Tarjeta Prepago Visa - ¿En realidad vale la pena?

Bueno, hoy hablaremos sobre este maravilloso premio el cual nos brinda Gamehag en el apartado de premios. Dentro del artículo vamos a responder algunas preguntas básicas que nos hemos hecho todos antes de reclamar el premio, luego veremos una pequeña guía de cómo reclamarlo sin necesidad de enredarnos en el proceso, y al final les daré mi opinión personal sobre el tema.



Dicho esto, espero que disfruten el artículo =)

Una Tarjeta Prepago Visa, es una tarjeta que no está necesariamente vinculada a una cuenta bancaria, y generalmente solo solo puede contar con el monto ya cargado en la misma. En Gamehag, este premio es bastante popular, ya que es muy fácil conseguir la cantidad de gemas necesarias para reclamarla, y además, no hay problemas al momento de reclamarla y usarla.La respuesta es que SI. Este premio vale mucho la pena, ya que no se limita a solo una plataforma, como por ejemplo, una Steam Wallet de 5€ que solo podrás utilizar en Steam; pero por el contrario, este premio se puede utilizar en cualquier plataforma que tenga como método de pago tarjeta prepago o en la mayor parte de los casos tarjeta de crédito o débito, y además como ya he mencionado, el precio de este premio es muy accesible, ya que 3099 GA son muy fáciles de conseguir, y con las ofertas que hacen todos los días va a ser mucho más fácil conseguir esa cantidad de gemas.Ahora les daré una pequeña guía para reclamar el premio de manera exitosa =)Después de que el premio haya sido reclamado y entregado, debemos ingresar al link que nos deja cuando le damos click al premio en el apartado de ''Tu Equipo'', el cual está representado como una mochila debajo del nivel y el porcentaje de experiencia de nuestra cuenta, y luego en el apartado de ''Premios'', debemos encontrar nuestra Tarjeta Prepago Visa y darle click.Luego de copiar e ingresar al link que nos deja el premio debemos hacer los siguiente: Si han reclamado una Tarjeta Prepago Visa y ya han creado una cuenta, pueden simplemente Iniciar sesión llenando los campos con su nombre de usuario y su contraseña, pero si quieren crear una nueva cuenta o no tienen una, le dan click a las letras en color azul que dicen ''Create a Wallet''.Después de haber llenado cada uno de los campos que nos muestran, solo tendremos que darle al botón que dice ''Continue'' e Iniciar sesión con el username y la contraseña que seleccionamos cuando la creamos.Después de crear nuestra cuenta, tendremos que llenar algunos campos como nuestro e-mail, nuestro código postal, etc, y también aceptar los Términos y Condiciones del servicio.Este es el paso más sencillo de todo el proceso, ya que solo tendremos que escoger cuál va a ser el tipo de entrega entrega de nuestra Tarjeta. Nos dan 2 opciones y son:Este tipo de entrega es el más recomendado de los dos, porque cuando nosotros escogemos este tipo de entrega, no nos cobran ningún tipo de comisión, es decir, si la tarjeta es de 5$, nos van a llegar los 5$ completos, y además, no hay que llenar más campos, solo nos dan la información como el número de la tarjeta, la fecha de expiración, etc y ya tendremos nuestra tarjeta lista, pero solo se podrá utilizar para realizar compras virtuales.Si escogemos este tipo de entrega, tendremos que llenar algunos campos como dirección y demás, para que nos puedan mandar la tarjeta y la podamos tener físicamente, pero si pedimos por ejemplo, 5$, solo nos van a llegar 2$, ya que nos van a cobrar una comisión por el envío y demás de la tarjeta.En mi opinión, este premio es muy bueno, y lo recomiendo bastante, el único problema es que es muy fácil enredarte en el proceso de crear la cuenta y demás porque yo leí un artículo de un usuario llamado Rinku121212 (muy recomendado) que trataba sobre el mismo tema, el único problema es que cuando entré a la página, no se veía igual, y no me fue tan fácil crear la cuenta; pero fuera de todo eso yo les recomiendo este premio si buscan ganar un poco de dinero online o si quieren comprar juegos en otras páginas.Quisiera que le echaran un vistazo al artículo de Rinku121212, ya que en el me fije para crear este artículo, aquí les dejo el link: https://gamehag.com/es/articulos/demos-un-vistazo-a-las-tarjetas-prepagadas-de-visa



Espero que les haya gustado el artículo, y recuerden que me encantaría si me dejaran su opinión y/o experiencia del premio al momento de reclamarlo. Bueno, Adiós =)