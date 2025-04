Stickman Legends : Vs Zombies Mini-Reseña

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag he estado un poco ausente por algunos motivos personales pero para mí es un honor volver con muchos más nuevos artículos para ustedes, para esta ocasión les traigo un juego que me llamó algo la atención llamado Stickman Legends : Vs Zombies . Este podrán encontrarlo de forma totalmente gratuita desde la tienda de la Play Store para la plataforma de Android el cual consiste en derribar la mayor cantidad de enemigos que intentan destruir tu mazmorra ó castillo y tu deber será impedirlo a toda costa, su mecánica tiene un parecido al famoso juego llamado plantas vs zombies sólo que con esta temática el cual han explotado muchos desarrolladores de Stickman y bueno sin más nada que agregar a la introducción ¡empecemos con el artículo!



PD : Las imágenes ó capturas que verán a continueación fueron tomadas por mí persona para brindarle a ustédes la mejor resolución posible, espero disfruten de esta pequeña reseña tanto como yo :)

Seguramente algunos de ustédes habrá probado una de las sagas de stickman que en su traducción original significa (Hombre Palo), este juego fué desarrollado por una empresa Tower Defense Labs el cual ofrece unos gráficos en 3D aceptables con un procesador de gráficos Unity para darle un poco de vida a este juego calificado para el género de "Plataformas" se puede decir que sus mecánicas son casi iguales que al reconocido juego planta vs zombies pero con la tan reconocida saga de los stickman, este juego fué publicado el año pasado 13 de junio del 2018 para ser exacto el cual todavía hasta la fecha sigue recibiendo actualizaciones tanto de mantenimiento como de mejora para atraer a más jugadores y puedan disfrutar de este grandioso juego. Entrando un poco en el texto para jugar sólo necesitas hacer mucho uso de tu astucia y mente para colocar tropas en los recuadros que te aparecerán una vez hayas empezado la partida, seguido de eso aparecerán nuevas criaturas en tu campo he intentarán llegar a tu mazmorra ó castillo y tu deber será colocar soldados en una posición estratégica paraque ellos se encarguen de eliminarlos antes de que se desate el caos.A medida que vas subiendo por cada uno de los niveles podrás desbloquear una gran variedad de guerreros ó skills (Habilidades) para hacerle frente a cada una de estas criaturas llamadas (Zombies), se dice que estas tropas tienen un poco más de daño que las normales con las que comienzas desde el principio por lo tanto lo único que le pone un poco de dificultad al juego es cuando aparecen criaturas con más vidas y más agresivas que las anteriores. Elije bien a tus tropas porque no todo en este juego es gratis , tendrémos arriba un contador de oro que va aumentando de forma totalmente pasiva y es adaptada para cada nivel al que vayas superando en pocas palabras colocar cada soldado de calidad especial tiene un costo que te irán descontando cada vez que invoques a uno, puede que en los niveles más altos se torne un poco más difícil la situación pero mi mejor consejo es que eligas bien tu mazo ya que podrás llevar hasta un máximo de 6 tropas por cada arena ¿interesante verdad?.Como había comentado antes existe un oro que va aumentado de forma pasiva en la parte superior izquierda donde podrás darle un debido uso para obtener tus victorias en batalla y justo a su otro lado un arma parecida a una OZ ó hacha , funciona para eliminar las tropas que no desees en algún recuadro donde lo hayas colocado con anterioridad pero a cambio de eso sólo te devolverán la mitad de lo que costó poner la tropa en el campo de batalla , como por ejemplo si una de tus tropas que desplegaste cuesta 10 de oro y la eliminas del campo de batalla te remunerarán sólo 5 de oro osea la mitad. Uno de mis consejos como jugador es que guardes lo mejor para lo peor y con esto quiero decir para las tropas que son completamente tanques.Seguramente les surgirán muchas dúdas acerca del sistema de guardado de cuentas y temo responderle con mucho dolor que Stickman Legends Vs Zombies no cuenta con dicho sistema de guardado por lo tanto no es como otros juegos de android donde puedes guardar todo tu progreso por medio de gmail ó algunas de las redes sociales como facebook ó Vk considerando que esto puede ser una de las más bajas para la comunidad de quienes lo juegan. En cuanto a los niveles hay una gran variedad en donde si logras superar 1 nivel se podrá previsualizar con que clasifición la has pasado, esta es evaluada depende de tu destreza y eliminaciones de criaturas zombies en el menor tiempo posible. Recordémos que los niveles más difíciles serán donde implementaremos con mayor frecuencia nuestros guerreros de alto calibre.Para ser honesto los controles son lo de menos ya que sólo con desplazar tu dedo sobre el touch de tu pantalla y soltar la tropa donde desees será suficiente siempre y cuando seas un jugador totalmente astuto, para jugar a Stickman Legends deberás almenos tener un android de gama media aunque como requiere de poca memoria ram y gpu (tarjeta de video integrada) considero que hasta un gama baja lo puede correr sin mayor problema siempre y cuando tenga un procesador adecuado para su actividad y no se trabe tanto. He decido hacer un pequeño test en mi android J1-Mini y va totalmente sin lag así que no se amarguen la vida ya que los requisitos no son tan forzados como otros juegos.Me encantan muchos juegos de plataforma pero no me agrada la idea en lo personal de que no cuente con un sistema de guardado de cuentas ya que esta puede ser una de las peores bajas para la empresa, creo que si se esfuerzan más y logran tener una base de datos de cada jugador sería lo ideal , he hablado tanto que se me pasó por alto el comentar acerca del main menú que igual creo que debe ser mejorada la interfaz para que se vea más bonito para cualquier jugador y no sea algo tan simple. Para ir cerrando cuéntame ¿que te ha parecido mi artículo? si gustas hacer una crítica constructiva pueden dejamelas en la caja de comentarios todas serán aceptadas y si te gustan mis artículos puedes ver este otro anterior https://gamehag.com/es/articulos/anger-of-stick-3-mini-resea ¡saludos !