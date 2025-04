Tembo T.B.E – El plataformas de GameFreak

¡Buenas a todos! El día de hoy me propuse a dar mis impresiones de “Tembo The Badass Elephant”, juego desarrollado por Game Freak (Desarrolladora de los juegos de Pokémon) y distribuido por Sega.

Estamos hablando de un juego de plataformas con ciertos toques de humor, historia sencilla y una agradable jugabilidad… pero que deja mucho que desear.

Organizare el artículo en: Introducción – Historia – Jugabilidad (habilidades) – Problemas – Opinión y cierre.

Introducción:

Tembo recuerda en gran medida a estos plataformas de antaño, en los que no había historia y si la había, siempre se trataba de una bastante sencilla y sin mucho dialogo. Esto en parte, lograba que se enfocaran más en el apartado gráfico y jugable al desarrollarlo, sin embargo… llevar esos puntos a estos tiempos es algo complicado ya que deben hacer un protagonista que resalte y se vuelva icónico para que logre causar una impresión y eso es algo que no logra Tembo en todo el recorrido de la trama.

Si bien, no es un mal juego solo por no resaltar, sí que lo convierte en algo muy casual y un juego que no volverías a jugar a no ser que quieras completar los logros que te presente la plataforma en la que lo juegues (En mi caso, Steam).





Historia:

La historia me hizo gracia en un inicio, porque trata más de la interpretación que haga uno mismo, usando lo que son viñetas que muestran las diferentes imágenes de manera sucesiva, una detrás de otra y sin dialogo alguno. Esto recuerda en cierto aspecto a esos juegos clásicos, en los que no te explicaban la historia dentro del juego y si había alguna escena era sin diálogos, dado paso una vez más, al a interpretación de cada uno. (Obviamente, en el manual que venía, te lo explicaban con detalles inclusive, pero dentro del juego era raro verlo).

Dentro de todo, es bastante bizarro el asunto y por lo que pude entender, Tembo es un elefante entrenado que es llamado por un general para salvar una ciudad del ataque de "Phantom" una organización que no para de causar destrozos… "Porque si". (En ningún momento explican los motivos del villano dejando muy poca profundidad en la historia como tal).





Jugabilidad:

Lo que más se ve en el apartado jugable, es el uso de las físicas (Teniendo en cuenta las habilidades de Tembo), haciendo que la idea principal del juego se base en “Destruir todo a su paso”, da igual si se trata de autos, paredes, enemigos… todo se trata de embestir o destrozar con las Skills que pueda tener el protagonista.

Si bien es la idea, a lo largo de los niveles tendremos 2 objetivos claros:

Civiles: Tendremos que rescatar a todos los civiles repartidos por el escenario, algunos pueden estar ocultos tras paredes y/o en zonas elevadas por lo cual, te incentiva a explorar las zonas.

Enemigos: Hay un número específico de enemigos en cada nivel, la idea es derrotarlos a todos y reunir lo que son como “medallas” para ir desbloqueando los siguientes niveles.

Si bien es verdad que estamos hablando de objetivos, hay que aclarar que estos son Opcionales y no importa si te dejas unos cuantos civiles sin rescatar o enemigos sin derrotar, porque te puedes completar el nivel y seguir para adelante sin mayor problema.





Habilidades:

Como dije anteriormente, un punto fundamental del juego son las habilidades de Tembo, ya que basan las físicas y el recorrido de los niveles en estas Skills. Sin embargo, todas estas se basan en guiños hacia otros juegos, o al menos la mayoría:

Yoshi: Tembo puede mantenerse en el aire unos instantes luego de saltar, haciendo casi que la misma animación de Yoshi.

Tembo puede mantenerse en el aire unos instantes luego de saltar, haciendo casi que la misma animación de Yoshi. Sonic: Esta es un poco más cambiada pero durante los saltos, Tembo puede embestir girando su cuerpo, lo que recuerda a los Spin Dash de Sonic.

Esta es un poco más cambiada pero durante los saltos, Tembo puede embestir girando su cuerpo, lo que recuerda a los de Sonic. Mario: En esta pongo a Mario pero hay muchos juegos que lo utilizan y se trata del “Pisotón”, un movimiento que haces al saltar y pulsar abajo, cayendo con fuerza y con intenciones de destruir lo que hay debajo de ti.

En esta pongo a Mario pero hay muchos juegos que lo utilizan y se trata del “Pisotón”, un movimiento que haces al saltar y pulsar abajo, cayendo con fuerza y con intenciones de destruir lo que hay debajo de ti. Original: Dentro de lo más original que pueda tener Tembo, se encuentra la capacidad de usar agua para apagar el fuego o hacer crecer ciertos objetos.

No estoy en contra de los guiños a otros juegos, cuando lo hacen y entiendes las referencias te sientes estupendo, te puede causar hasta gracia mezclada con nostalgia, pero en este caso en concreto, notas como no hay ninguna personalidad en el protagonista y que todos sus movimientos son un Copia y Pega de otros juegos, haciendo que la gracia se pierda.





Problemas:

Si vieron alguno de mis Artículos anteriores, sabrán que suelo hacer 2 apartados (Puntos positivos y Puntos negativos), sin embargo, con Tembo T.B.E me gustaría aplicar la sección de problemas para darles a entender lo que sentí durante el recorrido del juego.

Personalidad: Esto es algo que me fallo durante el recorrido, ya que no sientes ningún tipo de aprecio por el personaje y es alguien del cual te olvidaras a los días de haber jugado el juego.

(La gracia inicial que te puede dar por ver un elefante hacer maniobras irreales y destruyendo todo a su paso se desvanece luego de jugar un par de niveles, luego de eso, no hay nada que te atrape).

Esto es algo que me fallo durante el recorrido, ya que no sientes ningún tipo de aprecio por el personaje y es alguien del cual te olvidaras a los días de haber jugado el juego. (La gracia inicial que te puede dar por ver un elefante hacer maniobras irreales y destruyendo todo a su paso se desvanece luego de jugar un par de niveles, luego de eso, no hay nada que te atrape). Duración: El juego cuenta con un total de 18 escenarios, por lo que, es bastante corto y si te lo pasas sin pensar en salvar a todos los civiles además de no matar a todos los enemigos, te lo terminarías dentro de 3 a 6 horas (En lo personal tarde 13 horas completarlo al 100% pero depende del jugador).

Si lo tomamos en consideración junto con el precio (180 Pesos Argentino). No es malo precisamente, pero es un punto a tener en cuenta por si lo quieres comprar pensando que te brindara muchas más horas de las que son realmente.

El juego cuenta con un total de 18 escenarios, por lo que, es bastante corto y si te lo pasas sin pensar en salvar a todos los civiles además de no matar a todos los enemigos, te lo terminarías dentro de 3 a 6 horas (En lo personal tarde 13 horas completarlo al 100% pero depende del jugador). Si lo tomamos en consideración junto con el precio (180 Pesos Argentino). No es malo precisamente, pero es un punto a tener en cuenta por si lo quieres comprar pensando que te brindara muchas más horas de las que son realmente. Casual: Cuando me termine el juego, lo único que pude pensar es… que el público objetivo para Tembo es el Casual. Esto se da por que no genera ninguna sensación al terminarlo en un jugador que ya experimento una lista avanzada de juegos con distintos géneros, pero para alguien que no juega mucho tal vez, le haga pasar un buen rato, pero nada más.

Opinión y Cierre:

Si bien, es interesante ver a GameFreak trabajando en otro género como es el plataformas en este caso, con Tembo T.B.E, siento que el juego no da mucho de sí y no llega más que a satisfacer al público Casual. Sin embargo, si te acompaña la curiosidad por saber cómo lo hicieron, te recomiendo descargar la demo y comprar el juego si te quedas con ganas de más.

De todas formas, tanto el apartado visual como la jugabilidad, se hace cómoda en ocasiones y puede brindarte un buen rato de diversión, así que no es una gran maravilla pero si, un juego agradable para un momento libre que tengas durante el día.

Sin más que decir, espero que hayan encontrado un interesante juego y que tengan un muy lindo día.

Se despide Tzuricu. ^^





Bonus - Tráiler:

En mi anterior artículo de 2Dark había aclarado que me gustaría poner los Trailers al final de mis artículos, así que, para cumplir con mis palabras, aquí tienen el tráiler de Tembo T.B.E: