SWORDS AND SANDALS (TIPS+CONSEJOS) P3

Como la primera y segunda parte gusto bastante, (les recomiendo verlas si aun no la vieron)

AUMENTA LA DIFICULTAD, creo que es el mejor titulo para esta 3ra parte de muchas de este juego

Importante:

ESTA PARTE TRAE CONSEJOS Y TIPS PARA JUGAR!!!

Y un final interesante

Introduccion;

Swords and Sandals-Gladiator UN JUEGO DE 2006.....Posiblemente es un juego que mas de uno habra jugado y recuerda, un juego atractivo de chico y de grande lo sigue siendo... Te acordas de el?

Empecemos:

Y hasta aquí la 3ra parte derrotando a los dos primeros jefe +tips + consejos , si te gustaría una cuarta siguiendo hasta el próximo jefe con mas tips y consejos , hacérmelo saber y la tendrán en algunos días

Si me apoyan seria lo mas, ya que me tardo muchísimo haciendo estos y sacando las capturas

Y vos jugaste este juego? Y si no , que esperas? Mira que no es para nada fácil

Muchas gracias a los que si leyeron!!!! Att: tomytomate

Recalco, si no leyeron la primera parte y segunda parte, no van a entender esta, Así que vayan a leerlaESTA PARTE TRAERA ADEMAS DE LAS PELEAS Y JEFES TIPS Y CONSEJOS!!!!!(quiero aclarar que cada vez que escribo el articulo tengo que empezar todo nuevamente en el juego así que agradezco que lo lean y lo disfruten)Si vienen siguiendo los capítulos saben que lo dejamos en la victoria ante el primer jefe(de 7) si juegas el juego creeras que es facil pero no, te lo dijo por experiencia, ya que cada vez que vuelvo a escribir debo volver a jugar y no te miento si te digo que puedo estar mil intentos para poder lograr a donde tengo que llegar para escribir!!!! Imagínate la dificultad e empezar de cero, frustrante!!!!!!Primer jefe:Al ganarle obtendrás su arma, que la verdad esta bastante buenasi aprietas el tik verde la tendrás y si aprietas la x no la tendrás y seguirás con la tuya, yo claramente recomiendo aceptarla)Con el dinero que tengas y ganes recomiendo ampliamente mejorar tu armadura ya que es muy importante tanto ahora como durante todo el juego(mientras mas niveles desbloquees mas armaduras con mejor resistencia tendrás)Lugo de algunas peleas(2 exactamente) llegaras posiblemente al nivel 4 y te dará los puntos de skillsrecomiendo firmemente mejorar la vida(vitality) y energía aunque tampoco le des todos los puntos a ella, ya que perderás en otras cosas, tu tienes que ir viendo en cual meterle)AVISO NO DICHO ANTES: AL RECUPERAR ENERGÍA(DENTRO DE UNA BATALLA(APARECERÁ EL SÍMBOLO DE DORMIR) TAMBIÉN RECUPERARAS UN POCO DE VIDA)Quiero decir que no dije antes, que con los "gritos" puedes sacarle vida a tu rival, es difícil, pero lo puedes hacer aunque saques muy poca.En si hay tres cosas que puede suceder cuando gritas, que te lo bloquee, esto del daño y que se "enoje" lo que hara que se adelante y vaya a buscarte.En este punto voy a saltar dirctamente a la tercera batalla(luego del primer jefe), se vuelve cada ves mas difícil, pero no imposible.(cada vez cuentan con mas armadura, armas, vida y energía) acuerdate siempre de tomar tu tiempo para batallar, no te apures.En este punto quiero agregas cosas que no he dichoAl gritar y moverte pierdes energía(Lo recomiendo mas que nada al principio)Hay 3 tipos de ataques: quick , normal y power depende de cual uses sacara mas daño pero ojo, la posibilidad de que el golpe se efectue es menorSi no se entiende: Quick saca poco pero hay mas posibilidad de sacarle dañoNormal: saca mas pero un poquito menos de probabilidadespower: el que mas saca(podiendo hacer un critical) pero muchas menos probabilidades de golpear y mas que te bloqueenDejando esto de lado y con respecto a la 3er batalla, ganaras xp y subirás de nivel(+3 puntos de skills) y yo las aplique, acá les dejo como va mi personaje hasta ahora, asi lo toman como ejemplo de como puede ir el suyo, es importante elegir bien.Como había dicho anteriormente voy a cerrar este capitulo con la lucha ante el 2do jefe(De 7) es una pelea muy difícil y es uno de los puntos que mas he perdido tanto las veces que he jugado y las veces que lo jugue para escribir este articulo.Y así vencerás el 2do de 7(recomiendo no confiarme si parece facil, por lo que investigue, muy pocas personas pudieron pasarse el juego completo)