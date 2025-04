Tales Of The World: Radiant Mythology (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez Daré mi opinión sobre este juego llamado Tales of The Wold: Radiant Mythology Un juegazo de la Consola PSP unos de mis juegos favoritos para esta consola, bueno sin más nada que decir que comience el artículos espero que les guste y que lo disfruten.

Bueno amigos aquí les traigo un juegazo de la consola PSP modelo (3000) unos de los mejores para esa consola según mis gusto bueno el juego llamado Tales of the World :Radiant Mythology de aspecto Anime muy bueno por su género RPG, acción y aventura. El juego más que todo trata de que tu serás el protagonistas de esta historia, crear tu personaje y elegir la clases que más guste todo comienza siendo un hijo del gran árbol (Gran árbol del mundo), en la cual comenzara tu gran historia me encanta por esta parte, podrás realizar variedad de misiones como de matar enemigos, Élites o rescates. También existen misiones de cocina. Además de esta variedad de cosas que contienen el juego tanto de personalizar tu personaje consiguiendo armaduras y armas siempre conseguirás Ítems de mejor nivel con más estadística, podrás aventurar otro “países” o “ciudades diferentes” , conocerás variedad de personajes del juego tanto cumplir misiones en grupo o solitarios como gustes recomendadisimo este juego. El juego actualmente está en español lo malo es que no es Online. (El juego a la hora de explorar es más que todo mazmorra para todo exactamente pero mazmorras que entornos diferentes y muy bonitos).







El juego te permite personalizar tu personaje a la hora de crearlo, tú decides tu género Masculino o Femenino como gusten mejor jaja, puede personalizar la cara de tu personaje, en el juego cuando nos referimos a cara es que cambia tanto como los ojos, cabello y cejas. También puede cambiar el color de tu cabello ya elegido como gustes los disponibles son rojo, amarillo, blanco, negro, azul y marrón. La siguiente opción es el color de piel y la voz de tu personaje.





Ahora hablemos de las Clases u Oficios como quiera decirle, el juego posee diferentes clases, al inicio al crear tu personaje te da 4 clases en la cual puedes elegir que son Guerrero, Ladrón, Sacerdote y Mago. El que más guste elijan como deseen. Mas adelantes podrás cambiar de clases eso si tendrás que subirlo de nivel de nuevo pero seguirá tu personaje como tal solo tendrás que cambiarle las armas y ropa ya que no son de la clases que te vas a cambiar, las clases opcionales del juego para cambiarse son: Espadachín (mi favorita), Ninja, Hunter, Magic Knight y Lancer. Muchas clases en la cual puede probar como prefieras.





Buenos si hablamos del sistema de lucha es muy interesante ya que tu controlas y realizas los movimientos en el campo de batalla puede moverte libremente por el campo de batalla y esquivar ataques del enemigo, también realizar poderes a tus enemigos para matarlo fácilmente cada vez que pases de nivel te harás mas poderos y podrás realizar más poderes en la cual tendrás que elegir tú y realizarlas con el botón que les asignes.





Bueno si hablamos de la historia es muy buena aunque no me acuerde ya que tengo mucho tiempo sin jugar este juego lo termine como 2 veces hace mucho tiempo me gustaba mucho, no recuerdo muy bien su historia búsquenlo en Wikipedia si gustan saber, lo que sé es que tu tendrás varios eventos al pasar misiones y veras partes de la historia, al final y al cabo salvar al árbol del mundo de un gran enemigo no más spoiler mejor juéguenlo que está muy bueno.



Dentro del juego podrás compra en las tienes tanto Ítems, armaduras y armas para mejorar y ser cada vez más fuertes. Podrás cambiar el aspecto de tu personaje y ponerlo hermoso y como quieran decirle, hasta que se vea muy chulos.

Masculino:



Femenino:





Bueno amigo si hablamos de gráficos no son tan malos aunque es algo pixeliado pero no esta nada mal recuerde que es viejo el juego por eso no me quejo de sus gráficas ya que para esta consola no esta nada mal.

Y su jugabilidad bueno no esta nada mal es muy fácil de jugar no son tanto botones ni nada de otro mundo.

Espero que te haya gustado el artículos y lo disfrutaras un montón, ¿Que tal el juego? ¿Te gusto? No me mientras sé que te gusto es un juegazo recomendadisimo, les recomiendo descargar un emulador de PSP y que lo jueguen vale la pena, bueno sin más nada que decir les mando un saludo y que tengan buenos días o noches.