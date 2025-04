SUPER MARIO BROS (MI PRIMER JUEGO DE PLATAFORMAS)

_Hola comunidad de Gamehag hoy les contare sobre el juego que me adentro en el mundo de las consolas y videojuegos , se podría decir que el que no lo jugo no tubo infancia. Yo cada vez que llegaba de la escuela, lo único que pensaba era encender la TV y conectar la consola para jugar Super Mario Bros. Era tanto el vicio que me la pasaba más de 3 horas en ese mismo juego la verdad me encanto mucho y fue mi juego favorito en esa época.

_Este es un videojuego de plataformas que sin duda alguna revoluciono la industria de los videojuegos y es el juego estrella de Nintendo en aquella época. El juego fue lanzado en 1985, diseñado por Shigeru Miyamoto y distribuido por Nintendo para la consola estrella de su época la NES. Posteriormente el juego tubo adaptaciones a otras plataformas y a pesar de ser un juego muy viejito a día de hoy todavía se juega, ya sea por nostalgia o por divertirte un rato con su fórmula muy divertida y jugabilidad sencilla pero brillante.











_La premisa de este juego es muy sencilla, debemos salvar a la princesa que se encuentra secuestrada en un castillo, bajo la vigilancia de Bowser. Para poder rescatarla debemos emprender un camino enfrentando a multiples enemigos, los cuales podremos matar dependiendo del tipo de enemigo y características que tengamos ya que comenzando solo podremos matarlos pisándolos, la fase adulto después de consumir un honguito solo nos permitirá romper estructuras, y la última que es cuando consumimos una flor podremos lanzar bolas de fuego, para matar a nuestros enemigos de forma más segura. Los controles son muy sencillos tenemos la cruceta direccional para movernos y los botones A B C D para saltar, disparar, correr y salto corto. Los mundos son muchos y tendremos atajos o túneles para llegar mas rápido al final del juego , pero para los que se lo quieran pasar legal , no opten por esos túneles. en cada nivel la dificultad aumente , aunque en algunos casos no , y en cada castillo de bowser sera mas difícil encontrar la entrada correcta para vencerlo , ya que en los últimos castillos todo se vuelve como un laberinto pero en 2D.

_Ciertamente el juego no es de lo genial en gráficos hoy en día, pero para la época esto era un gran avance, dándonos animaciones, diseños de enemigos y una paleta de colores muy llamativa que me hacían cuestionar el poder del Nintendo ya que la mayoría de juegos que te trae uno por defecto no son nada vistosos a excepción de este súper Mario Bross. En fin todo un portento técnico el día de su lanzamiento y mostrando novedades muy innovadoras que dieron el éxito a esta franquicia y a Nintendo.











_Cuando era niño este era mi juego favorito, aunque para aquel entonces mi mama me chantajeaba, que si no le hacía caso en todo lo que ella me dijera no me dejaría jugar, pero todo se terminó cuando mi NES (chino) ya que no tenía el original se dañó al caer muy fuerte de la mesa, me sentí muy triste ya que la probabilidad que me compraran otra era muy baja, pero algo si se y es que este juego nunca lo olvidare.