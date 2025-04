Speedrun en los videojuegos

Qué te diría que en los videojuegos desde su salida en 1960, existe una "subcultura" , "Profesión" o simplemente un pasatiempo sumamente divertido. Que al tiempo que le dediques no importa que seas manco puedes ser el mas pro o el mejor entre tus amigos

Hoy te vengo a hablar de los speedrun el pasatiempo o profesión mas grande o el segundo mas grande entre los videojuegos.

¿Qué es un speedrun?

- Un speedrun, como lo dice su nombre es una carrera de tiempo,que consiste un grupo de jugadores competitivo,para competir haber quien se pasa un videojuego lo más rápido posible,o simplemente pasarte un videojuego muy rápido!!!.







Los speedrun pueden ser fantástico,porque no solo cualquiera lo puede hacer,si no también la gente que lo hace, por ejemplo:



Un chico novato y adicto al The Lengend Of Zelda: A Link To The Past, logro batir un récord que hasta ahora nadie lo a superado: (Nombre Del usuario: Lomiig).



en tan solo 1:31s, es decir que en un minuto paso todo el zelda sin ni siquiera pelear con el jefe final o bueno con ningún jefe :O.





Este es el link del vídeo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WujTgBfvhfE .



Este muchacho y para mi un ídolo en el mundo de los speedrun de Half Life :



(De nombre Quadrazid) Tiene como récord todo Half Life en tan solo 20 minutos!! y como he dicho anteriormente (hasta ahora nadie lo a superado)







Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VtI5HM7GVGY



Y este amigo a hecho lo imposible: (De Nombre: Drozdowsky)



Super Mario 64: 0 estrellas en 6 minutos :D es el récord







Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vCwnXF7G4cg



- Ahora te preguntas. ¿Haber tío como la gente se lo pasa tan rapido?, ¿usan hacks?



- La respuesta es NO,ellos utilizan bugs y gliches que son de ayuda en los speedrun. Algunos pueden ser impresionante como pasarse el juego instantáneamente, otros para saltear partes del juego o mejorar a tu personaje sobrepasando el 100% y hasta ser inmortal







Y ahora te preguntas, ¿Oye amigo y como puedo hacer un speedrun?



Necesitarías:

Un cronometro:

Tiene que ser un cronometro solo y exclusivamente para los speedrun te

recomiendo el (LiveSlit) Es hasta ahora el mejor cronometro para los runers

Link del cronometro: http://livesplit.org/downloads/



Una capturador o programa para grabar la pantalla de tu pc:

Si no tienes dinero para un capturador te recomedamos el (Obs studio) Existen miles de tutoriales en Internet de como usar este maravilloso programa







Ahora bien ya sabes que es un speedrun. Ahora te explicare todo lo que conlleva un speedrun!!!.



Tipos de speedrun



- En un speedrun no solos te pasas el juego haci como haci y ya eres el récord mundial, No!!! en un speedrun existen varias categorías para jugar y aquí te explicare:



Any%:

Jugar con cualquier método para pasarse el juego.

esto significa que puedes pasarte el juego utilizando bugs y gliches,técnicas y etc.



Rta%:

Jugar con la suma de tiempo obtenido.

esto significa que si te pasaste el primer nivel en 30 seg y el segundo nivel en 31 seg llevas 1:01 jugando,osea un minuto con un segundo (También te lo puedes pasar con bugs y gliches osea Any%) .



100%:

Pasarte el juego al 100% obteniendo todos los elementos.

esto significa que te pasa el jugo al 100% con todas las armas,poderes,habilidades y etc.



Low%:

Pasarte el juego con la menor cantidad de cosas puntos y etc

Es cuando te pasas un juego con pocas monedas,con una sola arma,o jugando con el 0% del inventario.







Pero estas categoria pueden ser diferente,dependiendo el juego,por ejemplo:



El videojuego VVVVVV tiene 2 modo Any% uno es; Any% Telejump y el otro Any% Not telejump,



el videojuego Super Mario World esta 98 exit que significa 100% y el 0 exit significa Any% y Low%. Ya que tambien las categorias pueden ser combinadas.

Ya con saber estas cosas tú solo,puedes ir aprendiendo poco a poco con esta información.



Los speedrun se pueden pasar sin Bugs?



- Claro mi amigo,el 15% de los speedrun legendarios fueron hechos sin bugs

por ejemplo: Super Mario Bros (SMB) en 5:03.176 hecho por el usuario

Kosmicd12 ( También este usuario supero el record de darbian otro speedruner de mario bros por un segundo es decir en 4:55.913 :O )







Speedruns legendarios

- Si ya un speedrun te parecio de locos,ahora te dire algunos records que marco en el mundo gamer:



1) Super Mario Bros: 4:56 / 4:55 (Ojo nadie pudo superar el record,hasta ahora :O)

2) Super Mario Bros 3: 5:05

3)Halo Combat Evolved: 1:15:18

4) Super Mario 64: 5 minutos

5) GTA V 100% 10:15:44



- Los speedrun se le podria decir que es, el mejor reto gamer pero claro tampoco solo existe un speedrun tambien están los TAS

Qué es un TAS?



- Un tas se le conoce como el hermano menor de un speedrun,un tas es una abreviatura que significa Tool Assiten Speedrun. Básicamente es lo mismo que un speedrun,sigue tratando de pasar un juego muy rápido,pero con la única diferencia que utilizando herramientas que vienen incluido con el emulador o juego. EXE es decir scripts











Ahora bien ya sabes que es un Speedrun y un Tas.



- Los speedrun pueden ser muy divertidos para pasar el rato, ser el más "PRO" de tus amigos o competir con personas del mundo.Muchos o mejor dicho todos nosotros, hemos hecho un speedrun por lo menos una vez en nuestra vida.



Comenta tu RÉCORD en pasarte tú videojuego favorito :''V