Super MeatBoy (TheLeguend1001)

Super Meat Boy es un juego como aquellos juegos que solíamos encontrar en internet, aquellos donde saltabamos sobre plataformas moviles o que se desmoronaban al pisarlas, donde teníamos que evitar ese tipo de motosierras redondas que estaban en pisos o paredes y su único objetivo era destruirnos, de alguna manera podría decir que Super Meat Boy es una mirada al pasado, a nuestra infancia (para aquellos que tengan más de 15 y menos de 20, más o menos).Podemos encontrar este juego a un precio de $150 pesos mexicanos (al rededor de 7 dolares estadounidenses) en la tienda de Steam, sin embargo, para quien estuvo atento pudo conseguirlo gratis desde la tienda de Epic Games, la cuál lleva tan solo un par de meses funcionando.En primer lugar tenemos la Interfaz, no suelo hablar de esto, ya que suelen traer siempre lo mismo, pero esta vez hubo dos cosas que la mayoría de los juegos no suelen traer, "Estadísticas" y "repeticiones".Entonces, hablaré solo de estas dos cosas que no siempre traen los juegos, en las estadísticas podremos ver cuantas veces hemos muerto (realmente no es algo que a mi me agrade mucho ver, solo me pone en claro lo malo que soy en estos juegos) y el avance que tenemos en los mundos, en los dos mundos que este juego trae, algo de lo que hablaré un poco desués.Lo segundo son las repeticiones, aquí, vaya la redundancia, podremos ver las repeticiones de partidas que hayamos guardado, cada vez que pasemos un nivel, nos mostrará una repetición de lo que hemos hecho para pasarlo, incluso las veces que hemos muerto, cuando esa repetición este pasando podremos saltarla o podremos guardarla y atesorarla para los años venideros.En los controles tenemos algo realmente sencillo y fácil de aprender, ya que contamos con los comunes controles, las flechas izquierda y derecha para movernos, el "espacio" para saltar y el "shift" para correr más rápido, con estos simples controles podremos, además, hacer un par de "combos", saltos a larga distancia, colgarnos de paredes o saltar entre ellas, etc.Como dije, los controles son muy básicos, no hay nada para quebrarse la cabeza, al menos no en la teoría, esperen a llegar a la práctica.Como dije hace rato, contamos con dos mundos el "mundo de luz" y el "mundo oscuro", la verdad es que solo entendí de que iba uno de ellos, el de luz.Mundo de luzen este mundo nos centraremos en algo así como el "modo historia" o el principal, este mundo trata sobre nosotros queriendo rescatar a nuestra novia de las manos de un Doctor malefico (tan tipico), pasando dificiles retos, que progresivamente irán aumentando en dificultad hasta lograr nuestro cometido.Mundo oscuro: en este mundo, de acuerdo a lo poco que entendí, estan las cosas más dificiles, para mí es un modo hardcore y ya, la verdad no les diré mucho más que el hecho de que no pude pasarme ni un nivel, así que lo siento, tendrán que intentarlo ustedes porque no les puedo hablar mucho de este, sorry.En cada mundo iremos avanzando por una serie de niveles, me parece que las primeras partes tienen 19 o 20 niveles más algo extra (que hablaré después), al completar todos los niveles de una zona, nos llevará a otra, empezamos en el bosque, creo después nos lleva a un hospital y así constantemente, moviendonos de un lugar a otro conforme avanzamos, así que la diversión no acaba pronto, ni se vuelve monotomo al ver el mismo contexto.Al entrar en un nivel podremos seleccionar de entre varios personajes, sin embargo, el juego empieza solo con un personaje, los demás deberemos ir desbloqueandolos en el camino.Cada personaje cuenta con caracteristicas distintas, algunos corren más rápido pero son pesados, otros son más ligeros pero son lentos y así irán variando unos de otros, esto nos ayudará a pasar distintos niveles, dependiendo que se ocupe en el momento.A esto no se como llamarle, primero se me ocurrio algo como "huevo de pascua", pero después no supe si era correcta, en fin, en algunos niveles hay especies de agujeros negros, los cuales nos llevan a otros niveles, los cuales siento que son guiños a juegos clásicos de varios años atrás, además de que me parece que al completarlos es como logramos desbloquear nuevos personajes.Así que atentos a buscar "agüjeros negros" y esten listos para lo que puedan encontrar.Por último, los tan inolvidables jefes finales, ya lo había dicho antes, los jefes finales siempre me son muy gratos, me gusta que no se pierda esa "tradición" de los jefes finales en los juegos, en esta ocasión al llegar al último nivel de cada "sección" nos enfrentamos con un jefe (o "sub-jefe"), haciendo más emocionante las cosas, poniendo un reto más grande al final de cada cosas.En mi opinión personal, tengo que decir que este tipo de juegos no me agradan mucho, ya que soy muy, pero muy malo en ellos y suelen desesperarme, sin embargo, este juego si que tuvo ciertas cosas que me llamaron mucho la atención, así que si tú eres un amante de este tipo de juegos, te recomiendo al 100% que busques la manera de jugar este titulo, tengo el presentimiento de que no te arrepentirar.Bien, esto es todo de mi parte por esta vez, espero les haya agradado y como siempre les agradezco cualquier critica constructiva.