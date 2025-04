Spiral Knights (SEGA)

He visto gente preguntando por juegos Free2Play divertidos e interesantes en algunos hilos y por lo que veo poca gente conoce este.Spiral Knights es un juego F2P en el que encarnas el papel de un caballero atrapado en un mundo alienígena que se irá abriendo camino hasta el núcleo del planeta matando a toda clase de bichos por el camino. Para ello tendrá a su disposición todo un arsenal de armaduras, espadas, pistolas y bombas.

La verdad es que he dedicado mucho tiempo a este juego, demasiadas horas quizás jeje, y aunque hace tiempo que no lo pongo me ha dado un pequeño ataque de nostalgia y he decidido hacer un artículo sobre él.



Supongo que teniendo un argumento tan sencillo no merece la pena comentar mucho más de él. Sin embargo fue uno de los primeros juegos free to play que añadieron al catálogo de Steam por lo que al principio los servidores se llenaron en seguida de nuevos jugadores, haciendo que la comunidad creciese muchísimo.

Conocías montones de jugadores, entrabas en clanes o creabas el tuyo propio y podías pasar horas y horas jugando con ellos sin aburrirte. Supongo que por eso le dediqué tantas horas.



SISTEMA DE JUEGO:



Lo primero que hacías era crear un personaje del que no podías escoger muchas cosas, apenas un par de detalles y poco más... te ponían una espada en una mano, un escudo en la otra y te lanzaban a explorar un pequeño mapa en busca del camino a Haven, la ciudad desde la que partirás a todas tus aventuras.







Una vez llegas puedes acceder a varias modalidades de juego:



1. El modo normal: bajar por los ascensores en solitario o en grupos de 4 jugadores piso a piso mientras exploras cada mapa, matas todos los monstruos que te encuentras, recoges materiales, consigues monedas, experiencia para las armas...



2. El modo historia: ir pasando misiones para ir desbloqueando la historia del juego. Básicamente es casi igual al modo normal pero te da acceso a algunos mapas especiales y te garantiza una serie de recompensas que te vendrán muy bien.



3. PVP (Coliseo): combate a muerte en grupo contra otro grupo de jugadores para subir en el ranking. En su momento fue una de las partes más divertidas del juego, sobre todo cuando jugabas con tus amigos o el gremio al que pertenecías contra otros gremios, pero los momentos de gloria del juego ya pasaron y ya no hay tantos jugadores.



4. Bomberman: ¿os acordáis de ese juego en el que tenías que ir poniendo bombas y rompiendo ladrillos para matar a los rivales de los años 80? Pues eso :)







El juego en sí es bastante sencillo pero bastante complicado de llegar a dominar del todo ya que puedes escoger entre jugar con espadas, pistolas o bombas o incluso combinar las diferentes armas para que se adapten a tu forma de jugar o para adaptarte tú a los monstruos que te encuentras cada nivel.



Cada tipo de arma tiene sus puntos fuertes y sus debilidades, pero la gracia está es saber jugar con todas y conseguir montar un buen arsenal. Para ello tendrás que forjar las armas tú mismo o comprarlas a un precio desorbitado en la tienda (esta opción siempre la descarté, ya que además de ser más caro cuando forjas un arma tienes la posibilidad de que adquiera alguna habilidad especial).

Forjar las armas es fácil pero lento ya que para ello tienes que conseguir reunir los materiales necesarios y para ellos tendrás que recorrer muchos mapas y matar muchos monstruos, comprar las recetas de las armas... al final necesitarás bastante tiempo para montar armas de nivel máximo.



Las armas pueden hacer diferentes tipos de daño (normal, sombra, perforación y elemental). Será importante contar con armas de todo tipo en el arsenal porque cada monstruo es resistente a un tipo de daño pero es débil ante otro por lo que reconocer los monstruos del mapa antes de entrar será importante para equiparte correctamente.



Además de los monstruos de los niveles encontrarás monstruos especiales (jefes): cubos de gelatina gigantes, enormes perros que lanzan púas... hasta llegar a Lord Vanaduke, el jefe final del juego y más peligroso.

Incluso si llegas a avanzar lo suficiente podrás acceder a versiones mucho más complicadas de los diferentes jefes, consiguiendo recompensas especiales.







MERCADO:



En el juego hay dos tipos de moneda: las coronas y la energía.



Las coronas es la moneda que sueltan los monstruos al morir, es necesaria para comprar objetos en las tiendas, en la subasta y para comprar energía.

La energía es la moneda 'premium' del juego. Es necesaria para poder desbloquear mejoras del personaje, fabricar armas nuevas... y sólo se puede conseguir comprándola con dinero o intercambiándola por coronas.



¿Qué quiere decir eso? Que el juego es totalmente Free2Play, puedes conseguir cualquier cosa del juego a base de ahorrar coronas y comprar energía, eso sí, comprando energía con dinero avanzas más rápido pero no es necesario.



Hay que tener en cuenta que en el juego el nivel que tiene tu personaje es el nivel que tienen las armas que lleva puestas, por lo que obviamente la habilidad es muy importante para poder progresar y sobre todo repetir los niveles más lucrativos para poder ir más rápido.







MI EXPERIENCIA COMO JUGADOR:



La verdad es que este juego me ha dado mucho: miles de horas de diversión, amigos... e incluso me ha permitido conseguir más juegos para mi biblioteca.



Es cierto que después de miles de horas el juego se hizo excesivamente repetitivo y lo acabé abandonando habiendo conseguido ya prácticamente todo lo que se puede conseguir en el juego así como habiendo obtenido el 100% de los logros de Steam (hay varios logros que los tienen menos de 5 jugadores de cada 1000) pero no puedo decir nada negativo de él.



Supongo que su momento de gloria ya pasó, ahora hay muchísimos menos servidores y cuentan con pocos jugadores, pero el juego, al menos en su modo historia, sigue siendo igual de divertido, sobre todo si convencéis a algunos amigos para que lo instalen también y podáis jugar juntos.



El juego, además de ser uno de los primeros 10 juegos free2play que incluyó Steam también incluía la opción de intercambios de objetos a través de Steam y como siempre había gente dispuesta a gastar dinero real en energía para avanzar más rápido podías comprar energía en el juego (usando tus coronas), buscar a alguien que quisiese comprarla e intercambiarla por juegos de Steam... así he conseguido montones de juegos (algunos realmente buenos e interesantes) de forma totalmente gratis... hoy en día esta opción es bastante más complicada porque al haber menos jugadores será difícil encontrar a alguien que quiera comprar energía por dinero.



En cualquier caso el juego siempre me pareció lo suficientemente divertido como para jugar por puro entretenimiento.



¿Aconsejo probarlo? Por supuesto, el juego es gratis y ni siquiera ocupa mucho espacio en el disco duro, y aunque obviamente los gráficos no son gran cosa para lo que se ve hoy en día cumplen perfectamente con su cometido de modo que GRATIS, ENTRETENIDO, SOLO O MULTIPLAYER... ¿porqué no probarlo?



Espero que os guste :)