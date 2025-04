Hola amigo de GameHag hoy les traigo el mejor videojuego que te puedes encontrar en una pagina web. es gratuito y no se tienes que descargar nada. Super Smash Flash 2 desarrollado por Cleod9 Productions, y publicado por McLeodGaming. Es la secuela de Super Smash Flash 1 basado libremente al juego Super Smash Bros. Incluyendo a varios personajes iconicos de los videojuegos, como Mario,Link y Kirby.etc. Pero Sin embargo no es una copia total. Ya que los personajes no solo son de nintendo, tambien cuenta con personajes sacados de anime y/o otros juegos que no sean de nintendo como por EJM: tenemos a Son Goku y ichigo.



Para los que no jugaron Super Smash Bros pues se trata de un Juego(3D) Multijugador, en la que puedes jugar como un iconico personaje de los videojuegos para vencer a tus contrincantes en una arena. Con el único objetivo de darse unas buenas peleas .Y dirás Porque nos explicas que es Super Smash Bros, si el articulo se trata de Super Smash Flash 2. Pues fácil mi amigo porque tienen la misma dinámica y sistema a excepción de que este cuenta con personajes de animes y el formato del juego es 2D. En otras palabras podemos decir que el creador le dio mucho cariño al juego. Ya que se ve épico



¡Se lanza a un oponente y causa un daño tremendo! Si se lanza al aire, caerá y golpeará a un oponente al azar.





Entre los personajes ,"existen varios a las cuales puedes escoger".no pondré sus nombres pero ahí tienen una imagen para que visualizasen(perdón por la mala calidad).Super Smash Flash 2 . A diferencia de algunos juegos de lucha que cada personaje tiene una barra de salud.En Smash flash 2 cuenta con un recuadro en la que se muestra el porcentaje de cada personaje y a medida que suba el porcentaje hay mas probabilidades de que el siguiente golpe que te den te saquen volando de la plataforma como en el Smash Bros.Si creaste la pártida con tiempo el jugador con mas kills y menos muertes es el ganador y te preguntaras que pasa si desactivo el tiempo, pues el juego cambia. de que manera pues ahora ya no eres inmortal ahora cuentas con vidas y si esas vidas llegan a cero pierdes y los Bots seguiran jugando hasta quede solo 1 quede en la arena.Los controles se activan de forma predeterminada. Las teclas A, S, D, W se pusieron a los movimientos del jugador 1, mientras las teclas de flechas serán los del jugador 2. Las teclas O y P pertenecen al jugador 1, la tecla O se utiliza para los movimientos especiales (o para activar un Smash Final), la tecla P para los ataques normales, la tecla I para su escudo, y la tecla 1 para burlas . Mientras tanto, el jugador 2 utiliza la tecla Nm1 para los movimientos especiales (o para activar un Smash Final), Nm2 para los ataques normales, Nm3 para su escudo y Nm4 para burlas. Los jugadores pueden personalizar sus controles en el menú para que se les sea mas cómodo y practico.Ademas el juego esta capacitado para poder configurar los controles de 4 jugadores.Los controles también pueden configurar en mandos de ps2, miren tutoriales en YouTube.entre los escenarios tenemos algunos iguales al juego Smash bros a excepción de algunos que son nuevos.imagen de de los escenariosBattlefield/Super Smash BrosFinal Destination/Super Smash BrosNintendo 3DS/Super Smash BrosGalaxy Tours/Super Mario GalaxyMushroom Kingdom III/Super Smash BrosPeach's Castle/Super Smash BrosJungle Hijinx/Donkey KongGangplank Galleon/Donkey KongYoshi's Island/Yoshi's IslandYoshi's Story/Yoshi's Island-WarioWare, Inc./Wario Ware-Hylian Skies/The legend of Zelda-Clock Town/The legend of Zelda-Hyrule Temple/The legend of Zelda-Mirror Chamber/Kirby-Dream Land/Kirby-Pokémon Stadium 3/Pokemon-Crateria/Metroid-Saturn Valley/EarthBound-Fourside/EarthBound-Sand Ocean/F-Zero-Sector Z/Star fox-Green Hill Zone/Sonic the hedgehog-Casino Night Zone/Sonic the hedgehog-Silph Co./Pokemon-Sky Sanctuary Zone/Sonic the hedgehog-Skyward Voyage/The legend of Zelda-Tower of Salvation/Tales of Symphonia-Skull Fortress/Mega man-Central Highway/Mega man x-Twilight Town/Kingdom Hearts-Chaos Shrine/Final Fantasy-Shadow Moses Island/Metal gear solid S-mashville/Animal Crossing-Hueco Mundo/Bleach-Hidden Leaf Village/Naruto-Planet Namek/Dragon Ball ZCapsulePokeballassistTrophyBeam SwordGolpea duro FanHome Run BatFoodMaximun TomatoHeart ContainerEnergy TankKoopa ShellsRay GunBob-ombCuccoMr. SaturnExploding TagSuper MushroomPoison MushroomFreezieStar RodBumperPitfallRed ShellGreen ShellWinged Shell, Spiked Shell o Blue ShellCharizard-Chatot-Chikorita-Delibird-Electrode-Gligar-Victini-Hitmonlee-Koffing-Magikarp-MissingNo-Shroomish-Snorlax-Meowth-Mew-Metagross-TogepiPara jugar en el modo online es necesario tener una cuenta, para ello necesitas registrarte en el menú del juego. Te saldrá el botón online le das click y te pedirá una cuenta, para ello le das click en la letra que esta debajo de el Username y te llevara a una pagina de registro, ingresas tus datos y listo después tendrás que verificar tu correo. Espera que todavía no podrás entrar con tu cuenta, al ingresar con tu cuenta te dirá que esperes 15 minutos. Después que halla pasado el tiempo podrás ingresar al modo online y jugar con jugadores de otros países, bueno eso es todo amigos.