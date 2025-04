Tales of Zestiria (Reseña y opinión)

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren muy bien, antes que nada quiero aclarar que he vuelto a subir este articulo ya que alguien lo ha marcado como plagio o spam por error, si lo leen se darán cuenta que solo es mi punto de vista y no lo encontrarán en ninguna página de internet, agradezco los buenos comentarios que recibí y espero puedan tomarse unos minutos para leerlo, aclarado esto, continuó con mi redacción. Como muchos saben las rebajas de steam se aproximan y escribo este articulo como una recomendación a todos los fanáticos de los jrpg y juegos de aventura, el juego del que les voy a hablar es Tales of Zestiria, un juego del año 2015 desarrollado por Bandai Namco.

Bueno quiero decirles que Tales of es de mis sagas favoritas de videojuegos y esa fue una de las razones por las que adquirí Tales of Zestiria, quiero admitir que al principió no llamo mucho mi atención pero conforme fui jugando me atrapó y bueno, no se convirtió en uno de mis juegos favoritos pero si es un gran juego que me ha dado mucho entretenimiento. Si no conocen estos juegos se los recomiendo completamente y este es un juego perfecto para iniciarse en ellos.Ahora respecto a la historia, para empezar, este es un juego con una historia que no es tan buena como otros juegos de Tales of, pero aún así es bastante interesante, este juego se centra en un mundo de fantasía donde los humanos solían convivir con serafines, estos les otorgaban su bendición para impedir la aparición de monstruos y que hubiera prosperidad en las ciudades, pero cuando comenzó la era de la malevolencia los serafines desaparecieron, solo el pastor podía regresar al mundo a la normalidad y es aquí donde empieza nuestra misión. Nuestro personaje principal es Sorey y lo que lo hace especial es que es el único humano que puede interactuar con los serafines, nuestro objetivo es derrotar al responsable de que el mundo este sumido en la oscuridad, el señor de la calamidad, para hacerlo necesitaremos completar algunos retos a lo largo del juego que nos darán la fuerza necesaria.Los controles en el juego son bastante sencillos para jugarlo con un teclado y mouse, pero también cuenta con compatibilidad total con mando por si prefieres jugarlo de esta manera, nos movemos con las teclas w, a, s y d el mouse se utiliza para mover la cámara pero también podemos ajustarla con la tecla shift, podemos acomodar las teclas a nuestro gusto así que por esa parte esta bien. En el juego podemos explorar diferentes ciudades y cuenta con un mundo bastante extenso, tenemos varias misiones secundarias lo que garantiza que tendrás bastantes horas de juego. Las mazmorras o en este caso ruinas, no son difíciles de completar pero tendremos que descifrar uno que otro acertijo que nos dejarán pensando un momento, en general es un juego bastante completo.Algo importante es que podemos elegir al personaje que deseamos utilizar, nuestro equipo estará conformado por humanos y serafines, cada uno con distintas habilidades. También encontraremos pequeñas criaturas llamadas normín que nos darán distintas bonificaciones a lo largo del juego, estos están escondidos por todo el mundo así que presta atención a tus alrededores mientras juegas.Algo que considero importante mencionar es el sistema de equipamiento del juego, ¿porqué lo considero importante? Bueno me parece prudente explicar que en este juego cada pieza que nos equipemos tiene niveles que podemos subirlo utilizándolo o fusionándolo con piezas iguales, es importante saber que cada artículo que obtengamos tiene habilidades distintas y podemos combinarlas para crear nuevas o potenciar las que ya tiene, esto es un poco complejo pero el juego te va guiando para que aprendas a hacerlo, si es la primera vez que lo juegas y estas en una dificultad sencilla te recomiendo que no te enfoques en las habilidades de las armas pero si ya tienes más experiencia quiero darte algunos consejos: el primero es que el normín que asignes a cada zona va a influir en las habilidades que tengan los objetos que te den esa zona, así que si buscas una habilidad en especifico solo tienes que asignar al normín que la tenga, otro consejo sería que fusiones las armas con las habilidades que desees para hacer más fuerte tu equipo.Este juego cuenta con un sistema de combate algo complicado, y es una de las cosas por las que los usuarios suelen darle reseñas negativas, pero después de un tiempo uno se acostumbra a las mecánicas de batalla. Cuando nos encontramos con un enemigo tendremos cierta zona del escenario para luchar y movernos a nuestro gusto, podemos configurar el juego para que al atacar te lleve hacia el enemigo más cercano. En el combate habrá cuatro personajes que puedes definir a tu gusto la única condición es que sean dos humanos y dos serafines, cada personaje tiene ataques y habilidades especiales diferentes así que úsalos de acuerdo a tu estrategia, para ejemplicar: cada serafín tiene un elemento y habrá enemigos que sean débiles al elemento fuego por ejemplo, sería recomendable usar en batalla un personaje que tenga ataques con ese elemento.En pantalla vamos a tener una barra de energía y otra barra que indica la salud de nuestro personaje, esta baja cada que recibimos un golpe, la de energía baja cada que atacamos o nos cubrimos, si llega a cero no podrás hacer nada hasta que se recupere, es importante tomar pausas entre ataques para no agotar la barra y tener mayor posibilidad de conseguir fuertes combos. Por último en este juego no es necesario revivir personajes a pesar de que nos dan objetos para hacerlo, pero cuenta con una mecánica llamada armatización que básicamente es fusionar un humano con un serafín y esto te dará más poder en la batalla. Al disolver la armatización tus personajes habrán recuperado su salud.Este juego cuenta con una gran banda sonora, personalmente me agrada bastante debido a su fluidez, podemos identificar piezas con composiciones orquestales, que en algunas ocasiones vendrán acompañadas de voces para darle un mejor toque a la melodía, la verdad es que personalmente me parece música increíble que mejora considerablemente la experiencia de juego, además de que cada tema concuerda muy bien con las escenas que vemos y los escenarios en los que nos adentramos. Algo que hay que destacar es que en ocasiones nos darán trajes que al usarlos cambiarán la música de combate en el juego haciendo que sea más interesante cada batalla pues la musicalización le da un toque épico. Como comentario final quiero decir que Bandai Namco realmente hizo bien su trabajo al elegir la banda sonora del juego pues se nota bastante el esfuerzo, en general es buena, es algo que podría escuchar mientras realizo otras tareas para concentrarme.Cuando hablo de videojueos uno de mis aspectos favoritos a considerar es el diseño y se darán cuenta de esto si revisan mis otros artículos, respecto a este juego el nivel de diseño es bastante bueno, los escenarios están bien realizados al igual que las cinemáticas, el juego al ser japonés tiene un estilo anime que es muy característico de los jrpg, las ciudades son agradables de explorar y quiero decir que el diseño arquitectónico es excelente y digno de apreciarse, en el juego también podemos explorar ruinas que tendrán elementos que les dan un toque único como si de verdad una antigua civilización las hubiera habitado. Respecto a los personajes una de las cosas que más me gustan es que podemos cambiarles es vestuario, este lo conseguimos en los cofres o comprando atuendos por dlc. Debo decir que a pesar de que no cuenta con los mejores gráficos, el arte del juego es bastante bueno e interesante, cuenta con paisajes que nos dejarán sorprendidos y se nota mucho el esfuerzo por parte de los desarrolladores.Uno de mis géneros favoritos son los jrpg y he jugado algunos títulos de la saga Tales of y este no me ha decepcionado, si bien no es el mejor, no es un mal juego. Cuenta con varias características que nos garantizarán una gran experiencia y algo que me gusta mucho es que tiene muchas misiones y un mundo bastante amplio por lo que podemos pasar muchas horas jugando, yo llevo aproximadamente 93 horas de juego y aun no lo completo al 100%. Recomendaría este juego a las personas que les gustan los rpg, los juegos de aventura y bueno a los que quieran conocer el mundo de Tales of, el juego cuenta con varios easter eggs de otros juegos de esta franquicia así que si eres fan creo que también lo disfrutarás. Algo que también me gusta es que el juego lo podemos jugar en inglés o japonés y tiene subtitulo en español así que todos pueden entenderlo.Si llegaron hasta aquí les agradezco y espero el artículo les haya parecido interesante, les dejo el trailer del juego para que ejemplifique mejor lo que escribí en este artículo.