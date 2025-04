Spyro y el factor nostálgico, ¿un buen juego o una basura de la época?

Nota: me centraré en este artículo en los gráficos e historia de éste, además de un caso aparte que analizaré luego. Cabe destacar de que esto es pura opinión personal, si compartes otra puedes hacermelo saber. Gracias y disfrute de la lectura.Estaba yo viendo Youtube, y cabe la casualidad de que justo en ese momento me encuentro con un vídeo del dragoncete ese. Trataba de la evolución durante los años de su saga, y, a mi parecer, es un tema que puede ser bastante explotado en un extenso artículo. Empecemos, pues, con un breve índice sobre la saga:Nota: me basaré en este vídeo de comparación para elaborar mi crítica, si quieres puedes verlo primero si no conocías el videojuego y luego sigue leyendo.Voy a poneros en contexto. Año 1998, sacaron el primer Half-life, que revolucionó el mercado, junto a otras grandes entregas como GTA (que, por cierto, su primer videojuego a mi parecer fue bueno, pero no tanto como para valorarlo con un 8, claro) entre otros. En este vídeo no se ve la intro, pero ahí se nota bastante la gran falta de esfuerzo que posee. Mas que modelos 3D, parece como si hubieran cogido una figura geométrica, intentaran darle forma y lo que salió salió. No solo eso, sino que, además, algunos cuerpos salieron extraños, como el que aparece en la intro. La historia en sí carece un poco de sentido, de la nada los dragones se vuelven "estatuas", tienes que ir a otro mundo a por materiales y finalmente acabas salvando a todos. Lamentablemente, carece de coherencia a mi parecer, ya que, aún sea original, le falta más chicha. ¿Y si en vez de ir a otros mundos simplemente busca la solución en el suyo? ¿Y si en vez de que, de la nada, todos se petrifiquen no hubieran hecho que apareciera una especie de humo y que poco a poco se conviertan en piedra? Hay tantas cosas que podrían debatirse en esto, vaya.Los siguientes 2 que lo continúan es más de los mismo, así que me los saltaré.Aunque este está mejor gráficamente, no he podido investigar demasiado en cuanto a la historia, pero vamos, centrémonos en el vídeo. Vale, aprendieron de su error al intentar crear un personaje de la nada en 3D, y creo que, comparando con los 3 anteriores, en esta versión Spyro se ve mucho mejor en cuanto a proporciones. Unos detalles que le agregaría sería mejores animaciones de combate, ya que el fuego parece sacado de Google (Sí, se que en esa época no existía pero es una expresión), y probablemente arreglar algunos mínimos bugs. Otra parte son las "cinemáticas", donde, otra vez, volvieron a intentar hacerlo todo en 3D, pero salió mal de nuevo. Muchas expresiones en esta parte dan bastante que desear, y el Hunter no se parece siquiera (A mi parecer) a su animal original.La "precuela", season of flame, es más o menos lo mismo, solo que, al parecer, mejoraron más los gráficos. Creo que, de todo lo que hablaré en este artículo, en este videojuego es donde se ve mejor, a pesar de estar en GBA, ya que la estructura del cuerpo está proporcionada, los detalles están bien... La historia, de nuevo, lo mismo de antes. Un punto a favor, y que al parecer arreglaron de nuevo, es Hunter, que ya parece una especie de... ¿guepardo? No sé qué animal es, pero al menos no parece una deformidad.Lo hacen bien, y la cagan de nuevo. Si hay algo que detesto de esta parte, es el hecho de que, de repente, te cambia todo el contexto. Ahora ya no hay dragones, sino que tienes que ir por distintos mundos porque sí. Algo innovador, pensarán, pero... ¿qué me dicen de los gráficos? Ya no hay prados o paisajes naturales, sino puras dimensiones que parecen sacadas de un sueño. No sé si a alguien le gustó esto, pero a mi parecer queda bastante mal, aparte de que en ciertas ocasiones recargan demasiado el ambiente con tanto detalle. Un punto a favor, serían los iconos animados al hablar, me encantaron, no hay más que decir.Otra vez, volvieron a caer en su propia trampa. Los modelos, sí, son mejores, pero todavía faltan por pulir. Podría asegurar de que, si Spyro hubiera salido en 2D en vez de en 3D, hubiera quedado muchísimo mejor. La ambientación y animaciones al menos ya se ven mejor, no genial pero al menos decentes que no te den ganas de vomitar. Respecto a historia, reitero, no quiero meterme mucho en éste, aparte de que al parecer se repite el mismo cliché menos en unos pocos juegos.Resumo en un factor bueno y otro malo de sacar un videojuego en la Nintendo: bueno, que seguro que tendrá éxito o venderá suficientes copias; malo, la calidad de la imagen. Incluso la intro parece sacada del típico juego de Indiana Jones, ni te piensas que pueda ser Spyro. Bueno, ni eso, la de Indiana Jones al menos poseía mayor calidad, seguía siendo malo pero con mayor calidad. Gráficos, lo ya mencionado, estaban muy limitados, sabían de sobra lo que iba a pasar. Historia, meh, mismi cliché de siempre.Parece una portada digna del 2014, ¿verdad? Buena calidad, ambiente... puro clickbait. Intentaron hacer un esfuerzo por cambiar, y se nota, mejoraron, pero... solamente en la Wii, en el resto de consolas donde se hizo el remake no funcionó tanto, y en la versión de Wii la iluminación a veces va fatal, haciendo que Spyro se vea demasiado brillante.Después de todo esto, me gustaría concluir con una cosa. No tengo nada en contra de Spyro ni derivados, pero si hay un motivo por el que hice esto es por el abandono de la empresa a la saga, que "vendieron" al dragón en un videojuego supuestamente innovador (Skylanders, ejem), evitando el uso del personaje hasta nuestros días con un remake de las primeras entregas, provocando un enorme hype por el factor "nostalgia". Esto consiste en recurrir a trabajos del pasado para remasterizarlos y, así, atraer tanto a nuevo público como al viejo, algo como hacen con Pokémon en cada 2 juegos que sacan.Próximo artículo: LoL y derivados, mugre y toxicidad, ¿vale la pena?