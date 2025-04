( 17 ratings)

Team Fortress 2

Team Fortress 2 es un juego RPG que es Free to Play osea Gratis , Todos pueden jugarlo y disfrutar de un grato momento con sus varios modos de juego y clases del juegoHola y sean bienvenidos a mi articulo sobre este gran juego llamado TEAM FORTRESS 2 !!! , Bueno empezemos.



Que es Team Fortress 2?

Es un juego RPG , gratis creado por valve lanzado el 2007 y que hasta ahora muchos jugadores de todos los paises lo juegan , Algo que le paso a este juego fue que al principio era de paga pero ahora es F2P y todos pueden jugarlo. Este RPG posee varios modos de juego que te aseguro que disfrutaras porque aparte de que son divertidos disfrutaras de los diseños de cada personaje y sus caracteristicas que los hacen unicos a la hora de jugar.



Bueno para empezar les dire sobre las clases oh los personajes con quien puedes jugar.

Estos personajes o clases estan divididos en 3 partes esenciales en un equipo que son: El Ataque , La Defensa y Los Soportes.



En los de Ataque tenemos a :



1. El Scout: Este es un personaje carismatico y con unos chistes que te sacaran por lo menos una carcajada cuando uses su chat de voz , Este posee como arma principal una escopeta , en su secundaria una pistola y su melee o cuerpo a cuerpo un bate. Lo que lo hace unico es que es el mas veloz de todos y su doble salto que te dara ventaja a la hora de pelear , debes ser rapido con el ya que esa es la mejor manera de matar a los enemigos , no posee mucha vida y puede ser matado por si quiera 2 proyectiles del Soldier pero si sabes manejarlo te aseguro que no sera molestia ese tipo de situaciones





2, El Soldier: El soldier como su nombre lo dice es un soldado de America que tiene un caracter rudo y de lider a la hora de pelear. Este posee como arma principal un lanzaproyectiles oh rocket launcher , Como secundaria una escopeta que no hace el mismo daño que la del scout pero es buena cuando la usas , y por ultimo una pala , Este personaje posee tambien caracteristicas de que aparte de ser un buen daño y el mejor en mi opinion tiene tambien buena movilidad por los rocket jumps , que se vasa en saltar agachado y disparar con el rocket launcher hacia el suelo haciendote impulsar hacia arriba y movilizarte mas rapido segun como lo uses claro.



3. El Pyro: Este personaje bueno...No hay mucha info de este por el echo de que lleva una mascara y nunca se la quita lo que hace que se desconosca su identidad , pero lo que si se sabe es que este se imagina un mundo en donde todo es felicidad y alegria mientras que no sabe que lo que hace es quemar y matar gente, en lo personal es algo traumador digamos que se quita la mascara y ve todo lo que pasa ... jeje pero bueno ya dejare eso de lado , posee como arma principal un lanzallamas con el que puede quemar a sus enemigos y asta hacer spy check que es descubrir spys invisibles que andan por hay , su secundaria es la misma una escopeta al igual que el soldier , y su melee es un hacha , Con la nueva actualizacion le agregaron como una nueva arma un jethpack con el que puedes elevarte a los cielos pero esta solo estuvo disponible para los que jugaron su actualizacion de Jungle Inferno, otro dato a destacar es que puede reflejar los proyectiles del soldier con el click derecho con el cual lanza un aire comprimido desde su lanzallamasa , tambien puede empujar enemigos





Ahora los de Defensa:



4. El Denoman: Este es un gran personaje , proviene de Escocia , Es el mas alcholico de todo el juego y sus caracteristicas como personaje serian que no tiene el ojo izquierdo , este fue arrancado por Merasmus un mago del juego que aparece en las actualizaciones de Haloween , Su arma principales es un lanzagranadas , , su arma secundaria seria un lanza stickis con el cual peude hacer trampas en lugares donde puede hacerlas explotar con el click derecho , y su melee viene a ser una botella de alchol.



5.El Heavy: Este gran hombre viene de Rusia , Es el mas fuerte y con mayor resistencia en el juego. Su humor es bueno y sera mejor que no le robes su sandwich oh sera tu muerte. Posee como arma principal una minigun , como arma secundaria una escopeta al igual que los demas y como melee pues solo usa sus puños. Este es un gran combo con el Medic





6. El Engineer. Como su nombre lo dice es un ingeniero. Es un gran musico y tiene un carisma muy bueno que te gustara. Y bueno que hacen los ingenieros? Pues construyen , Solo que este construye torretas con diferentes niveles como el 1 que solo dispara disparos normales , el 2do nivel se convierte en 2 miniguns y en el 3ro se le agregan 4 proyectiles. Sera dificil destruir una de sus torretas y mas si esta a maximo nivel , tambien puede construir dispensadores que te daran vida y municion a los demas , y teletransprotadores que como su nombre lo dice teletransportan a tus compañeros y a ti a otros lugares. Este posee 5 armas. en la primera tiene su escopeta como todos los demas , en su segunda su pistola , En su tercera su llave inglesa con la que puede mejorar sus torretas y demas construcciones , su cuarta seria su PDA con la que puede construir construcciones , y en su ultima seria su autodestructor con el cual puede destruir sus construcciones desde cualquier lugar.



Ahora los Soportes:



7. El Medic: Este personaje es un Medico como su nombre lo dice cura a sus compañeros y darles sobrevida. TIene un carisma algo loco. Como su principal arma tiene su medigun con la cual cura a sus compañeros y cuando esta sobrecargada a su 100% Puede hacer indestructible a uno de sus compañeros , su arma secundaria seria un lanzajeringas que como se le nombra lanza jeringas que no hacen mucho daño pero es lo que se tiene y como melee tiene un serrucho.





8. El Sniper: Este es un cazador que en si mata con headshots a sus presas. LLeva como arma principal un fracontirador que con disparar en la cabeza puedes matar a tu enemigo pero para el heavy necesitaras 2 disparos almenos que quieras matarlo de 1 tendras que esperar ah que tu francotirador cargue energia que dara mas daño al disparo. Su arma secundaria seria una SMG que sirve mucho a corta distancia y como melee tiene un machete

.



9. El Spy: Aqui tenemos al ultimo pero bueno , El Spy es un espia en si, puede hacerse invisible y matar a sus enemigos con un cuchillaso desde la espalda , no importa quien sea , Su caracter es muy divertido y para mi uno de los mejores personajes con los que me encanta jugar ya que puedo tener horas de diversion matando gente por la espalda. Aparte de que tambien puede disfrasarse del equipo enemigo y asi engañarlos. Su arma principal viene a ser una pistola., su segunda arma viene a ser un reloj con el cual se puede hacer invisible .Su arma melee vendria siendo un cuchillo , Su cuarta arma vendria a ser una herramienta con la cual puede disfrazarse del equipo contrario y su ultima arma oh quinta vendria a ser fun zaper con el cual puede destruri las torretas del Enginerr







MODOS DE JUEGO



Capturar los puntos de control.

Creo que el titulo lo dice claro , el modo de juego se trata de capturar puntos de control dispersos por un mapa en donde tendras que capturarlos todos para ganar la partida.







Capturar la bandera.

Este modo de juego se trata de ir a la base enemiga y capturar un maletin , cuando ya se haiga echo esto tendras que volver donde esta tu maletin y dejarlo hay. se debe de hacer esto 3 veces para ganar la partida , claro tambien tendras que defender tu maletin.

Rey De La Colina



Este modo de juego trata en capturar un punto y defenderlo por un tiempo una ves echo esto ganaras la partida , tendras que defenderlo muy bien ya que todo el equipo contrario vendra a matarte no importa de que forma







Carga Explosiva

Esta trata de empujar una carga que tiene explosivos asta la base contraria del enemigo y asi hasta llegar al final esta explotara ganando la partida , el equipo enemigo tendra que defender mientras que tu atacaras



Carrera de Vagonetas

Aqui es lo mismo de la carga explosiva solo que en esta sera como una carrera y el primero en que lleve su carga a la base enemiga ganara la partida

Entrega Especial

Este modo se trata de llevar una bomba a un cohete que ira a la base enemiga haciendolo explotar todo, el enemigo puede hacer lo mismo asi que ten cuidado y tambien defiende





Man vs Machine

Este modo de juego se trata de que tu con otros 5 seran tu equipo y ustedes 6 tendran que conbatir contra un monton de maquinas con forma de lso personajes y sus mismas habilidades. claro podras comprar cosas que te ayudaran mucho a la hora de jugar. Y tambien que al ganar la partida te daran premios en donde si tienes suerte te pueden tocar australiums que son armas de oros muy valiosas en el juego. Este modo de juego es pagable , tendras que comrpar un ticket de /s3,33 (En mi pais) Para poder jugarlo

.





Gracias por ver mi articulo espero que les guste y Adios