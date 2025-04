Stardew Valley - Review

Campesino y orgulloso

Bueno chicos hace no mucho salió la beta para el modo multijugador de "Stardew Valley", lo cual me inspiró para escribir esta review. Espero les guste, comenten y puntuen n.n.Erase una vez un hombre llamado Eric Barone, graduado de la universidad en informática y al no conseguir trabajo, decidió crear un juego por su cuento inspirado en la saga de "Harvest Moon". Eric dedicó 4 años de trabajo, encargándose el solo de todo lo necesario para crear un videojuego, desde escribir el código, diseñar el apartado artístico e inclusive componer el soundtrack. Fue hasta febrero del 2016 que Eric reveló el proyecto durante el cual había trabajado todo ese tiempo: Stardew Valley .Stardew Valley nos pone en la piel de un personaje cuyo abuelo en una carta que le escribió antes de morir, le invita a retomar las actividades en la que solía ser su granja en Pueblo Pelícano. Cansado de su trabajo y de la vida en la ciudad, decide emprender un viaje hasta el pueblo y quedarse allí lo que sea necesario.Relajate, aqui no tienes que pagar facturas y darle de comer a tu personaje o se morirá, enStardew Valley eres libre y tú decides cómo será el ritmo de la partida. Un día puedes plantar semillas, al siguiente irte a pescar y luego ir a la mina dos días, no hay problema.Por obvias razones al ser un simulador de granja, nuestra principal fuente de ingresos serán los cultivos y la ganadería que pueden ser mejorados a medida que avances en el juego. Cada cultivo tiene una estación y un tiempo de crecimiento establecido para que puedas administrar mejor que día plantas cada uno; a su vez, existen diferentes tipos de semillas, algunas tardan más en crecer para dar mejores ganancias y otras son más costosas pero mantienen dando cultivos durante la temporada.Esto pasa de una manera tan tranquila y armoniosa que simplemente te relajas cultivando y recogiendo los productos que dan los animales.Además de la agricultura y la ganadería, Stardew Valley cuenta con otras dos fuentes de ingresos: la pesca y la minería, si bien estas dos no producen tantos beneficios como las demás, ayudan a dar un toque fresco al gameplay y proporcionar serenidad al jugador por no estar obligado a nada.Pueblo Pelícano tiene vida, es colorido y tiene la mejor población del planeta. Cada uno de los aldeanos tiene vida, se siente como un pueblo de verdad, todos tienen personalidad, horarios, lugares que suelen visitar, regalos que les agradan y otros que no. La capacidad de interactuar tal vez está un poco limitada, pero lo poco que se puede hacer está bastante bien.Cada semana podemos dar regalos a los aldeanos para ganar amistad y algunas recompensas extras, desde recetas hasta citas románticas. Tienes la posibilidad de tener novio(a), casarte y tener hijos en una granja, ¿qué más se puede pedir?Eric ha hecho un pixel art increíble y la paleta de colores es grandiosa. Así como en la vida real cada estación es diferente y ha sido plasmada de manera magistral en Stardew Valley . Primavera y sus colores vivos y alegres, verano y su sol permanente, otoño y sus árboles naranjas e invierno y sus nevados paisajes. Hablando del pueblo, cada uno de los personajes ha sido diseñado para que se relacionen con su personalidad y los retratos con sus diferentes expresiones son cuanto menos divertidos.La música, ¡oh! la música, cuántos bellos sentimientos nos transmite ¿cierto?. La banda sonora que ha sido compuesta encaja perfectamente con el diseño y la jugabilidad, son como la trifuerza de la vida en el campo. Por favor, si tienes la oportunidad de comprar la versión del juego que incluye la banda sonora hazlo, no te vas a arrepentir.Voy a ser sincero, había estado retrasando este análisis porque quería probar el ya anunciado modo multijugador de este título. ¿Y qué puedo decir? a pesar de ser solo la beta, es todo lo que esperábamos y más. Si quieren acceder a la beta del multijugador basta con hacer clic derecho en el juego, propiedades, betas y en la casilla introducimos el código "jumpingjunimos", listo inicia el juego y disfruta de este nuevo modo de juego. Si desean más informacion acerca de ello, les adjunto el link de la wiki acerca del tema https://es.stardewvalleywiki.com/Multijugador.Casi lo olvido , la wiki, amada y preciosa wiki, vuestra mejor amiga a la hora de jugar, guardarla en favoritos siempre será de ayuda https://es.stardewvalleywiki.com/Stardew_Valley_Wiki.Ya sé que he dejado de comentar muchas cosas, perdón, pero Stardew Valley es inmenso y no quiero arruinarles la experiencia. Comprenlo, instalenlo, disfrutenlo y descubran todos los secretos y maravillas que esconde este magnífico videojuego.Por cierto no se olviden de ir a la taberna y jugar Viaje del rey de la pradera , un excelente minijuego si disfrutan de rogue-likes al estilo de "The Binding Of Isaac".