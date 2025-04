Survive and Kill the Killers in Area 51 es un minijuego de roblox, en este minijuego nosotros entramos al area 51, encontramos enemigos como: Slenderman, Jeff The Killer, Chucky, Jason, etc. En este artículo te mostrare los diferentes modos de juego y que contienen.

Classic Mode Normal:En este modo debemos cumplir varios objetivos como recolectar armas, papeles, etc. Mientras nos cuidamos de Slenderman, Sonic.exe, Jason, Granny, Jeff The Killer, etc. Mientras matamos monstruos, descubrimos secretos con otros jugadores entre otras cosas, también al igual que en casi todos los minijuegos de Roblox podemos obtener ventajas comprando cosas con robux, luego de que practique un poco ya sabrás donde se encuentran las armas y los otros objetos que necesitas para completar los objetivos. La linterna que ya tenemos en nuestro inventario no nos sirve en este modo ya que en este modo hay luz. Los asesinos estarán encerrados al comienzo de la partida pero los jugadores los pueden liberar ya que de lo contrario este modo seria muy aburrido.



Classic Mode Extreme:



El modo extremo tiene todas las características del modo normal a excepción de que en este modo todo estará oscuro, y tendremos que ir obligatoria mente con la linterna, lo que nos dificultara asesinar a los asesinos. Lo recomendable es que usemos la skin verde que se encuentra en el minijuego que podemos usar gratuitamente, con esta skin podremos iluminar aunque sea un poco a nuestro alrededor y no nos sera tan difícil matar a los asesinos. A este modo lo veo un poco innecesario debido a que la única diferencia con el modo normal es que en este todo sera completa oscuridad y en el normal estará todo iluminado, creo que este modo seria mejor si hicieran que los asesinos te puedan matar fácilmente y que los asesinos sean más difíciles de matar ya que eso si seria extremo.



Killer Mode:



En este modo los jugadores pueden controlar tanto a los humanos como a los asesinos por 10:00 minutos, luego de los 10:00 minutos los asesinos se convertirán en humanos y los humanos se convertirán en los asesinos, la desventaja de los asesinos es que ellos no pueden recoger las armas o los objetos, aunque eso no les evita completar los objetivos. La ventaja de los humanos es que ellos pueden matar a los asesinos a distancia y la desventaja de estos es que si no obtienen una arma los asesinos los mataran fácilmente, ya que ellos aparecen con sus armas o los pueden matar simplemente tocándolos. Completar los objetivos en este modo sera más difícil debido al limite de tiempo.



Endless survival:



En este modo debemos sobrevivir a los asesinos mientras estamos encerrados en una habitación de la cual podremos salir luego de conseguir cierta cantidad de puntos, podemos ir de habitación en habitación pero esto dificultara las cosas ya que los asesinos que aparezcan en las habitaciones que no estamos podrán romper las maderas que les impiden acercarse a nosotros, es importante que esto no pase, ya que si esto pasa luego de un tiempo tendrás a un grupo de asesinos detrás de ti que te mataran en menos de 3 segundos. Al matar a los asesinos obtendrás puntos que te servirán para desbloquear habitaciones (como ya mencione antes) y obtener armas. Otra de las cosas de este modo es que puedes jugar solo, en dúo, en equipo de tres, o en equipo de cuatro jugadores.



Area 51 storming:



Este modo se podría considerar como un modo historia, en el que junto a otros jugadores invadimos el Área 51 a diferencia de los otros modos de juego en los que entramos al Área 51 fácilmente. En este modo debemos cuidarnos de los guardias que intentara asesinarnos sin dudar. En este modo las cosas son completamente diferente a los otros modos ya que habrá cosas que no se pueden encontrar en los otros modos y cosas de los otros modos que se pueden encontrar pero en lugares distintos. En este modo no tendremos tanta libertad como en los otros modos ya que para hacer cosas tendremos que esperar a que el líder acabe de hablar, además si morimos en este modo no podremos revivir.



Los creadores de este minijuego fueron:



Creador del juego:

homermafia1



Diseñador de mapa:

IcyFresh

homermafia1



Icono del juego:

Zarfa



Miniaturas:

Zarfa

homermafia1

Jadon_Ellos

Daniel2K4

GamerBoi9873ROBLOX



Iconos de insignia:

homermafia1

SbPortela



Animaciones:

ROBLOX

homermafia1

GamerBoi9873ROBLOX

SbPortela





Recomiendo este minijuego, ya que en mi opinión es muy entretenido, y mucho mas si juegas con amigos.

Perdón si algunas imágenes no son muy buenas, pero no pude conseguir mejores imágenes.

Muchas gracias por leer mi artículo.

(Resubido por 2da vez, cuando lo resubi por primera vez coloqué las letras en grande sin querer)