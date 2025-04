Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les mostraré un juego móvil que tal vez termine atrayendo su atención o tal vez no. Les presento a Tales Of Wind. Se trata de un juego móvil online del género MMORPG y la verdad es que para tratarse de un juego del cual no es mucho mi tipo de juego llevo dedicándole bastante tiempo. De todas formas aquí se los traigo comenzemos a hablar de TOW.

Gráficos

Relatos

Modos

Clases

Los gráficos del juego se sencillamente hermosos, sencillos y hermosos a la vez. Tiene unos gráficos pintorescos con ese toque estilo anime y además de que cuenta con diversos escenarios bastante atractivos y dignos de contemplar. Dependiendo de el móvil que posean podrán ponerle los gráficos tanto al máximo como al mínimo y así poder de lo colorido que es este juego. Se hace tanto de día como de noche y el juego es muy estricto con el horario ya que cuenta con su propio reloj, de modo que no importa el país en el que te encuentres si hay alguna actividad específica en el juego esa actividad será por ejemplo a las 3 del juego y no a las 3 de tu país. No importa dónde te conectes, la hora del juego no se sincroniza a la tuya y no cambia con el horario de verano.La historia del juego pues... es lo de menos, la historia casi siempre es lo de menos en este tipo de juegos. Se nos cuenta que una niebla de apodera del cuerpo de un chico llamado Willi y justo cuando éste hiba a matar a su amiga Audrey aparece Beck, quien es nuestro capitán en el juego y a la vez es el prometido de Audrey. Luego Willi quien está poseído invoca un monstruo gigante con el que tendremos que luchar mientras Willi se retira del escenario. Al final luego de una serie de cosas la batalla contra la oscuridad continúa hasta el momento en que Audrey muere en manos de un caballero de luz. Éste caballero la mata si intención de hacerlo, lo que pasa es que Audrey estaba poseída por una demonia llamada Leviathán entonces tratando de matar a la villana la matan a ella también. Y luego del funeral de Audrey somos libres de hacer tanto misiones secundarias, misiones principales y de desarrollarnos en el juego. Pero saben una cosa? La verdadera historia la crean ustedes!! Si en realidad nosotros somos quienes creamos y vivimos la verdadera historia en este juego. Pueden tener su propia granja y expandirla, pueden librar épicas batallas contra jefes y sudjefes, desafiar a otros jugadores en la arena, unirte o incluso crear tu propio gremio, ascender dentro del gremio en el que perteneces, luchar en armagedónicas batallas contra otros gremios e incluso se puede luchar y también armar equipos con jugadores de otros servidores y puedes probar tus conocimientos sobre la historia y las películas en el evento de Eruditos. Pero si les gustan los finales felices de cuentos de hadas pueden ser ese príncipe azul o esa princesa rosa en busca del amor de su vida, si así es en este juego pueden armar bodas!! Pueden casarse en ese compañero o compañera con quien hayan tenido mayor afinidad en e juego.Para los modos de juego es necesario formar o unirte a un equipo. Los equipos deben ser mínimo de 3 miembros o máximo de 5. Los modos de juego son los siguientes :Consiste en luchar contra muchos monstruos hasta llegar al subjefe y luego al jefe final. Tiene múltiples fases que se pueden jugar y debemos elegir la fase que se ajuste al nivel de nuestro personaje. Este modo lo podemos jugar hasta un límite de tres veces por día y tiene tres modos de dificultad desde el más fácil hasta el más difícil. Juega a este modo si quieres ir ganando equipos para fortalecer a tu personaje.Es casi lo mismo que el terreno de equipos, sólo que ésta está dividida por pisos y cada piso no se puede completar con ayuda de otros jugadores, tienes que haberlos completado de manera individual primero. Juega este modo si quieres ganar cartas para fortalecer los atributos del equipo de tu personaje. Se puede jugar 2 veces por día y cada piso es de dificultad única.Aquí se realizan misiones de escolta en las que tienes que escoltar a los personajes del juego. Se ganan múltiples recompensas y se pueden hacer 5 misiones por díaEn esta desafías a otros jugadores. Se puede jugar 5 veces por día.Se ganan múltiples recompensas, no tienen límites por día y se realizan de manera individual. Para generalizar un poco, algo que tienen todos los modos es que ganas experiencia y también ganas estrellas de plata o fama del reino los cuales son dos monedas importantes del juego. Otra cosa a tomar en cuenta es que en terreno de equipos y de cartas puedes llegar a ganar un equipo de oro que no es de tu clase o una carta no identificada. Ambas cosas las puedes vender por caracolas, las cuales son otra moneda importante del juego. Por vender equipos de oro se pueden ganar millones de caracolas.Al comienzo del juego, justo antes de empezar a jugar de lleno puedes elegir cómo será tu personaje. Puedes elegir entre diferentes clases como un guerrero, un mago, clérigo, asesino o invocador. Su puede personalizar el personaje a gusto de cada quien desde el color de sus ojos, color de pelo, la forma de su cara, estilo de peinado o incluso como queremos que sea su voz. Más adelante si no estas conforme con tu apariencia siempre puedes cambiarla visitando una estilista dentro del juego, la primera vez es gratis pero de ahí e adelante cuesta. Otra cosa es que una vez que tienes tu clase definida si consiguimos llegar al nivel 50 podemos ascender nuestra clase. Por ejemplo yo soy un mago y por lo tanto puedo ascender mi clase a tejedor de escarcha o piromante. Claro debo seguir las instrucciones que me den los personajes del juego si quiero ascender mi clase pero no es difícil lo que si necesitarán es la ayuda de sus compañeros formando un equipo para derrotar a dos fuertes enemigos pero en equipo eso es sencillo.Y bueno hay tantas cosas que decir de este hermoso juego, pero lo dejaré a opción de ustedes para que descubran el resto. Dejaré mi articulo hasta aquí espero que lo hayan disfrutado. Se despide de ustedes su servidor Sacnil1516. Nos vemos pronto!!! Aquí les dejo un trailer para que vean como es el juego :