual.

La razón es demasiado interesante y para mí y mucha gente tiene sentido, cuando tomas las pociones de sangre curativas en el juego aparece de quien son la sangre, varía entre la sangre extraída de Arianna, Adella y iosefka todas son mujeres que fueron elegidas por la Iglesia y aunque es una buena pista, hay una cuestión que la hace mucho mas probable que sea verdad y se trata de que Arianna al quedar embarazada deja de suministrarte pociones y la anciana también y aunque en este punto no puedes estar 100% convencido, puedes tratar de leer esta otra teoría que respalda lo anterior: dentro del juego existen tres Palabras que debo hacer mucho énfasis, las palabras vienen de Nightmare of Mensis (La Pesadilla de MENSIS), un Enemigo llamado “El Cerebro de MENSIS” y un Objeto llamado “La caja de MENSIS”, ahora pensaras y te preguntaras que, que tiene que ver la palabra Mensis en todo esto, pues la palabra Mensis, en Latín es: Mes. El primer título quedaría como “la pesadilla del Mes” y si aun así no te queda claro, Mensis suena con mucha similitud a la palabra “Menses” es una palabra Inglesa para referirse a la menstruación, así que, ellos pueden oír “la pesadilla de la menstruación”, y es que todo tiene sentido si lo piensas detenidamente, todo se basa en la sangre y la sangre de la menstruación tiene mucha simbología como el inicio donde la vida es posible. Es algo que ha dado vueltas por ahí, pero lo cierto es que por interés no se queda corto, tendrá mucho impacto si los creadores hicieron esto a propósito, o no.

Muchas Gracias por Leer. Es mi primer Post :D