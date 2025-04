Starcraft 1 Campaña terran

Campaña Terran(1):El grito rebelde



Me voy a dedicar a hacer artículos de este juego, me centrare en la historia del juego que es extensa y interesante, la dividiré en 6 artículos ya que el juego cuenta con 6 campañas, cada una es un trozo de esta historia, si la cosa sale bien y me aceptan el articulo , me concentrare en realizar articulos de la historia, luego haré artículos de la jugabilidad o algo asi,En este juego hay 6 campaña y 3 razas:Terran(humanos exiliados de la tierra)Protoss(alienigenas de forma humanoide con gran tecnologia)Zerg(Aliens evolutivos de apariencia a un bicho)La 1a campaña es terran:}Paso mucho tiempo desde que los terran fueron exiliados de la tierra, en este tiempo lograron evolucionar su tecnología y armamento, también los terran tuvieron una guerra entre ellos y al final se dividieron en 2 bandos:El dominio TerranLa confederaciónCada uno con sus propios puntos de vista de liderazgo, pasaron años y todo iba normal hasta que una enorme flota protoss emergió del hiper espacio y acabaron con una de las bases de la confederación en el planeta de tarsonis(planeta confederado),y para empeorar las cosas unos extraños organismos alienigenas denominados Zerg empezaron a atacar bases confederadas.Tu como personaje eres un magistrado de la confederación y tu misión es reunir aliados en una base de la región de las tierras áridas de tarsonis , en esta misión conocerás al comandante Jim raynor. Una misión realmente simpleEn este capitulo el general confederado edmund duke recibio una transmisión de socorro de una colonia que esta siendo atacada por los zerg, duke menciona a jjim raynor y a ti(magistrado) que no se preocupen ya que el ira con su ejercito, aunque eso tomara tiempo y para cuando lleguen la colonia sera polvo , por lo que jim y tu irán secretamente para salvarla a tiempo.En esta misión raynor y tu llegan y enfrentan , salvan a los refugiados y con su ayuda atacan la base zerg que es una base terran infestada , una vez que la destruyan , edmund duke justo llega para presenciarlo y arresta a Jim y a los refugiados pensando que lo que destruyeron era una base terran no infestada.Después de ese suceso, tu personaje se queja con duke sobre el injusto encierre de Jim y este le dice que no le interesa en absoluto y nos deja tirados en una colonia. En ese momento contacta con nosotros nada mas y nada menos que el líder de el dominio terran, Arcturus Mengks, este nos ofrece una oferta en la cual nos dice que nos evacuara de las tierras áridas a cambio de nuestra ayuda para "salvar a la humanidad", tras aceptar este nos dice que la ayuda llegara en 30 minutos.En esta misión tenemos que aguantar las oleadas de zerg que llegaran a nuestra base hasta que se cumplan los 30 minutos, tras esto llegaran las naves de arcturus a evacuarnos.Tras evacuarnos de esa zona , arcturus nos reúne con Jim reynor , este nos menciona que arcturus también los salvo de los zerg, Arcturus nos da como primera orden ir a una base secreta y sacar todo lo que se pueda de datos de armas secretas y todo.En esta misión podremos encontrar zerg en celdas, lo que nos da a entender que los zerg eran criados por la confederación y liberados para que ellos los eliminaran y quedar como los héroes pero la cosa le salio mal, una gran revelacion.En esta misión se introduce a la historia a sarah kerrigan una chica que pertenece a los humanos fantasma ; un tipo de humanos psiquicamente dotados , ella es teniente y la 2da oficial al mando de Arcturus, esta nos informa que la confederación esta reteniendo una colonia llamada ANTIGUA PRIME, nuestra misión es liberar esa colonia de la confederación y con su ayuda destruir un centro de mando confederado.Mientras nosotros evacuábamos , el general duke intento escapar de tarsonis pero los zerg derribaron su nave y esta se estrello en una zona donde frecuentaban los zerg, tras enterarse de esto Arcturus ordena a Jim y a kerrigan a rescatar al general duke, estos se negaron pero arcturus les dijo que tenerlo de su lado seria una gran ventaja contra la confederación.En esta misión tendremos que enviar naves de evacuación a la zona del impacto y allí arcturus convencerá a duke para que se una a su lado y duke no tiene de otra que aceptar y unirse a ellos.Tras ese suceso, arcturus descubre que los fantasmas como kerrigan emanan una señal psionica que atrae a los zerg, por eso esque normalmente iban a por ella, recientemente se creo unos dispositivos llamados psi emisores que liberan una señal muy parecida a la des los fantasmas solo que con mas alcance y fuerza, arcturus ordena a Jim , Kerrigan y a nosotros(magistrado) llevar ese psi emisor a la gran base de la confederación, kerrigan no quiere porque cree que nadie merece ser atacado por los zerg, pero ella decide obedecer a arcturus.En esta misión debemos que destruir a todas las fuerzas confederadas que se encuentran en una plataforma que órbita alrededor de tarsonis , con la ayuda de duke, esta misión es sencilla tan solo es crear una base y acabar con la base enemiga.al final de la misión se recela que arcturus a usado los psi emisores para que todos los zergs maten a todo humano en tarsonis, kerrigan y jim no lo pueden creer , pero arcturus se cierra con que todo tiene sacrificios y es por el bien de la humanidad.Después del trágico suceso, los protoss tras observar todo lo que paso hasta ahora deciden acabar con los zerg ellos mismos, no obstante arcturus sabe que si los protoss matan a todos los zerg , los confederados sobrevivientes escaparan por lo que ordena a kerrigan y un gran escuadrón que acaben con la base protoss y que la base zerg no reciba daño alguno, Jim se rehúsa a aceptar que kerrigan haga eso pues lo zerg pueden realizar una emboscada , y Jim siente mucho afecto por kerrigan , pero esta le informa que arcturus la evacuara antes que eso pase , Jim le desea suerte .En esta misión debemos crear una base y crear un pequeño ejercito para destruir la base protoss , una vez que la hayas destruido los zerg empezaron su emboscada a la base de kerrigan , esta pide la señal de socorro pero arcturus la ignora, Jim y tu(magistrado) se quedan sorprendidos por esta decisión egoísta. y al final se ve a kerrigan confundida mientras que su base es destruida por los zerg , lo que nos da a entender que ella murió traicionada por arcturus.Tras lo sucedido jim y tu quedan muy enojados por esto y se dan cuenta que arcturus los estuvo usando todo este tiempo por lo que deciden escapar pero arcturus ordena a duke a encender el cañón de iones que cual destruirá toda nave que intente escapar.En esta misión tu y Jim Raynor ya no forman parte del dominio terran y su objetivo es destruir el cañón de iones , una ves destruido , tu y Jim Raynor logran escapar de ArcturusAL FINAL DE ESTA CAMPAÑA SE VE UN VÍDEO EN EL CUAL ARCTURUS HACE UN VIDEO ANUNCIANDO QUE EL DOMINIO TERRAN MANTENDRÁ A SALVO A LA POBLACIÓN Y QUE NINGÚN ALIEN LOS MATARA(TODO ESTO ES SOLO PURA FINTA PARA QUE EL QUEDE COMO EL HÉROE)

CONCLUSIÓN:



En esta campaña queda demostrado que la confederación tenia un gobierno corrupto y opresivo y el dominio terran se aprovecha de eso para que los sobrevivientes que rescaten trabajen para el dominio hagan los rescates y hagan el trabajo sucio y posteriormente sean traicionados, todo para que Arcturus quede como el heroe sin haber hecho nada.En resumidas cuentas ninguno de los 2 bandos es justo.como resultado la confederación esta a punto de desaparecer y kerrigan a muerto...



Bueno eso es toda la campaña terran , aun falta la campaña que sigue ques de los zerg y muchas mas , asi que necesito de su apoyo. GRACIAS POR LEER .



Un pequeño spoiler: Kerrigan no ha muerto del todo



aquí les dejo un vídeo de un youtube donde se resume la primera campaña.