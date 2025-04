¿SONIC ESTÁ MURIENDO?

LOS INICIOS DE LA SAGA:

Hola a todos, les traigo un articulo que de verdad quiero compartir con ustedes, desde la infancia soy muy fanático de Sonic ya que fue de los primeros juegos que jugué pero existen muchas cosas que van cambiando con el tiempo y con Sonic ha pasado, pero no de buena manera y es por eso que hoy quiero hablar de esto y si tienes algo que agregar por favor hazmelo saber.Al principio Sonic tuvo mucho éxito y era uno de los mejores plataformeros, en su comienzo fácilmente Sega consiguió hacer que este juego estuviera tan a la altura incluso de competir contra Mario, la imagen de Nintendo y uno de los mejores videojuegos de la historia, yo pienso que fueron esos sus mejores años sin duda ya que era de lo mejor que había en ese entonces.Sonic no ha tenido mucho éxito últimamente ya que los juegos de Sonic casi ya solo están siendo recibidos por sus mas grandes fanáticos, incluso han llegado a decepcionar a algunos de ellos, su ultima entrega ha sido Sonic Forces un juego que prometía, buena banda sonora, buenos jefes, pero en realidad si eres muy fan de Sonic este juego te va a decepcionar, ya que recicla muchas cosas de entregas anteriores como si fuera lo mejor y ni siquiera reciclan las cosas buenas de juegos anteriores aparte de que el juego se esta volviendo mas infantil, el juego tan solo costo $24 dolares en su salida lo cual no pasa aunque es otro indicio de que la saga esta muriendo.Sonic tuvo muchas entregas de las cuales ha tenido historia, personajes, modo de juego y por supuesto Súper Sonic, a continuación veras los juegos de los que habloEstos en especial fueron los juegos de sonic que estaban completos y valían la pena y lo puedo decir recordando los buenos momentos que pase jugándolos, tanta diversión que hasta terminarlos te molestaba ya que por querer jugar mas niveles y también querer completar al 100%. Sonic fue bueno hasta Sonic Unleashed ya que después de este cambiaron algunas cosas con el equipo de Sonic Team que se encarga específicamente de los juegos de Sonic y después de esto te traen una entrega muy limitada la cual fue Sonic Colours, digo limitada ya que aparte de lo que te ofrece este juego, solo salio para Nintendo Wii y Nintendo DS e incluso se dice que la versión de DS es mejor que la de Wii, esto se debe a que hubo muchos cambios, la historia fue tal vez la mas innecesaria de todas ya que puedes no jugarlo y no te pierdes de nada, Sonic And The Black Knight y The Secret Rings también pero al menos nos ofrecían mas que este. Desgraciadamente después de Sonic Colours los juegos se volvían muy repetitivos, antes los juegos solo repetían elementos clave para continuar la cronología del juego pero actualmente reciclan de todo, en Sonic Forces aun hay wisps, el modo súper sonic es separado de la historia y debes coleccionar anillos rojos, todo esto desde Sonic Colours ha permanecido intacto, hasta cuando? A mi como fanático me provoca tristeza que el juego este pasando por todo esto, yo solo espero que el juego pronto vuelva a ser como antes o incluso mejor ya que ha caído muy bajo y solo falta que empiecen a olvidarlo y Sonic Team quiebre. Espero que mi articulo te haya servido de algo, puedes complementar u opinar sobre esto, me gustaría saber que piensas tu.