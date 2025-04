Super Punchman/Un juego sin sentido (TheLeguend1001)

Esta vez les hablaré un poco sobre Super Punchman, un juego que podemos obtener tanto en Gamehag como en Steam, por tan solo 27 pesos mexicanos (no daría más por él, es más, no daría ni si quiera ese dinero por él), si lo convertimos a dolar sería poco más de un dolar.(Primero me gustaría disculparme por la calidad de las imagenes, ya que salieron borrosas, lo que pasa es que al correr todo se ve borrose y no podía dejar de correr porque si lo hacía moria al toque y no podía capturar lo que quería capturar, así que lo siento, intente muchas veces pero me fue imposible una buena captura)Este juego casi completamente sin sentido, es decir, su argumento es tan resistente como un palillo cargando 5 toneladas, carecer del más completo sentido, de hecho antes de jugarlo no esperaba nada del juego, sin embargo, aunque carece del más remoto sentido, es entretenido, ni yo me lo creí cuando comence a jugar, bueno, sin más espera comienzo. ¿Recuerdan que les dije que la historia de este juego pende de un hilo? Pues bueno, su argumento va de que un viajero intergalactico es atacado por un drágon (No me pregunten que hace un drágon en el espacio) y entonces cae a un planeta terriblemente similar a nuestro planeta, solo que este, en vez de estar, o como esta actualmente, o en un progreso en tecnologia magnifico (como supondríamos al ver que hay viajeros espaciales), esta lleno de dinosaurios y otros mounstruos cambiados de alguna manera para parecer más "aterradores", en fin, el juego prácticamente se basa en disparar contra dinosaurios que nos persiguen, si, quién diría que los animales más peligrosos de hace miles de años atrás (dinosaurios) se enfrentarían con el animal más peligroso de la era moderna (hombre).Como ya dije, pelearemos contra dinosaurios, pero no solo pelear y ya, sino que habrá cierto número de dinosaurios, como una oleada, la cual al superarla nos dará un aviso de que la zona esta limpia y nos dejará ir a una nueva área, para de esta forma, supongo, eliminar a todo ser viviente sobre la faz de este planeta, porque claro, ¿cómo podría un ser humano dejar a los animales vivir tranquilamente en su hábitad?, en fin, al acabar con cada oleada iremos a una nueva área, y esta es la forma en la que iremos avanzando por este sin sentido juego.Nuestra arma principal es una especie de pistola que tira rayitos como los que tiraban las armas de Star Wars, ¿recuerdan? en fin, además de esta arma en cierto momento del juego nos sale un anuncio donde nos dicen que tenemos otra manera de acabar con los dinosaurios, una manera más sencilla, rápida y explosiva, nos muestran que con la tecla "F" podemos lanzar granadas, un sin fin de granadas, ¿de donde saca tantas granadas nuestro personaje? bueno, es una pregunta que prefiero no buscarle respuesta.Uh, casi se me pasaba, en la pantalla contamos con un minimapa muy poco preciso, en el cual podemos ver cuando se acercan nuestros amigos los dinosaurios, sin embargo, como ya dije, el mapa no es muy precisa y solo te sirve para ver que vienen a por ti, no para mucho más, además en la parte superior izquierda contamos con nuestra barra de vida, la cual sera amarilla cuando tengamos mucho y se pondrá más y más roja mientras menos vida nos quede, en la parte superior derecha nos marcara cuando nos llegue un mensaje (como el que les dije sobre las granadas), el cual me parece abriremos con "Tab" o "Shift", la verdad no recuerdo cual de esos dos, pero bueno, uno de esos dos es, si aprietas uno que no es no pasa nada.Un objetivo que note, además de matar dinosaurios sin mucho sentido, fue que debemos mandar una señal de rescate a nuestro compañeros intergalacticos, claro, después de que un drágon espacial causará nuestra caida en un planeta tan similar a la tierra pero con dinosaurios con un par de mutaciones, lo que nos queda por hacer es intentar contactar por ayuda, así que es lo que hacemos, fue lo único a lo que le haye sentido, lo cual pronto fue sustituido por más cosas sin sentido que seguro les contaré más adelante.El juego cuenta con algo así como "Sub-jefes", los cuales sin prácticamente mounstruos más grandes que los que habían salido, estos, claro, serán más dificiles de derrotar, sin embargo, no hay nada que muchos disparos laser y una docena de granadas no resuelvo, ¿cierto? Esto fue algo que me gusto del juego, que nos pusieran estos mini-jefes por ahí, me parecen que son 2 tipos de mini-jefes, y al último salen tres dragones que quise ver como jefes, estos tres dragones no salen al mismo tiempo, sale primero uno, al derrotarlo sale el segundo y ya cuando piensas que has acabado sale un tercero, los tres tiran fuego cuando van saliendo, sin embargo, después de eso no vuelven a escupir más fuego, y no entiendo porque, se limitan solo a seguirte caminando, ni si quiera volando, caminando, ósea, tiraste una nave que seguro pesa miles de kilos pero ¿no puedes solo aplastar a un humano de no más de 100 kg? en fin, sea como sea me gusto el detalle de los "mini-jefes" y los tres "jefes" finales.Bueno, ya les he hecho demasiado spoiler así que de una vez les contaré el final, al fin y al cabo la historia es lo de menos en este juego, lo divertido fue ir corriendo por ahí con 100 dinosaurios detrás, bueno, terminan viniendo por nosotros para rescatarnos !Que sorpresa¡ pero esto solo me causo más dudas, explico, durante el juego hay 3 lugares distinto, el primer es el bosque, el segundo el desierto y el tercero este lugar que parece ser un lugar con población volcanica (de los tres hay imagenes arriba), la cosa es que la primera señal que enviamos la enviamos desde el lugar con bosque, luego vamos hacia la zona desertica y por último llegamos al lugar volcanico donde nos enfrentamos contra los tres drágones, es ahí donde recibimos un mensaje de que van por nosotros, pero, adivinen a donde van a aterrizar, si, el bosque del principio, ósea, ¿fuimos por ahí buscando peligros cada vez más grandes para al último tener que regresar al lugar del comienzo? le sdije que lo poco que tendría sentido esto se lo quita tan rápido.En fin, mi opinión general de este juego es, que si lo piensas comprar, no lo hagas, si lo consigues gratis, genial, ya que siento que no vale la pena comprarlo, pero conseguirlo gratis y pasar el rato con él sería estupendo, además de que no tardas en terminarlo más de unos 40 minutos, incluso menos, así que si te interesa intenta conseguirlo gratis o lo más barato posible, o ayuda a los desarrolladores economicamente y comprales el juego, también puede ser una buena idea.Aunque el juego no tiene sentido en su historia, tengo que reconocerle dos cosas, el fondo músical que pusieron me encanto, me agrado mucho, me hacia sentir esa sensación de persecución, lo otro es, la animación, por alguna razón me gusto mucho la animación que tiene, el contenido gráfico, cuando matas a un dinosauro o tú mueres, sale sangre y algo que parecen pedazos de carne por los aires, eso me gusto.Creo que si al juego le hubieran puesto una historia decente, con sentido, y lo hubieran alargado lo doble, quedaría bien, digo, no para un GOTY, pero si para pasar un buen rato con un buen juego indie.