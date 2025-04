Soleil/Crusader of Centy

Introducción

Hola comunidad, muy buenas a todos! Bueno este es mi primer artículo en gamehag y quisiera hablar sobre un juego con el que me encariñé mucho y formó parte de mi infancia. Posiblemente muchos no lo conozcan, creo que este juego no fue muy popular, así que haré lo posible por describir de la mejor forma este hermoso juego.

Este juego básicamente tiene las características de un rpg. Es decir, vamos por ahí con una espada (y escudo), matando monstruos y juntando monedas. Incrementamos nuestro máximo de salud, aprendemos habilidades, etc.



Algunos datos sobre el lanzamiento

Este videojuego vino en 3 idiomas: Soleil (en español), Crusader of centy (en inglés) y Shin Sōseiki Ragnacënty (en japonés).

Fue desarrollado para la consola: SEGA Genesis/Megadrive en el año 1994, por la compañía Nextech Entertainment.

A continuación les dejo una foto que incluye la portada del juego en los 3 idiomas:

Historia del juego

El juego comienza contándonos que unas criaturas habitaban nuestro mundo desde antes de que las plantas, animales y seres humanos aparecieran. Nadie sabía desde cuando aparecieron estas criaturas, sólo reptaban por todos lados en el mundo.

Los humanos optaron por llamar monstruos a estas criaturas, y como eran seres extraños los humanos les temían.

Un buen día "se hizo" la luz, e innumerables monstruos que no tenían resistencia a la luz murieron.

Poco a poco fueron naciendo formas vivientes como las plantas y animales. Y así, fueron surgiendo y formándose los distintos ecosistemas.

Pero... los monstruos no se extinguieron. Aquellos que no fueron alcanzados por la luz, o eran inmunes , se escondieron en cavernas/ bajo tierra, y se reprodujeron.

Y es aquí donde viene esta historia: Un entrecruzamiento entre estas criaturas (monstruos) y los seres humanos está por comenzar.



Comenzando a jugar

Empezamos en nuestra casa, la madre del protagonista nos cuenta que es nuestro cumpleaños nro 14 y hay 3 invitados que parecen ser nuestros amigos. Además, mamá nos dice que es ley en esa tierra de que todos los niños que cumplan 14 años deben ir a la batalla. Nos cuenta que nuestro padre perdió la vida en una batalla contra los monstruos, y ahora usaremos su espada y escudo.

Luego de celebrar un rato en casa, debemos informarle al rey para que nos deje pasar al campo de entrenamiento y así seguir con el progreso de la historia. Al salir de nuestra casa, vemos que tenemos un perrito de mascota, y nos encontramos en un pueblo muy bonito con muchas casas, algunos animales, árboles y por supuesto el castillo del rey. También al oeste tenemos el parque, un lugar precioso donde hay muchos árboles y una vidente que nos cuenta que algo sucederá, y que nuestra perspectiva sobre las cosas cambiará. Acto seguido la pantalla se vuelve blanca y desaparece... Salimos de su tienda, y notamos que ahora... podemos hablar con los animales!!!

Esto me pareció muy genial y desde ese momento cualquier animal que nos encontremos podremos dirigirnos hacia él/ella y ver qué nos dice. Pero... desde ese entonces no nos podremos comunicar con otros seres humanos, es decir no les entenderemos lo que nos digan. Algunos animales nos serán realmente útiles, y de esto se trata el juego, de ir hablando con animales y conseguir su ayuda para progresar y ver qué nos sucedió, por qué podemos hablar con animales pero ya no con las personas...



Algunas imágenes sobre los lugares mencionados:





Y otra imagen más:

Parte del diálogo con nuestro querido perrito, totalmente dispuesto a ayudarnos:





Siguiendo con la historia del juego, iremos a innumerables sitios en el juego. Encontraremos distintos enemigos, jefes y demás. En nuestro viaje seguiremos hablando con distintos animales, algunos de ellos nos enseñarán habilidades, mientras que otros nos acompañarán a lo largo de nuestra travesía. Estos animales que nos acompañan tienen cada uno una utilidad, la cual en la mayoría de los casos le da un efecto a nuestra espada: realizar daño de hielo con nuestra espada; daño de fuego; hacerla más veloz; hacer que rebote en las paredes y muchas más.

A medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo la historia del juego y la manera de pensar de los animales. Los ayudamos a resolver problemas y combatir monstruos. Cada vez que derrotamos a un monstruo jefe, nuestros puntos de salud máximos se incrementan en 1. Y si conseguimos manzanas doradas también podremos incrementarlos. Estas manzanas doradas las encontraremos en diferentes lugares del mapa.

Cada enemigo que batallamos tiene un ataque distinto, ya sean enemigos comunes o jefes. Estos últimos claramente son más dificiles de combatir y requerirán de mayor habilidad, ya que además poseerán más cantidad de puntos de vida y ataques más complicados.

Unas imágenes sobre algunos poderes con animales y jefes:





Y otra imagen sorpresa:

Sonic hace un cameo/ aparición en el juego! :D :





Para finalizar...

Bueno... la historia del juego continúa, y depende de ti llegar al final y descubrir qué sucede al final. ¿Volverás a hablar con los seres humanos?¿ Terminará algún dia esta guerra entre humanos y monstruos?

Te invito a que lo juegues, y si te atascas en alguna parte del juego... aquí dejo un link de youtube de un video que grabé hace unos años que es un tutorial del juego para que puedas ver cualquier parte del juego :)

Link video tutorial del juego completo:



Sobre los gráficos... son de 16 bits, es decir los de la consola SEGA genesis/ Megadrive. Es un juego antiguo, es decir no tendrá los mejores gráficos pero la historia y jugabilidad en mi opinión son increíbles. Me he pasado muchas horas con este juego ya que me entusiasmaba jugarlo, y a pesar de que el juego es en 2D, lograron un efecto bastante bueno para simular ser 3D.



En fin... Espero que hayas leído hasta el final y disfrutado de este artículo, me esforcé para hacerlo entretenido con el argumento y las imágenes que fui tomando del juego :). Y además intenté no saturar el artículo con relleno innecesario para que no resulte denso jeje.

Bueno, si jugaste este juego/ fue parte de tu infancia me gustaría mucho saberlo si es que gustas compartirlo con un comentario :D.

Muchas gracias, saludos!