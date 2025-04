Swat 4 una joya olvidada

Hoy vengo a traer a los jugadores un poco mas viejos unos de los videojuegos que para su tiempo a mi parecer resaltaba en muchas cosas, muchos extrañan juegos con esta temática y otros simplemente lo odian, Swat 4 a diferencia de los videojuegos de hoy día era un shooter en el que no podías ir por el mapa disparando a todo lo que se movia , tenias que confiar en tu equipo y usar tus herramientas si querías salir victorioso en tu misión, para los que nunca jugaron este fantástico juego hoy les traigo una pequeña reseña y para los que lo jugaron quizás les cause ganas de jugarlo otra vez . Swat 4 para la época en que fue lanzado (2005) pòseia una temática muy llamativa , lograron enganchar a los jugadores con un titulo de acción y estrategia donde tenias que jugar en conjunto con tus compañeros si querías salir victorioso , La jugabilidad, gráficos , Música entre otras cosas lograron colocar este titulo en el corazón de muchos.(Capturas propias )Poseía no solo un modo campaña que nos colocaba en el papel de líder del grupo Swat donde teníamos que comandar a 4 compañeros ,campaña la cual nos colocaba diferentes situaciones, desde sospechosos atrincherados hasta toma de rehenes, también tenia un modo multijugador que para su época era bastante aceptable y aun hoy 2018 posee jugadores , si nos cansamos de ir en cautela por el mapa añadía ademas un modo para crear nuestras propias misiones donde si queríamos hacer un exterminio total de todo enemigo esta era nuestra mejor opciónA diferencia de muchos videojuegos actuales no podíamos simplemente entrar disparar y matar ya que eso no funcionaba siempre, los enemigos poseían un sistema de cobertura ademas de que caminaban por toda la zona , se atrincheraban y tomaban rehenes , lo cual nos obligaba a valernos de nuestras herramientas para así no salir heridos y evitar lo mismo para nuestros compañeros.En esta foto el equipo esta utilizando el "Optiwand" un cable con un pequeña cámara en la punta y una pantalla que nos permite mirar bajo de puestas y en esquinas , muy necesario para saber que poder hacer ya que las diferentes armas tácticas que tenemos no funcionan en todo tipo de situación.Por ejemplo : si la habitación es muy grande o si hay enemigos ocultos detrás de cajas no podemos lanzar la granada cegadora solamente he ir a controlar la situación porque simplemente no ara su función , esto que acabo de explicar era el dolor de cabeza de muchos jugadores nuevos quizá.Debíamos usar sabiamente nuestras ordenes que entre ellas estaban:-Abrir , deslumbrar y despejar (Donde nuestro equipo lanzaba una granada cegadora y entraba)-Abrir ,lanzar gas y despejar (Se usaba una granada lacrimogena)-Abrir ,urticante y despejar ( Era una granada que lanzaba unas balas de goma)Entre otras opciones , mas abajo mostrare un poco mas(Por alguna razon en esta foto el suelo salio mal, la tome varias veces y no lo pude corregir)El juego en su realismo no nos colocaba todas las puertas abiertas, es mas era muy común encontrarse puestas cerradas adrede por nuestros enemigos , para estos casos disponíamos de :-Cargas de C4 controladas (En la imagen podemos ver a el equipo procediendo a derribar una puerta)-Una escopeta con la que podíamos simplemente romper la cerraduraEn esta foto podemos ver como se forma un tiroteo en el cual uno de los sospechosos cae abatido luego de que el equipo entrara lanzando una granada cegadora, siempre hay que estar atentos, uno de los enemigos quedo cegado para el otro que logra darme en el chaleco estaba escondido en el baño por lo cual no se vio afectado y me sorprendió(NOTA: Pido disculpas por esta imagen de mala calidad, la que tome por mi cuenta por alguna razón dice que tiene un error y ya que en mi equipo mientras escribía este articulo metí un pendrive y extrañamente se empezó a colgar no pude volver a iniciar el juego para tomar un capture por miedo a que se me cerrara google y perdiera lo ya echo)Una ves que nuestros enemigos se rinden (Algunos) debemos proceder arrestarlos y recoger el arma , posee unas animaciones que ciertamente no sera lo mejor de lo mejor pero para el 2005 eran bastante buenas, aveces mienten y nos hacen creer que se rendirán agachándose para colocar el arma en el suelo y de un momento a otro rápidamente nos disparan.Lastimosamente en la actualidad son poco los videojuegos que tienen esta temática, ciertamente son títulos que no atraen a todo tipo de jugador y como las compañías buscan es $$$ dinero tampoco les conviene arriesgarse en un mercado donde lo que esta de moda mas que todo es la acción frenética , ciertamente Swat 4 tiene un encanto propio , la manera de combinar acción con estrategia , el echo de que mueres con 2 disparos entre muchas otras cosas mas hacen este juego una joya que no debería ser olvidada.Chao, chao