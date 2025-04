Soulworker. ¿Un buen juego?

¿Es un buen juego?



Buenas a todos, hoy me gustaría hablarles un poco sobre un juego al que ya le eché unos cuantos cientos de horas (y aun lo hago). Sin embargo, antes de nada para aquellos que bien no la conozcan o simplemente sepan que juego es pero no lo han jugado, les explicaré un poco la trama.La trama nos sitúa en un mundo post-apocalíptico debido a un desastre "natural" llamado "Gran Vacío", de este salieron criaturas mutantes y otra raza inteligente que sembraron el pánico casi erradicando "somnutopia" (nombre del mundo). Sin embargo, debido a de una nueva fuente de energía la humanidad podrá plantar cara a los invasores. Esta energía es la Soulfuerza. En este peligroso ambiente encarnaremos a uno de los 6 personajes hasta ahora disponible (aunque haya uno más en la parrilla de salida). Nuestros personajes serán "héroes" con sus propias historias, traumas y motivaciones. Aparte de poder invocar unas armas que son la canalización de nuestra alma, lo que nos convierte en dentro de el limitado grupo de personas con poderes en lo mejor de lo mejor.En este imagen podemos ver a los 6 personajes más sus armas.Una vez terminada la presentación del juego vamos a entrar en si es un buen juego o no.Para poder evaluarlo tenemos que meternos en una serie de campos: historia. gráficos, jugabilidad, detalles técnicos y por último endgame.

1. La historia.



Como todo buen juego que se precie, soulworker tiene una historia detrás. La historia es envolvente y puede llegar a gustar, este punto solo es ampliado por el hecho de que los diálogos entre personajes cambian según el que lleves y de misma formas varios detalles sobre la evolución de la trama, aunque por desgracia y como un punto negativo, el final en todos los casos es el mismo. Otro punto a comentar es que a diferencia de muchos MMORPG, eres el protagonista, no un mero observador o ayudante. Dicho esto, hay que aclarar que la historia está incompleta pues falta aun mucho contenido, por lo que resultará en un punto negativo sobretodo para aquellos jugadores que solo juegan por la trama.Podemos concluir que aunque no tiene una mala historia, podría mejorar si aplicaran algunos ligeros cambios al final y está fuera terminada.

2.Gráficos



Ni de cerca lo más importante para un videojuego, pues no hace falta tener gráficos 4K para hacer una obra de arte, muchos juegos como el Hollow Knight o Ori nos lo han enseñado. Soulworker cuenta con un estilo anime que resulta muy atractivo para aquellos aficionados a la animación japonesa o juegos como el Eden eternal o Aura Kingdom. Lejos de estás pulidos los modelos 3D, son bastante decentes si no eres muy exigente en este apartado.Llegamos a la conclusión que no tiene buenos gráficos, sobretodo si no eres fan del anime, pero que tampoco son malos.

3.Jugabilidad



Uno de los apartados más importantes.Es un juego basado en instancias, es decir, no de mundo abierto y que tiene pantallas de carga entre "niveles".Es un hack and slash como ya fue mencionado, por lo que prima la acción en el combate.Es un MMORPG, es decir, es un juego online y aunque no lo parezca tiene 3 roles, siendo tanque, healer y dps, aunque prácticamente solo se usa dps en endgame.Soulworker tiene una buena jugabilidad que te permitirá una serie de habilidades encadenarlas de 3 en 3 de la manera que desees, creando así cadenas de combos propias y dándole un toque más personal a tu forma de jugar. Siendo un juego hack and slash, pueden asegurarse un monton de acción y evasiones mientras trituran con sus ataques a las hordas de enemigos.Su jugabilidad no es para nada mala y tiene sus toques que la hacen bastante agradable, pero tampoco puede considerarse perfecta ni extremadamente pulida.

4.Detalles técnicos.



¿Por donde empezar? Veamos:Ahora, por mucho que me gustaría negarlo pues disfruto mucho jugandolo, es un juego con tantos fallos que haría orgulloso a ubisoft y bethesda, desde en las temprana (y no tan tempranas, como hace un par de meses) el juego crasheaba constantemente de 2 a 4 veces de media cada 3 horas de juego. Fallos de optimización que te hacen que con un i7 de octava generación y una tarjeta gráfica rx580 de 8GB te baje el framerate en por lo menos 20 fps...Sin contar muchos fallos que aparecen y tardan milenios en arreglar.No hace falta decir mucho más para describir el despropósito técnico que es el juego en sí, sin embargo, si no te importa demasiado, puedes disfrutar de su historia y jugabilidad.

5.ENDGAME.



Como todo juego online, una parte muy importante es el endgame, es decir, el final de juego en el que los jugadores por lo general realizaran una serie de tareas (normalmente repetitivas) para bien obtener algún traje o logro o simplemente conseguir las mejores armas y armaduras.



Soulworker, cuenta con extremadamente pocas posibilidades para el endgame, puesto que es un juego joven, pero esto no quita que debido a ello resulte muchas veces repetitivo hasta hartar y complique la permanencia de los jugadores. Otro punto a destacar es que debido a la pobre publicidad del juego los servidores estan casi muertos hasta que meten algún nuevo contenido de importancia, por lo que finalmente al llegar al nivel máximo puedes unirte a los veteranos completamente equipados y seguir repitiendo sin necesidad lo mismo o salirte del juego y esperar algún nuevo contenido de peso.



Por lo tanto, su endgame no es ni de lejos bueno, pero promete con unos pocos añadidos.





Para terminar, he decidido darle un 6 a Soulworker, a pesar de las muchas horas que le he echado. Sin embargo, creo fervientemente en las posibilidades de este juego, por lo que igual en un futuro se convierte en un autentica joya.







Un saludo.