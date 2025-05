Stardew Valley: El simulador de la Granja.

Dentro de este juego estaremos involucrados en un simulador de una granja donde tendremos que poner manos a la obra y trabajar para hacer crecer nuestra granja y poco a poco ir teniendo más beneficios y más lugares donde poder cultivar, minar entre otras cosas.



El juego sería desarrollado por ConcernedApe dándole un vuelco al mundo de los juegos pixelados con este proyecto.





Nuestro personaje será uno de esos trabajadores de oficina el cual no soporta su trabajo y solo quiere abandonarlo pues en esta caso eso sucede y nuestro querido amigo se va a la granja de su abuelo que se encuentra en un estado de total ruina, donde nuestro personaje verá una gran oportunidad de trabajo propio donde empleara su físico para sacar adelante está granja y poder cultivar, minar etc para poder ganar dinero y así apuntarse en más proyectos.El nombre que lleva el juego es donde se encuentra situada dicha granjaahí se desarrollara toda la trama de el juego y obviamente podremos interactuar con los personajes de el juego, nosotros como jugador controlaremos las acciones del personaje, utilizando energía al realizar acciones como cultivar, regar los cultivos o minar, entre muchos otros así que deberemos tener un tanto de precaución para realizar acciones innecesarias ya que podemos quedarnos sin energía.Como lo dice en la presentación del juego, estaremos ante un simulador de una granja donde tendremos que ocuparnos totalmente de nuestra propia granja que sería heredada por parte de nuestro abuelo, comenzando con nuestra historia tendremos la opción de poder editar nuestro personaje a nuestro gusto, color de piel, estilo de cabello, genero del personaje etc.Nos mudamos a este nuevo lugar ya que nos aburrimos de nuestro trabajo en la oficina, decidimos manejar ahora una granja, deberemos limpiar todo el terreno ya que el lugar se encontraba en un estado de ruina, deberemos limpiar todo y dejar limpio para poder cultivar dentro de el y conseguir dinero para expandirnos y comprar más lugares donde podremos hasta criar animales.El juego es tan complejo que no solo eso será nuestro objetivo dentro del juego.. Nuestro personaje también podrá cocinar, pescar, puede visitar cuevas y explorarlas, incluso hasta puede luchar con monstruos que intentan dañar la granja, todo con el fin de cuidar tu granja y conseguir objetos útiles.Dentro de la historia también puedes conseguir misiones que te generaran dinero y así también poder ayudarte para acercarte más a tu sueño de expandir tus horizontes dentro del juego.Algo que puede parecerte interesante también es que nuestro personaje puede interactuar con personajes que no son jugables y si están solteros puedes hasta casarte con alguno de ellos.A este juego le otorgo un 9 de 10 puntos ya que para ser un juego pixelado, nos presenta muchas acciones que podemos realizar dentro de el como mantener nuestra propia granja, cultivar, minar, pescar, explorar otros lugares, cocinar, matar monstruos, hacer misiones para ganar dinero, incluso hasta tener una pareja dentro del juego, no está nada mal para ser un juego sin mucho presupuesto, totalmente recomendado a los amantes de esos juegos para farmear, crear estructuras o criar animales, yo lo jugue unas 2 horas y me pareció bastante bueno, los invito a todos a darle una oportunidad y si es primera vez que lo ves pues felicidades, otro buen título más que puedes probar.Gracias por quedarte hasta el final compañero, nos vemos en la próxima!!