Sonic The Hedgehog - El inicio

¡Buenas a Todos! Hace tiempo que no traía un artículo referente a una de mis Sagas Favoritas como lo es Sonic y al haber sido atacado por la Nostalgia, decidí volver a jugar el primer Sonic sacado para MegaDrive/Genesis, Sin embargo, note ciertos puntos negativos que la mayoría omite o no recuerda Y esa fue la inspiración que me hizo armar este artículo.

El artículo estará organizado en: Introducción, Mecánicas y jugabilidad (Niveles-Fases Especiales-Bosses), Puntos positivos, Puntos Negativos, Opinión y Cierre.

(Antes de empezar el artículo me gustaría que se tomaran 5 minutos para poder leerlo bien y poder calificarlo adecuadamente, se los agradecería Mucho ^^).

Introducción:

Para empezar, debo decir que al ser un juego antiguo, las imágenes no serán de la mejor calidad y lo estoy jugando mediante Steam.

Dejando eso en claro, me gustaría tratar un tema muy conocido entre muchas personas en todo el mundo y es el “Los juegos clásicos de Sonic son mejores que los actuales”. Si bien he jugado Muchos juegos de la franquicia, nunca he sentido eso en gran medida ya que, son juegos bastantes distintos pero una cosa es cierta… y es que la nostalgia en muchas ocasiones, nos juega malas pasadas y hace que recordemos con un filtro agradable todo lo que nos hizo pasar tan buenos ratos en nuestra infancia.

Así que, por que no me acompañan a ver unas cuantas cosas de este primer juego y opinan por ustedes mismos si es verdad o no, lo que suele decir un extenso público.

Mecánicas y Jugabilidad:

No me centrare tanto en la historia ya que, no es relevante en lo absoluto, es más, por la época las historias solían ser bastantes sencillas y se enfocaban a pulir la jugabilidad y la dificultad del juego para que durara más. Por lo que pasare a hablar de los conceptos básicos que nos presenta este juego:









No hay mucho que explicar, la novedad que presentaban era la “Velocidad” mostrándonos una perspectiva bastante diferente a lo que era el plataforma estrellas de la época (Mario Bros). Nos mostraban un nivel en el cual podíamos ir a gran velocidad, tomar rampas y demás. Es lo que más llamo la atención después de todo.

Pero si nos centramos en el nivel como tal, podíamos observar algunos ítems como televisores que podían darte:

Vida Extra: En la pantalla del televisor aparecía la cara de Sonic.

En la pantalla del televisor aparecía la cara de Sonic. Escudo: Que se te presentaba como una esfera azul que cubre a Sonic y lo protege de un ataqué.

Que se te presentaba como una esfera azul que cubre a Sonic y lo protege de un ataqué. Rings: Esto eran importantes ya que, al conseguir 100 rings te daban una vida y si conservabas 50 cuando llegabas al final de un nivel, se te presentaba la forma de ingresar a una fase especial.

Esto eran importantes ya que, al conseguir 100 rings te daban una vida y si conservabas 50 cuando llegabas al final de un nivel, se te presentaba la forma de ingresar a una fase especial. Zapatillas: Quizás… lo más “destacable”, estas hacían que Sonic ganara bastante velocidad casi que al momento e impresionaba muchísimo en su momento.

Niveles:

Como dije anteriormente, lo que más llamaba la atención de Sonic era el concepto de ir rápido por sus niveles y completarlos en el menor tiempo posible, pero al final, no fue tan así y mirándolo años después llega a causar algo de decepción para algunos, por lo que, me gustaría hablar de los niveles y su cambio.









Si bien Green Hill, tenía bastantes sitios por los que correr, y pocos lugares en los que tener que ser paciente y saltar cuidadosamente, se podía llegar a sentir la velocidad en algunos instantes. Sin embargo, llegando a Marble Zone nos podemos dar cuenta de que la velocidad… cae en picado.

Lamentablemente, podemos ver como los siguientes niveles utilizan la formula clásica del plataformeo y si no quieres perder Rings o Arriesgarte a perder una vida, tenías que ir despacio y de forma cuidadosa para:

Esquivar trampas.

No perder Rings y Vidas.

Conseguir mantener los 50 rings para desbloquear la Fase Especial al finalizar un nivel.

Entre otras cosas, pero esto se mantiene, en los siguientes niveles.









Llegamos a Spring Yard Zone y creemos que la velocidad vuelve pero antes de terminar el primer nivel, te encuentras con caídas letales y que por ir rápido, no puedes evitar caer y perder una vida tontamente. Sin mencionar que al llegar a Labyrinth Zone nos encontramos con uno de los peores niveles en mi opinión y el que más dolor de cabeza causo a más de uno, el nivel de Agua. En este la velocidad disminuía aún más, había muchísimas trampas y para colmo, teníamos que ir tomando burbujas para no quedarnos sin aire, porque si aparecía el contador y llegaba a 0, perdías una vida instantáneamente.

Fases Especiales:

Al hablar de los niveles, esto es algo que no podía dejar atrás, como dije con anterioridad, la manera para ingresar a estas Fases Especiales es Manteniendo 50 Rings y al finalizar un nivel, ingresar a un Anillo Gigante que nos aparecerá en la meta:









Estas Fases te presentan un único objetivo, y es conseguir la Esmeralda que encuentras al final del camino y no es un camino precisamente Fácil.

Es de esperar que la dificultad Aumente al ir pasando de Fase en Fase, y esto implica que las gemas que rodean La esmeralda, tarden en desaparecer y compliquen el asunto sabiendo que el escenario va rotando. (Además de que si tocamos unas esferas llamadas GOAL Fracasaras el Nivel y perderás la oportunidad de conseguir la Esmeralda).









Bosses:

En este punto puedo presentarles al Enemigo Principal y el cual se mantiene a día de hoy, creo que todo el mundo conoce a estas alturas a Eggman, y sus batallas eran interesantes, Si bien no eran las mejores, para el primer juego de la franquicia me pareció estupendo.

Tenían su respectiva dificultad aunque no llegando al punto de ser injusto, Eran fáciles, intuitivos e iban acorde con el Nivel en cuestión.









Puntos Positivos:

Sin embargo, hay un punto a destacar, aunque vieran que dije varias cosas negativas del juego, a mí me encanta y me dio muchísimas horas de diversión en su época, dio cara a Mario y a partir de entonces, siguieron sacando juegos hasta el día de la fecha, realmente fue un gran inicio a pesar de que nos mintieran con su concepto inicial.

Nos dio 2 personajes memorables como lo son Sonic y Eggman.

Niveles con Secretos a descubrir y un cambio en la estructura general de las Zonas.

Batallas con Bosses distintos y hasta cierto punto, originales.

Marco la diferencia con Mario y fue el que mayor ventas ocasiono en su consola.

Puntos Negativos:

Sin ningún tipo de duda, lo más negativo fue la mentira que nos comimos de chicos, el hecho de que nos presentaran el juego como uno que utilizara la velocidad en el resto de niveles pero que después del segundo nivel empezara el plataformeo al cual estábamos acostumbrados, no fue precisamente una buena impresión para empezar. (Muchos nos dejamos llevar por la nostalgia pero les aseguro, jueguen este juego ahora si se lo pueden permitir y verán la cantidad de problemas que puede presentar).

La velocidad de Sonic: para empezar, al inicio va muy lento y tarda lo suyo en acelerar, por lo que si esta cuesta arriba, Sonic subirá extremadamente lento si no es que se cae por estar muy empinado.

para empezar, al inicio va muy lento y tarda lo suyo en acelerar, por lo que si esta cuesta arriba, Sonic subirá extremadamente lento si no es que se cae por estar muy empinado. Esmeraldas: La verdad, para mí fue una gran decepción, luego de esforzarte tanto en conseguir las 6 esmeraldas que te proporcionaba el juego y que al final, solo recibas como extra unas extrañas “Plantas” en el escenario de Green Hill, hacía que no te sientas satisfecho del todo, pero son cosas que arreglaron a partir de Sonic 2.

Opinión y Cierre:

Ya no queda mucho que decir, antes que nada ^^ que sepan que no soy un hater de la saga y es más, hasta tengo un artículo defendiendo uno de los juegos más criticados del Sonic Moderno, pero eso no quita que no me forme una opinión imparcial y es que, me parece que la nostalgia afecta a muchas personas al decir que los Sonic antiguos eran mejores que los de ahora, cuando comparten jugabilidades distintas y en muchas ocasiones, critican por criticar.

Finalizando el artículo, espero que les haya gustado y entretenido un rato, Fue interesante para mí, volver a jugar uno de los juegos que marcaron mi infancia y espero que a ustedes les agrade verlo.

Que jueguen Mucho y tengan un muy buen día.

Se despide Tzuricu. ^^