Soul Worker ¿¿te animas a saber mas??

Hoy hablaremos sobre¿les apetece?,es un juego de estilo rol multijugador para ordenadores (PC), caracterizado por su aspecto y temática estilo anime, desarrollado por, fue lanzado el 6 de abril de 2016 principalmente en japón, y el 26 de febrero de 2018 salio la Open Beta en ingles, el juego esta inspirado en un anime real.La historia gira entorno a 15 años después de que un enorme portal apareciera en el cielo, atrayendo demonios a el mundo real, este portal se denomino como, este portal transporto a nuestros protagonistas 15 años después, cuando todo ya estaba sumergido en caos, cada uno de nuestros personajes tiene un pasado y una historia diferente que vas explorando mientras el juego avanza, a nuestros personajes se les conoce como ¨, debido al poder que poseen.(Es poquito pero no quería poner la historia individual de cada personaje para que no sea tan largo ;3)El juego con 6 personajes de genero bloqueado (no puedes cambiarle el genero), nuestros personajes poseen habilidades y armas únicas, si eres de esos jugadores que prefieren las largas distancias, ¿no se te apetecería manejar los dobles pistolas de Erwin?? o... ¿que tal la guadaña de lily?? y si eres de esos que prefiere los golpes lentos pero con mucho daño y pesados ¿no quieres la espada pesada de Haru?, es cierto que el juego tiene pocos personajes, pero estos están adaptados a las necesidades básicas de cada tipo de jugador, aparte de que sus combos y batallas fluidas pueden compensar esta falta.El juego cuenta con una característica muy buena e importante.... es Free To Play (no todos somos ricos para comprar buenos juegos xd).Su ambientación postapocalíptica, con un ¿por que? detrás de esta.Un sistema de JcJ y batallas en campos de pelea enormes.Mas de 100 mazmorras (yo no e completa ni la 3 aun xd).Combate fluido, dinámico y su sistema cooperativo para que juegues con tus amigos, o quien sabe si consigues amigos en este juego si eres una persona alone como yo. ;v xdSistema de combos que puedes ir mejorando y cambiando su combinación en base subes de nivel.Su poca variedad de personajes.Las voces se encuentran únicamente en coreano, aunque los textos se pueden encontrar en ingles, español, frances, italiano, etc.La repetición de enemigos finales de vez en cuando.Limite de grupo cooperativo de 4.El bloqueo de genero en los personajes y su poca personalización (literalmente muy poca personalización).Es un muy pero muy buen juego, mi personaje favorito es Erwin, sus combos me enamoraron, si son fan de estas clases de videojuegos se los recomiendo si no les importa su audio en coreano xd, es muy entretenido tanto en solo como con amigos, pero es mejor con amigos para echarse con su amigo el nuevo en juegos así. (ya me paso xd) mi calificación es un 7/10, espero les guste. uwu