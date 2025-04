En esta articulo hablaremos del juego Soccer Manager 2019

es un juego de simulación de entrenador de fútbol. Tu objetivo, como en todo equipo de fútbol, es ser el mejor del mundo.Hay muchas ligas, como las ligas inglesas (con 3 o 4 divisiones), las españolas, alemanas, la argentina, estadounidense y muchas mas Básicamente, tenemos para dirigir en todos los continentes. También están las diferentes copas internacionales como la Champions League, Euro League, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.Tendrás que controlar la economía del equipo, sin que entre en crisis y al mismo tiempo, mejorarlo lo máximo posible.En este juego, tendrás diferentes "monedas" diferentes. Los dolares, que son con el dinero que se harán mejoras al estadio, comprar jugadores, etc; las monedas, que estas son como las gemas del Clash Royale; y los puntos de equipo, que son para asignarlos y hacer mejoras de entrenamientos, mejoras en el servicio del estadio, mejoras en los juveniles, etc.Losse ganan ganando una competencia, vendiendo a unos jugadores, entre otras formas. Básicamente, son la base de la economía del juego, y deberás cuidarlos y saber bien como utilizarlos. Yo en lo personal, me centro en completo en comprar mejores jugadores para mi equipo.Lasse compran con dinero real, como dije antes, son como las gemas del Clash Royale. Te sirven para tener jugadores estrellas en tu equipo, mejoras avanzadas, acelerar mejoras, etc. No suelo usarlas, aunque cada cierto nivel te dan.Losse ganan cada vez que subes de nivel como DT. Estas son muy importantes ya que te ayudan a mejorar la calidad de las cosas, como por ejemplo, mejores entrenamientos, mejoras en el estadio, mejoras en los juveniles de tu club, mejoras en el rendimiento de los ojeadores, etc. Básicamente, estas mejoran el rendimiento de cada sección.Vamos a hablar de los entrenamientos. En estos, son máximo 4 en 7 días del juego. Deberás elegir muy bien cuales seleccionar, ya que cada uno afecta diferente al rendimiento del jugador. Algo simple para explicarlo es, si ponemos todos entrenamientos de portero, no mejoraran las demás posiciones.Tampoco busques sobre cargarlos, si no, en los partidos estarán muy cansados y rendirán muy poco.Esta sección es muy importante para todos los jugadores, pero me gusta ver como los juveniles mejoran poco a poco.Hablemos de los fichajes y transferencias. Estas son como en todo juego que hay fichajes. Puedes fichar a cualquier jugador del mundo siempre y cuando no acabe de firmar con un nuevo club y tengas el dinero suficiente para comprarlo y pagar su salario.No siempre todos los jugadores van a querer ir a tu club, ya que muchos son figuras en sus equipos actuales, o no le ofreces un buen sueldo o simplemente no lo ve conveniente para su carrera, pero no suele pasar.Y por si no quieres fichar a un jugador y solo lo quieres para tenerlo de recambio, puedes intentar conseguir un jugador a préstamo, pero ojo, no todos los clubes aceptan una cesión.También, a los jugadores que no usaras en el plantel inicial, puedes ponerlos en lista de transferencias o de cesiones. En lo personal, yo pongo a los jugadores de 29 años para adelante en lista de transferencias, ya que les queda poco en su carrera y al menos busco sacar algo de dinero antes que se retiren, y a los de 20 años hacia abajo, los pongo en lista de prestamos, así tienen continuidad de juego y avanzan como jugadores.En la parte de jugabilidad, es muy fácil, ya que no tienes que controlar tu a los jugadores, solo administras el club. Pero durante los partidos, deberás ir cambiando de tácticas, haciendo cambios en el plantel.(No se que mas agregar en la parte de jugabilidad)Con todo esto, llegamos a una conclusión final.El juego me gusta, y mas aun porque me gusta el fútbol. Esta bueno ver como va el mundo del fútbol en la parte administrativa, y ademas, es gratuito y es similar al famoso Football Manager.Puedes conseguirlo en Steam aqui: https://store.steampowered.com/app/994930/Soccer_Manager_2019/?l=spanish



Y ya que estamos, les dejo un gameplay del juego:Espero que les haya gustado el articulo y me lo acepten en la comunidad!!